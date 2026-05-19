Honduras supera las 44 mil hectáreas de bosque quemadas en 2026

La destrucción forestal reduce la infiltración hídrica y disminuye los caudales de los ríos, afectando la disponibilidad de agua en varias regiones. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras)

Las montañas cubiertas de humo, el olor a madera quemada y las extensas áreas reducidas a cenizas vuelven a reflejar la grave crisis ambiental que enfrenta Honduras.

Cada incendio forestal no solo destruye árboles y fauna, también deja daños irreversibles en fuentes de agua, ecosistemas y comunidades que dependen directamente del bosque para sobrevivir.

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Durante el reciente fin de semana, el Cuerpo de Bomberos de Honduras atendió quince incendios forestales en diferentes zonas del país, seis de ellos registrados únicamente en el departamento de Francisco Morazán, una de las regiones más afectadas por las altas temperaturas y la sequía prolongada.

El mayor Sergio Madrid, portavoz del Cuerpo de Bomberos, indicó que la cantidad de emergencias atendidas en apenas dos días refleja la magnitud del problema ambiental que atraviesa el país.

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“Se trata de bastante actividad para un solo fin de semana”, expresó el oficial, quien lamentó que cada incendio puede destruir decenas de hectáreas de bosque en cuestión de horas.

Sin control incendios forestales

Las cifras oficiales del Instituto de Conservación Forestal (ICF) muestran un panorama aún más alarmante. Hasta la fecha, Honduras registra cerca de 44 mil hectáreas de bosque afectadas por 683 incendios forestales durante 2026, una cifra que ya supera ampliamente los daños reportados en periodos anteriores.

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Honduras registra un récord alarmante de 44 mil hectáreas de bosque afectadas por 683 incendios forestales en 2026, superando ampliamente los daños de periodos anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como referencia, entre enero y abril de 2025 el país contabilizaba 20 mil 978 hectáreas afectadas por 568 incendios forestales, lo que evidencia un incremento considerable tanto en extensión destruida como en la intensidad de los siniestros.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas continúan favoreciendo la propagación del fuego, especialmente en zonas boscosas de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Comayagua y Choluteca, departamentos que históricamente presentan alta incidencia de incendios durante la temporada seca.

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El mayor Madrid informó también que este lunes permanece activo un incendio forestal en el sector de La Ciénega, en el municipio de Santa Lucía, el cual ya supera las 36 horas de combate ininterrumpido por parte de los equipos de respuesta.

Las labores para contener el avance del fuego se han visto dificultadas por las altas temperaturas, los fuertes vientos y las condiciones secas del terreno, factores que permiten que las llamas se propaguen rápidamente hacia áreas de difícil acceso.

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Entre las principales causas de los incendios forestales, las autoridades identifican las quemas agrícolas sin control, las elevadas temperaturas y, en muchos casos, la acción deliberada de personas que provocan incendios de manera intencional.

Daño ambiental, sequía y ola de calor

El impacto ambiental también comienza a generar preocupación por sus consecuencias a largo plazo. Expertos advierten que la pérdida de cobertura forestal incrementa el riesgo de sequías, erosión de suelos, escasez de agua y afectaciones a la biodiversidad.

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El Instituto de Conservación Forestal reporta más de 44 mil hectáreas de bosque dañadas por 683 incendios en 2026, cifra récord en el país.. EFE/ Gustavo Amador

Además, la destrucción de bosques reduce la capacidad natural del país para enfrentar fenómenos climáticos extremos, en un contexto donde Honduras figura entre las naciones más vulnerables al cambio climático en América Latina.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar quemas ilegales y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con incendios forestales, recordando que gran parte de estos siniestros pueden prevenirse con responsabilidad y vigilancia comunitaria.

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Mientras los equipos de bomberos continúan trabajando en distintos puntos del país, las cifras reflejan que Honduras enfrenta una de las temporadas de incendios más severas de los últimos años, con miles de hectáreas arrasadas y ecosistemas enteros en riesgo.