La Ferni: vida de la cantante trans que hizo historia en Cosquín y terminó con la discriminación de género en el folclore

La Ferni fue cantante de ópera y paso del alemán y el italiano a las peñas de Santiago del Estero

Se llama La Ferni. No la llaman. Se llama. No es una forma de decir. Es como decidió que le digan. Es su decisión legal. El DNI, que estrenó en 2025, la identifica como mujer. Se considera una persona no binaria y femenina. A pesar de los discursos de odio los derechos permanecen. Su identidad es su elección.

Se pudo cambiar el documento y el pasaporte según su autopercepción y el derecho que le da la Ley de Identidad de Género, aprobada en el 2012. “Lo pude hacer perfectamente. Y la piba que estaba cuando fue la rectificación del acta de nacimiento me dijo ‘Ferni yo te sigo, soy tu fan’. Y se puso a llorar ella conmigo. ‘¿Te das cuenta? Vas a ser Ferni ahora en todas partes’, me dijo. Y yo no caía mucho, pero me emocioné”, contextualizó.

Tiene 35 años y es una de las voces más destacadas del folclore argentino. Lo de la voz destacada no es una forma de decir. Fue cantante lírica. Y canta sin necesidad de micrófono con una emoción que traspasa al público, con una transferencia mágica mientras los dedos se rozan y las miradas hacen ronda.

Cantar también es una forma de vivir, a dónde va canta sin enchufes, para muchos o pocos. Se aburre de hablar y canta. Se aburren los demás y canta. Canta como trabajo y como forma de vivir. Bailan y canta. Canta en asados, en Cosquín, en Santiago del Estero, en Casa Brandon, en una gira por Madrid, Barcelona y Mallorca, en España y en Rosario o Catamarca. La Ferni canta.

La Ferni en FA y la apertura del folclore a la diversidad sexual

A los 28 años comenzó su transición. En ese momento era profesora de música del Liceo 9, el colegio secundario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries. “Un jueves a la mañana me desperté mucho más temprano para maquillarme, pintarme las uñas, elegir la pollera y fui al colegio con un tipo de expresión que la mostraba públicamente por primera vez”, relató.

“Fue muy hermoso y emocionante lo que pasó porque mis alumnos y alumnas me miraron. Se sorprendieron. Uno levantó la mano y yo dije ‘uy, se re pudrió todo’ y me dice ‘profe, ¿vamos a seguir con la consigna de la semana pasada?’ e inmediatamente pasaron dos minutos y me dijeron ‘profe, que linda que está’. Fue el primer abrazo que recibí”, valoró.

La transición como profesora fue un paso, pero con las chacareras y zambas fueron los pasos que se necesitan para saber bailar. “Empezaba a ser La Ferni pero cantaba folclore de pantalón y camisa porque sentía que para cantar (Atahualpa) Yupanqui no le podía faltar el respeto”, repasó. “Pasaron ocho años y veo a la distancia y pienso que el problema era que no tenía ningún tipo de ejemplo, o tenía ningún tipo de espejo en el cual mirarme”, repasó.

Con su hermana gemela Luchi y su apuesta a la opera queer

-¿Cuál era tu búsqueda?

-Yo me estaba feminizando, pero con mi barba y buscando el tipo de expresión desde el vestuario y con los matices de mi vocalidad.

-¿Qué expresa tu voz?

-Si me escuchan tengo una voz profunda, trabajada, que hasta roza lo lírico, grave y, por momentos, también voy hacia otros matices más asociados al mundo de la femenino. Yo todo eso lo sentía, formaba parte de mi propuesta y de mi identidad como cantora, pero era muy difícil asumirla porque no sabía que se podía hacer así.

-¿Cómo te reinventaste sin imitar lo que conocías?

-Marlene Wayar (activista travesti) dice que una es la primera obra de arte a construir. Me parece que es muy lindo eso. Después vamos deviniendo, nunca hay que ser estático. Me dejo sorprender a mí misma y abrazo los cambios. Pero bueno, aparecen cosas que van perfilando para un lugar. A mí la expresión no binaria me gusta. Forma parte de mi identidad correrse del género, y por ende, abrazo esta idea de lo trans, del no ser varón. Me gusta mucho tener pelo largo y barba, cantar folclore y estar maquillada.

-¿Cómo generás tus elecciones estéticas?

-Hay algo de lo personal. Es importante esa brújula y darle bolilla a ese radar. A mí no me gusta cómo queda mi cara sin barba porque me delinea y me hace un marco. Me parece interesante con los labios rojos carmesí. Me encanta taconear y con lo no binario se forme una expresión más ambigua. Me abracé mucho a la idea del uso del pantalón, de la camisa. Antes capaz sentía que restaba.

"Me gusta que con lo no binario se genere una expresión más ambigua", reflexionó Ferni

-¿Cómo es tu historia familiar?

-Es muy linda porque es una historia de mucho amor y de una familia que me ha proporcionado los nutrientes para ser quien soy. Mi mamá (Elizabeth Garaglia) y mi papá (Oscar de Gyldenfeldt) son filósofos y docentes de la educación pública, se conocieron estudiando en la Universidad de Buenos Aires (UBA), son de la clase media trabajadora, no me faltó, por suerte, la comida y, además, hubo nutrientes de cultura. Mi tía (Graciela) es cantante lírica y también mi hermana gemela Luchi. Los libros y la música nunca faltaron.

-¿Cuánto influyó tu familia en tu vocación artística?

-Mucho porque eran melómanos y había cantantes, pianistas, guitarristas, intérpretes de comedia musical, actores, actrices, escritores y pintores.

-¿Cómo fue la recepción de la transición?

-El proceso es interno y, después, una lo manifiesta, lo exterioriza. Pero fue con mucho amor. Con mi familia de parte materna fue más rápido, con mi padre fue más largo el proceso. Por eso a mí me emociona mucho que me acompañó en mi primera gira en Europa. Fue una gran expresión de padre que se quedó conmigo durante varios meses para acompañarme y eso habla de un hermoso devenir en el vínculo. El desenlace hacía el respeto y el compañerismo es hermoso. Me dijo: “¿Cómo me voy a perder la primera gira de mi hija?”. En Barcelona se me acercó una mariquita llorando diciendo “me emocionó mucho lo que dijiste de tu papá”. Creo que en su accionar puede también servir como ejemplo lindo para otras personas porque alguien de 75 años, de otra generación, que vivió el proceso, que vivió cosas muy dolorosas en la Argentina, puede aún, a su edad y con todo lo que vivió y con los paradigmas que le formaron el pensamiento y los sentidos, decidir también sacudirlos.

"Ella hace la diferencia", la presentó Yamila Cafrune en el Festival de Cosquín en 2025

-¿Es la revolución de las hijas?

-Esa es la revolución.

-¿Cómo fue que tu aparición también cambió la historia de Cosquín?

-En el 2021 ya me había invitado Susy Shock a formar parte de “Brotecito”, su primer cancionero del colectivo travesti editado en la Argentina. Sentí que estaba viviendo un proceso histórico. Yo tenía el sueño de cantar en la Plaza Próspero Molina. En septiembre me anoté al concurso “Nuevos Valores”. El Festival me dijo que no podía cantar en la categoría “solista femenina” en la que me había anotado. Era una injusticia y decidí dar la batalla.

En los sesenta, el manifiesto “Nuevo Cancionero” expresó que la canción argentina tenía que estar a la altura de la sensibilidad social de los procesos que se vivían. Y en 2021 la sociedad ya no se dividía solamente entre hombres y mujeres, también hay identidades disidentes.

Cosquín no me pudo vencer porque me agarró muy plantada. Les hice una denuncia por discriminación junto a Claudia Acuña. Fue uno de los actos de discriminación más fuertes que viví. El Festival me decía que no podía cantar siendo quien era. Yo había concursado y me había sacado un 10 en todas las canciones, en todos los rubros. Era un 10 absoluto del jurado. Pero me decían que me mantenían la nota si me pasaba a la categoría varón. El festival más importante de música folclórica de nuestro país me estaba diciendo que yo no era legítima por ser quien era. Me marcó la vida.

-¿Cuál fue la resolución?

-Unificaron las categorías masculino y femenino en solista vocal. No hay diferencia de género. Por supuesto, hecha la ley hecha la trampa, hace cuatro años que siguen ganando un chico y una chica. Pero, de todos modos, no importa si sos varón, si sos mujer, si sos travesti, si tenés uñas pintadas de rojo, de violeta, de azul, si tenés pollera, si tenés barba, si no tenés tetas, no las tenés.

Se puso en tela de juicio qué se evalúa cuando hay un concurso de canto: cómo respira la persona, cómo matiza, que capacidad interpretativa tiene, cómo frasea el texto. ¿O estamos evaluando finalmente si canta como varón o canta como mujer? Por eso, fue un triunfo del colectivo.

Yo siento que fue un paso interesante para visibilizar las identidades de las disidencias sexuales y de género en el folclore. Es imposible negar la existencia de Susy Shock o de Lorena Carpanchay. Lo que paso en Cosquín fue un antes y un después.

Susy Shock invitó a La Ferni a formar parte del álbum "Brotecitos"

-¿Cómo fue el regreso a Cosquín?

-El 31 de enero del 2025 Yamila Cafrune me invitó al Festival. Me presenté no en el Pre Cosquín, sino frente a una plaza repleta cumpliendo un legado de irreverencia, de desafío y de rebeldía y homenajeando a su padre, Jorge Cafrune, quien el 31 de enero, pero 60 años atrás, había subido por primera vez a Cosquín a Mercedes Sosa. Yamila Cafrune fue la mujer que, por primera vez, subió al Festival de Cosquín a una identidad no binaria, trans.

-¿Y cómo fue el recibimiento?

-Fue la noche que cerraba el Chaqueño Palavecino. La plaza estaba colmada de gauchos con bombachas de campo. Ahí dije que les artistas somos hombres y mujeres y también somos travestis, trans, no binaries, maricas, tortas, bisexuales, identidades sexogenéricas disidentes legítimas, empoderadas, orgullosas y visibles que ya sin ocultarnos nunca más transitamos las calles y los días. Sufrimos el sufrimiento de nuestro pueblo y latimos también con su alegría. Y la gente ovacionó cuando terminó el recitado.

Y fue la noche previa a la marcha antifascista y antirracista del 1° de febrero. Por eso, se habló de lo de Yamila y La Ferni y del Chaqueño en La voz del interior y en Cadena 3, en todos los canales. Me empodera mucho y me da mucha fuerza, pero también me interesa seguir yendo a los patios de tierra.

-¿Cómo fue tu participación en el Festival de la Abuela (en honor a María Luisa Paz de Carabajal, la abuela de Los Carabajal), en La Banda, en Santiago del Estero?

-En el 2022, después de lo de Cosquín, decidí empezar a recorrer el país y estar en las fiestas populares. Una amiga me invitó al cumpleaños de la abuela Carabajal en La Banda, Santiago del Estero. Viajamos con el guitarrista, Nahuel Quipildor y me hicieron un lugar en la grilla de la peña del Indio Froilán. Fue mágico, estaba atardeciendo y lleno, lleno, lleno de gente y canté un par de chacareras y terminé con Canción con todes de César Isella y Armando Tejada Gómez. Santiago del Estero fue otro hito.

Ferni Gyldenfeldt paso de cantar opera en italiano y alemán a las coplas en los patios de tierra

-¿Cuál fue el aprendizaje?

-Tenemos lugar cuando hacemos las cosas con calidad, con mucho estudio y con un mensaje que finalmente llega. La propuesta tiene lugar porque la gente lo está necesitando. Mucha gente me dice “gracias, me hiciste amigar con el folclore”.

-¿Cuánto influye en tu estilo tu formación lirica?

-Mi formación de casi 16 años en trabajo de técnica vocal, de bel canto italiano (canto operístico) hicieron que en un momento de mucha pasión por la ópera cantase en compañías de ópera emergentes, con roles en óperas de Mozart y de Puccini. Pero siento que con la música popular puedo llegar directo al corazón.

No sentía lo mismo cantando en alemán, aunque me encanta. Con mi hermana Luchi hicimos opera queer donde me permito cantar opera en todos los idiomas. Me gusta mezclar la sangre danesa, vikinga, italiana y mis raíces sanjuaninas y mendocinas. Soy una cantora que canta coplas con voz vikinga lirica. Me gusta fusionar los estilos con una apertura más popular sin dejar de tener la proyección de la voz lírica.

Leda Valladares dice que hay una voz que cala que es el grito ancestral. Por eso quise cantarle a mi pueblo y a mi comunidad. Siempre canto canciones para que la gente cante y haga palmas. Necesito sentir que la música es comunitaria.