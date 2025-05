Explotó una caldera en un edificio de Recoleta y hubo que evacuar a más de 70 vecinos

Explotó una caldera en un edificio de Recoleta y hubo que evacuar a 70 vecinos

La explosión de una caldera ocurrida durante la madrugada de este martes en un edificio del barrio porteño de Recoleta provocó la evacuación de decenas de vecinos, entre ellos dos personas sordas. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad,

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado esta madrugada a la calle Sánchez de Bustamante al 1800, tras producirse un estallido de una caldera que provocó el desplazamiento de dos portones, rotura de paneles de vidrios, caída de mampostería y la inundación en un garaje.

Ante ese escenario, los rescatistas dispusieron la evacuación de más de 70 residentes.

Entre la gente había dos personas sordas, que se encontraban en los pisos 12 y 13 de la torre y debieron ser auxiliadas por los bomberos, al no haber escuchado el pedido de evacuación.

Los brigadistas también descendieron a una mujer mayor de edad, quien se negaba a evacuar el lugar por sus propios medios.

Por su parte, personal con perros de la Unidad K9, entrenados para el rescate de personas, acudieron en la búsqueda de eventuales víctimas. Del operativo también participó la Guardia de Auxilio, y se solicitó la presencia de personal técnico de Metrogas y Edesur.

Perros de la Unidad K9 participaron del operativo en búsqueda de víctimas.

“No escuché nada yo, estaba durmiendo. A las 4 de la mañana me despertaron los bomberos”, dijo una vecina en diálogo con el canal de noticias TN. Y al ser consultada sobre cuándo podría volver a su departamento, señaló: “No dijeron nada sobre cuándo vamos a poder volver a nuestras casas y estoy con lo puesto. No me dejaron agarrar nada”.

Se trata de un edificio de dos subsuelos, planta baja y 11 pisos, y el estallido se produjo en una caldera ubicada en el segundo subsuelo.

En la primera inspección de la planta baja, los bomberos no pudieron ingresar debido al anegamiento de un garaje, donde había vehículos, debido a que una pared divisoria se derrumbó luego del estallido.

La Unidad K 9 realizó una segunda inspección en el lugar, pero nuevamente no se hallaron víctimas.

Finalmente, personal de Metrogas cortó el servicio y técnicos de Edesur evaluaron que las cámaras de electricidad no sufrieron daños.

Noticia en desarrollo