Una mujer fue rescatada tras caerse a un pozo en La Plata: “No me maté de casualidad”

Una mujer cayó en un pozo en La Plata

Una mujer que caminaba el domingo al mediodía junto a su hermana por una vereda de Ringuelet, La Plata, en la intersección de 6 y 517, estuvo a punto de caer en un pozo profundo cuando una tapa de registro se dio vuelta bajo sus pies.

El accidente no tuvo consecuencias fatales solo porque la damnificada quedó sostenida con la punta de los dedos y contó con la ayuda inmediata de su hermana, entre otras personas que luego se acercaron para asistirla, entre ellas su cuñado.

“No me maté de casualidad”, contó la víctima en diálogo con el diario local El Día, mientras respiraba con alivio por seguir con vida, aunque con algunos dolores en distintas partes del cuerpo, sobre todo en los brazos, por los golpes al caer y el esfuerzo físico que hizo para no terminar cayendo del todo.

La protagonista detalló cómo sucedió el incidente: “Íbamos caminando con mi hermana y de repente me fui para abajo al dar con un pozo. Quedé sostenida con la punta de los dedos. Mi hermana me ayudó a salir, pero si no estaba ella, me caía al vacío, porque era imposible sostenerse”.

Todas sus fuerzas estaban concentradas en resistir el peso: “Era pesadísima la tapa y no podía aguantar, por suerte me ayudó mi hermana”.

La situación requirió la intervención de otros familiares y el auxilio de quienes presenciaron la escena: “Luego vino mi cuñado a rescatarme”, rememoró la vecina lo ocurrido el fin de semana en Ringuelet.

La magnitud del peligro fue confirmada cuando llegó la asistencia. “Los chicos que se acercaron y la gente de la ambulancia soltaron un alambre para medir la profundidad, pero no encontraron tope. Era como un pozo ciego, bien profundo. De haberme caído, no hubiese tenido chances de sobrevivir”, aseguró la damnificada.

El accidente dejó secuelas físicas, por lo que tuvo que acudir a un centro de salud para hacerse los chequeos necesarios. “Fui al hospital con mi esposo. Quedé con una pierna bastante rota, con los brazos lastimados, toda golpeada”, sostuvo.

Más allá del alivio de haber sobrevivido, la vecina busca evitar que vuelva a ocurrir. “La idea de hacer este reclamo es para que solucionen esto de manera urgente”, aseveró.

Finalmente, advirtió sobre la gravedad del hecho, especialmente para quienes transiten solos o para los más chicos.

“No me caí porque estaba con mi hermana, pero de lo contrario me iba al fondo. Imagínense si ocurre con un niño y con alguien que anda solo. Se va para adentro, porque la tapa se da vuelta y es muy pesada”, alertó la mujer.

Murió un niño de 2 años tras caer en un pozo ciego

Un niño de 2 años murió tras caer en un pozo ciego en Mar del Plata, lo que generó conmoción en la comunidad (Gentileza: 0223)

La justicia en Mar del Plata abrió una investigación luego de la muerte de un niño de dos años ocurrida en la tarde del pasado miércoles 18 de junio, hecho que provocó un fuerte impacto en la comunidad de Playa Serena.

Según detalló el portal local 0223, todo apunta a un accidente doméstico mientras el pequeño estaba bajo la supervisión de sus padres dentro de la vivienda familiar.

El drama se puso en evidencia cuando el abuelo del menor detectó la caída al pozo ciego. Sin dudar, lo trasladó al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del barrio en un intento desesperado de salvarlo.

A su ingreso al centro médico, el equipo intentó reanimarlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar durante varios minutos, logrando una recuperación parcial en un primer momento, confirmaron fuentes oficiales a la prensa local.

Poco después, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente y, escoltado por la Policía Bonaerense, comenzó un traslado urgente hacia el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), referencia en atención pediátrica del municipio de General Pueyrredón.

Durante ese trayecto, el estado del niño se agravó repentinamente: cayó nuevamente en paro y, al arribar al hospital, los médicos constataron la ausencia total de signos vitales a pesar de los esfuerzos de reanimación avanzada.

El personal del HIEMI se sumó al intento por revertir el cuadro, pero no logró restablecer la vitalidad del menor, quien fue declarado muerto cerca de las 18:30.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Culposos encabezada por el fiscal Germán Vera Tapia, se iniciaron diligencias para precisar cómo sucedió el accidente y si correspondía deslindar alguna responsabilidad.