Carlos Pirovano, presidente del INCAA: “Tenemos 270 películas que recibieron subsidios, aún no fueron estrenadas y varias no iniciaron el rodaje”

Carlos Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), respondió a las fuertes críticas recibidas durante la entrega de los Premios Platino 2025, como el caso del actor Darío Grandinetti, y al comunicado emitido por el Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que calificó de “altamente negativo” su primer año de gestión.

En una entrevista realizada en Infobae en Vivo, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el funcionario abordó punto por punto las principales acusaciones contra su administración.

Pirovano rechazó tajantemente la afirmación de que bajo su gestión no se hayan aprobado películas. “Cero películas, no, aprobamos 236 películas”, aseguró, señalando que la declaración de interés de los proyectos - paso previo para acceder a subsidios- no depende de la presidencia del INCAA, sino de un comité compuesto por integrantes de la propia industria. “El mecanismo de la ley es claro: alguien presenta una película, un comité decide si es de interés simple o especial, y en base a eso se otorgan subsidios por la taquilla, del 75% en una y del 100% de otra”, explicó.

Darío Grandinetti fue una de las voces críticas hacia el INCAA en la entrega de los Premios Platino

El titular del INCAA enfatizó que se eliminó el mecanismo de preclasificación que había permitido durante años adelantar fondos públicos para proyectos aún no realizados. “La preclasificación era discrecional. Se otorgaban anticipos basados en papeles y no en obras terminadas. Nosotros prohibimos los anticipos". Y afirmó con vehemencia: “No firmé ninguna resolución basada en preclasificación porque ese comité no existe más”, remarcó.

Financiamiento, créditos y riesgo empresarial

Uno de los argumentos esgrimidos por el sector crítico era que, sin preclasificación, los productores carecen de previsibilidad para planificar proyectos o coproducciones internacionales. Pirovano consideró inválida esta crítica: “Nosotros reemplazamos ese papelito por el otorgamiento de créditos. Te financio, pero el dinero no es un regalo: hay que devolverlo”, subrayó. Y, explicó, además, que el sistema anterior había eliminado todo incentivo al éxito de taquilla, ya que los subsidios eran otorgados independientemente de los resultados comerciales.

“Lo que no quieren asumir es el riesgo. Y eso destruyó al cine”, afirmó. Según detalló, entre 2004 y 2024, el rango de entradas vendidas anualmente en Argentina se mantuvo estable entre 35 y 45 millones, pero la participación del cine nacional cayó drásticamente: del 17% en 2014 al 2,19% en 2024. “La gente dejó de importarles. Tenían asegurado el subsidio, entonces hacían películas para sí mismos, no para un público”, criticó.

Pirovano reveló que al asumir la presidencia encontró una estructura “sobredimensionada” en el INCAA: “Teníamos 800 empleados (NdR: hoy son 261 empleados distribuidos en cuatro edificios), mientras que el ICA español tiene 250 en su staff, con un presupuesto 100 veces mayor, ratificó el directivo.

Y dio un dato crucial: “El 65% del presupuesto del INCAA se iba en nómina, gastos de estructura y edificios. Solo el 35% se destinaba a financiar películas”, sostuvo. Y añadió que rescindieron contratos de alquiler de cuatro edificios que consideraban innecesarios.

Carlos Pirovano, uno de los invitados de esta mañana al piso de Infobae en Vivo

Respecto a las películas aprobadas en gestiones anteriores, el directivo informó que muchas están aún pendientes de estreno. “El INCAA tiene 270 películas que recibió subsidios y que todavía no han sido estrenadas". Y agregó: “Algunas ni siquiera iniciaron rodaje”. Ante esta situación -expresó Pirovano- se creó un área de recupero de fondos públicos y ya se lograron recuperar cerca de 300 millones de pesos. “Declaramos la caducidad de proyectos que no cumplieron los plazos y exigimos la devolución del dinero, con intereses y punitorios”, puntualizó.

Nuevas convocatorias y presencia internacional

Frente a las acusaciones sobre la pérdida de apoyo internacional, Pirovano afirmó que el INCAA sigue participando activamente en organismos como Ibermedia y en eventos como Ventana Sur. “Además, lanzamos concursos con un presupuesto de 4 millones de dólares, con premios de hasta 250.000 dólares para películas, 450.000 dólares para series de televisión de seis capítulos”, indicó. También destacó la apertura de un concurso de guiones, algo que no se realizaba “desde hace décadas”, donde se presentaron cerca de 400 proyectos con un premio que ronda los 15 mil dólares.

Consultado sobre las críticas de figuras como Ricardo Darín y Guillermo Francella, Pirovano se mostró comprensivo: “Hay mucha gente bien intencionada que ha sufrido persecuciones culturales en otros tiempos y puede interpretar estas reformas como una amenaza. Pero no hay hostilidad hacia la cultura”, aseguró.

No obstante, subrayó que uno de los problemas históricos que enfrenta el sector es la “extorsión de los sindicatos”. Relató que muchos productores decidieron emigrar luego de sufrir interrupciones sindicales en rodajes, afectando seriamente la industria.

Finalmente, Pirovano cerró su exposición reafirmando su visión sobre el futuro del cine argentino: “Una película debe ser un emprendimiento con un modelo de negocio. Si hacés cine, para vos mismo, y no pensás en cómo recuperar la inversión, alguien te está pagando, y al menos deberías mandarle un telegrama de agradecimiento”, concluyó.

