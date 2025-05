Rigen alertas por tormentas en varias provincias: cómo seguirá el clima en el AMBA

Rigen alertas por tormentas en 11 provincias (Maximiliano Luna)

Tras las fuertes tormentas que se registraron durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para hoy se esperan fuertes lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, rige una alerta amarilla para 10 provincias.

El organismo meteorológico advirtió que para esta mañana se aguardan tormentas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, con una temperatura de 19°. Luego, por la tarde, la temperatura subirá hacia los 23°, con un cielo mayormente nublado, y habrá lloviznas, pero con una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%. A la noche, el clima desmejorará y nuevamente aparecerán fuertes precipitaciones, aunque de forma aislada.

Para la madrugada del jueves, el SMN advirtió que habrá fuertes tormentas y ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h, con una temperatura estimada de 17°. Si bien a las horas el pronóstico mejorará por el descenso de las lluvias, todavía se mantienen las chances de precipitaciones. Hacia la tarde, el termostato subirá hasta los 22° y el cielo estará parcialmente nublado. En tanto, por la noche la térmica será de 18°.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SMN)

El viernes las condiciones climatológicas mejorarán. La primera mitad del día será con 15° y el cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde/noche la temperatura alcanzará los 21° y estará parcialmente nublado.

Después de una intensa semana de lluvias, el fin de semana estará despejado. Tanto el sábado como el domingo serán a puro sol. Sin embargo, la temperatura tocará los niveles más bajos de la semana: con 13 y 22° y 11 y 23°, respectivamente.

En simultáneo, para este miércoles, el SMN pronosticó tormentas para la gran mayoría de las localidades de la provincia de Buenos Aires: desde el centro, extendiéndose a lo ancho, pasando por el sector costero y la zona noreste.

Por esto mismo, recomiendan no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas (para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo), estar atento ante la posible caída de granizo.

Las localidades de la provincia de Buenos Aires con alerta amarilla (SMN)

Rigen alertas por tormentas en cerca de 10 provincias

Además de provincia de Buenos Aires y CABA, hay ocho provincias que se encuentran bajo un nivel de advertencia amarillo por tormentas. Se trata de Santa Fe, San Luis, Misiones, Mendoza, La Pampa, Formosa, Entre Ríos y Corrientes. Estas regiones serán afectadas por fuertes precipitaciones.

A su vez, se espera que estos fenómenos meteorológicos estén acompañados por una fuerte actividad eléctrica, ocasional granizo, intensas ráfagas, y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos. En ese sentido, se prevé que se registren valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Por otro lado, en Chaco rige una alerta naranja. Los municipios que se verán afectados en las primeras horas del día son: Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

Allí, se esperan lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas, que pueden llegar a estar acompañadas por intensas ráfagas de viento y una gran actividad eléctrica. Según estimaron, los valores de precipitación acumulada rondarán los 90 y 160 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En 10 provincias hay alerta amarilla por tormenta, nevada o viento (SMN)

Las demás alertas meteorológicas a nivel nacional

Se esperan nevadas en Chubut (Cordillera de Cushamen), Mendoza (Cordillera de Malargüe y Cordillera de San Rafael), Neuquén (Cordillera de Huiliches y Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé) y Río Negro (Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó).

En estas zonas, se pronostica que los valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, que pueden ser superados de manera puntual; sobre todo, en las regiones de mayor elevación.

En simultáneo, el organismo emitió un nivel de advertencia amarillo por vientos y viento zonda. Bajo estas alertas, se encuentran la zona cordillerana de las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.

Tal como precisaron, las velocidades de los vientos podrían variar entre los 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

El paso del temporal en Santa Fe y Entre Ríos

Las advertencias meteorológicas se dan luego de que un fuerte temporal azotara a algunas provincias del litoral argentino. En Santa Fe, la madrugada del martes estuvo marcada por un fuerte temporal que provocó cortes de luz y calles anegadas en distintos sectores de la capital provincial.

Entre las 4:15 y las 5:45 se registraron los picos más intensos de la tormenta. Durante menos de dos horas cayeron más de 90 milímetros de agua y en algunas regiones la cifra alcanzó los 140 milímetros por hora, lo que provocó múltiples complicaciones en la circulación y el suministro eléctrico.

El fuerte temporal en Santa Fe provocó problemas en los barrios (Foto: Aires de Santa Fe)

Algo similar ocurrió en Entre Ríos. Las primeras lluvias comenzaron al caer la tarde del lunes, pero fue durante la madrugada del martes cuando el norte de la provincia se vio fuertemente golpeado por el temporal de gran magnitud, bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. En localidades como San Pedro, Chajarí y Los Conquistadores, la tormenta generó una serie de consecuencias que afectaron a vecinos, servicios públicos y estructuras edilicias.

Un temporal severo azotó el norte de Entre Ríos (Foto: Chajarí Digital)

Los testimonios difundidos en redes sociales evidencian el impacto del fenómeno: imágenes y videos muestran acumulaciones de granizo que cubrieron por completo las banquinas, como ocurrió en la Ruta Provincial 2 a la altura de San Pedro. Allí, la calzada quedó flanqueada por una espesa capa blanca, consecuencia de la intensidad con la que cayó el granizo durante horas.