Una mujer denunció que fue golpeada por una conductora de aplicación tras discutir por un cambio en el viaje

Una mujer denunció haber sido agredida por un conductor de aplicación en Córdoba cuando realizaba un viaje. El motivo del ataque fue un cambio en el recorrido.

La situación se desarrolló en pleno trayecto, cerca de las 18, durante un traslado desde el Hospital Italiano hacia el barrio Jofre. Lejos de finalizar en el lugar de destino, el recorrido terminó súbitamente con una denuncia penal, lesiones físicas y la intervención de la empresa. Tras lo sucedido, la víctima, identificada como A.R., decidió radicar la acusación en sede policial, así como inició un reclamo a la plataforma correspondiente.

Según el relato presentado por A.R. en diálogo con Cadena 3, el conflicto surgió cuando, tras acompañar a su madre a una consulta médica, ambas solicitaron un viaje que partió desde el Hospital Italiano con destino final en el domicilio de la madre, en barrio Jofre.

Durante el trayecto, pidieron descender en un punto anterior al de la aplicación, lo que no fue aceptado por la conductora. Esta negativa encendió la tensión en el habitáculo.

La mujer agredida detalló que la conductora viajaba además con una menor, presumiblemente su hija, y cree que ese fue uno de los motivos por los que la chofer evitó descender en un punto no previsto. La situación escaló cuando llegó el momento de pagar el viaje: la pasajera intentó abonar el trayecto con efectivo, pero la conductora afirmó que no disponía de cambio suficiente.

“Le sugerí que, llegado al domicilio de mi madre, conseguiría el cambio necesario, pero ella insistía en ir a un kiosco. Presumo que no quiso dejar a la menor sola en el auto conmigo y mi madre”, señaló Romano en su testimonio a los medios. La discusión sobre el pago sumó una nueva capa a los desacuerdos del recorrido.

La tensión entre ambas partes terminó de desbordar cuando, según A.R., la conductora le devolvió los $10.000 que le había entregado para el pago, acompañando el gesto de un intercambio de palabras subidas de tono. “Me tiró los billetes, le dije que era maleducada, y cuando me bajé para buscar cambio, se me vino encima. Me dejó revolcada en el piso, con la cara y las rodillas lastimadas”, relató.

El resultado inmediato del altercado fueron golpes, arañazos y lesiones visibles. La conductora, según la pasajera, volvió rápidamente al vehículo y abandonó el lugar sin cobrar el costo del traslado ni entablar diálogo posterior. La pasajera, en cambio, se acercó a la comisaría de Borari para realizar la denuncia.

Desde la empresa, de acuerdo con lo informado por la pasajera, se procedió al bloqueo preventivo de las cuentas tanto de la denunciante como de la conductora hasta tanto se esclarezcan los hechos.

A.R. indicó que fue contactada por la plataforma, que en principio le ofreció un descuento para viajes futuros, aunque luego notificó la suspensión de su cuenta en medio de la investigación interna.

No se consignó hasta el momento cuál es el estado procesal de la conductora ni si existen actuaciones judiciales por parte de la Fiscalía.

