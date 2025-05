Evacuaron el Aeropuerto de Salta por una amenaza de bomba y varios vuelos debieron ser reprogramados

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Salta (Video X: @LydiaCocha1)

Este lunes por la tarde un importante operativo de seguridad se desplegó en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, ubicado en Salta, debido a una alerta por amenaza de bomba. Un centenar de pasajeros debieron ser evacuados y varios vuelos tuvieron que ser reprogramados.

La alerta desencadenó el protocolo de emergencia, encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bomberos y personal de emergencia, que incluyó la evacuación preventiva del edificio hacia el exterior de la terminal aérea. Los pasajeros y empleados permanecieron en una playa de estacionamiento, mientras las autoridades desempeñaban las tareas de inspección.

El portal delmardigital.net relató cómo fue la secuencia. La situación comenzó cuando un pasajero hizo una declaración sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en su equipaje durante el control de la cinta de embarque, lo que llevó a su detención inmediata. Algunos usuarios de la red social X relataron lo que estaba sucediendo e incluso muchos de ellos se quejaron.

El tuit de una pasajera (Foto: @fleitta)

Una usuaria describió: “Estamos varados en el aeropuerto de Salta, no llegamos ni a entrar al aeropuerto porque uno confesó que tenía una bomba en la valija dios mioooo (sic)”

Hasta ahora, no se reportaron heridos y se aguarda el informe oficial que confirme si se trató de una falsa alarma. En tanto, la actividad del aeropuerto quedó suspendida por varias horas, afectando la programación de vuelos y provocando retrasos en las partidas.

Horas después de haberse registrado este episodio, los efectivos policiales continuaron monitoreando el área. Ante la incertidumbre, solicitaron a la población que evite circular cerca del aeropuerto hasta que se restablezca la normalidad.

Las personas que estaban adentro del aeropuerto debieron ser evacuadas por seguridad (Foto: Agenda Salta)

Un avión debió regresar a Aeroparque por un desperfecto técnico

El pasado 19 de abril un avión Boeing 737-76, con destino a Bogotá, debió regresar al Aeroparque Jorge Newbery debido a un desperfecto técnico. El vuelo afectado fue el AR1360 que sufrió un “display source”, lo que implica una falla en los visores del copiloto que no le permiten ver la información.

“Toda la información de las dos pantallas del lado derecho no mostraba nada. Perdieron todo un lado y por eso se volvieron, pero no pasó absolutamente nada grave, fue un garrón porque no podés seguir así a Bogotá, porque allá no tenés base como para que te lo arreglen y tenés que volver en esas condiciones”, explicó a Infobae un piloto de aerolíneas.

“En un avión como ese, los dos asientos, de piloto y copiloto, ven lo mismo. Son cinco pantallas, una en el medio tiene la información de los motores. Lo que se apagaron fueron las dos pantallas del lado derecho. El piloto de ese lado no tenía información de nada. Pero el otro tenía absolutamente todo, entonces el vuelo puede continuar sin ningún problema, pero si se te llegan a fallar las otras pantallas o algún otro sistema, quedas en una situación comprometida... un piloto tiene que estar delante del avión, tiene que pensar en lo que viene, y de Bogotá en esa condición no podés salir, sino con todo funcionando”, agregó el piloto luego de mantener contacto con la tripulación.

La imagen mostró cómo el avión de Aerolíneas voló un tiempo largo en círculos para eliminar combustible y poder aterrizar nuevamente en Aeroparque

Ante esta eventualidad, para aterrizar en el Aeroparque el avión tuvo que consumir combustible y reducir su peso, ya que no estaba equipado con sistema Jettison que le permitía liberar combustible. “Aterrizar por encima del peso máximo de aterrizaje puede dañar la estructura del avión. Solo lo haces si estás en una emergencia grosa”, explicó la fuente consultada. La aeronave voló en círculos sobre Gualeguaychú durante aproximadamente dos horas y media para lograrlo.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas finalmente aterrizó sin inconvenientes y posteriormente se reprogramó en otra aeronave para cumplir con la ruta hacia Bogotá. Los registros de la línea de bandera indicaron que el cambio de avión se realizó sin mayores contratiempos.