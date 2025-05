Inundaciones en Buenos Aires: tres fallecidos, 1.500 evacuados y una ciudad donde llovió más que en Bahía Blanca

Campana (REUTERS/Martin Cossarini)

Tras el temporal de lluvias que provocó inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la Provincia en los últimos días, se confirmó la muerte de tres personas y continúan los rastrillajes por otras dos. Alrededor de 1.500 personas permanecen evacuadas.

Esta mañana fue hallado el cuerpo de Antonella Barrios, una joven de 24 años que había sido arrastrada por la corriente junto a su pareja en la localidad de Salto. Se encontraba desaparecida desde el sábado.

Así quedaron las calles de Bragado tras las intensas lluvias (Gentileza: Bragado tv)

Su fallecimiento fue confirmado por Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia, a Infobae. Barrios fue encontrada a 2.500 metros del punto donde cayó al arroyo y a 500 metros del lugar donde ayer hallaron el cuerpo de su pareja, Pablo Catacata.

Ambos jóvenes habían llegado a la provincia desde Jujuy para trabajar en un establecimiento rural ubicado en el Cuartel VIII, en las inmediaciones del límite con Arroyo Dulce y el Partido de Salto.

“Eran tres puesteros que salieron a recorrer y, cuando se disponían a cruzar el río interno que pasa por adentro de la estancia, el caballo se asusta. Cae Antonela primero, el caballo aparentemente cae arriba de ella”, relató Román Bouvier, intendente de Rojas, en diálogo con Futurock.

Pablo Catacata y Antonella Barrios llegaron hasta Rojas para trabajar en tareas rurales

Según reconstruyó, los dos hombres lograron nadar hasta la orilla y se aferraron a unos juncos. En ese momento, Catacata volvió a ingresar al río para intentar rescatar a la joven, pero fue arrastrado por la corriente y también desapareció.

La primera víctima del temporal fue Diego Uriburu, un hombre de 71 años que fue hallado sin vida sobre la ruta 41, en San Antonio de Areco.

A este momento, sigue la búsqueda de una persona en Quilmes y otra en Moreno, en el conurbano bonaerense. “Se los busca en los arroyos en donde cayeron y en la vera del arroyo”, precisó García, a este medio.

El director de Defensa Civil de la provincia calificó la situación como un "desastre"

De acuerdo con el director de Defensa Civil de la provincia, unas 1.500 personas continúan evacuadas en centros municipales: “Esto es un desastre, técnicamente. Es cuando se interrumpe la vida cotidiana. No hay clases, no hay transporte, no hay energía”.

Y agregó: “Es una situación muy extrema en casi 7 mil kilómetros cuadrados, casi un cuarto de la provincia”.

En esa línea, el norte provincia es una de las zonas más afectadas por las inundaciones. En el municipio de Zárate cayeron más de 445 milímetros de agua, más de cinco veces el promedio habitual para todo el mes de mayo, que ronda los 80 milímetros.

En Zárate cayeron más de 445 milímetros de agua.

“No hay registro, no hay esquema para estar preparado. Zárate nunca tuvo una lluvia así”, sostuvo Marcelo Matzkin, intendente, en diálogo con Radio AM 530.

Con respecto a la situación en estos momentos, indicó que existen 116 evacuados en centros municipales y casi la totalidad de las familias están empezando a volver a sus hogares.

“Entrecomillas se puede decir sus hogares, porque lo que les quedó es desastroso”, lamento el funcionario, quien agregó que algunas familias no podrán salir del centro de evacuados porque “no les quedó nada”.

Los caminos alternativos para transitar

El estado de las rutas

Desde Vialidad Nacional informaron cuáles son los caminos alternativos para transitar por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Ambos pueden usarse en ambos sentidos de circulación.

La primera opción es, desde Rosario, tomar la Ruta Nacional 9 hasta San Nicolás. Luego, continuar por la Ruta Nacional 188 hasta Pergamino, la Ruta Provincial 51 hasta Arrecifes o la Ruta Provincial 41 hasta San Antonio de Areco. En todos los casos es posible seguir por la RN 8 hasta Ciudad de Buenos Aires.

El segundo camino desde la misma ciudad es tomar la Ruta Nacional 174 hasta Victoria (Entre Ríos), continuar por la Ruta Provincial 11 hasta Gualeguay y continuar por la RN 12. Se puede seguir por las rutas nacionales 193 o 9, hasta CABA.

La recomendación del organismo es circular por los tramos de las rutas nacionales, ya que las provinciales tienen un gran caudal de tránsito.