El Salvador

El Salvador: revelan los precios de boletería para la final entre FAS y Águila

En el torneo pasado, el FAS se quedó eliminado en los cuartos de final, mientras que el Águila llegó hasta las semifinales, y no se enfrentan en una final desde el torneo Apertura 2009, que los santanecos se llevaron por 3-2.

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Cartel promocional horizontal con dos futbolistas masculinos sonriendo y con los brazos cruzados, sobre un fondo de estadio oscuro.
Dos futbolistas sonríen en el cartel promocional de la final de la Liga Pepsi Clausura 2020, que se jugará en el Estadio Jorge "El Mágico" González el sábado 23 de mayo a las 6:00 PM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Jorge “El Mágico” González será sede de la gran final de la Liga Pepsi, donde se disputará el título entre el Club Deportivo FAS y el Club Deportivo Águila el sábado 23 de mayo a las 18:00 horas. Según informaron este lunes las redes sociales de La Primera, la organización dispuso entradas para ambas aficiones a través de SmartTicket y estableció disposiciones de seguridad y acceso.

El enfrentamiento entre C.D. FAS y C.D. Águila marca un nuevo capítulo en la rivalidad más tradicional del fútbol salvadoreño, con el trofeo del Clausura y la supremacía histórica en juego. El encuentro se llevará a cabo en San Salvador, con el sector norte reservado para seguidores de FAS y el sector sur para los de Águila. Las puertas se abrirán desde las 13:00 horas y no se permitirá el ingreso de niños menores de cinco años. Los precios de los boletos son de USD 25 para General Norte y Sur, USD 50 para Tribuna Alta, y USD 75 para Tribuna Baja.

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La ruta a la final estuvo marcada por definiciones dramáticas. Águila aseguró su lugar tras una serie de semifinales ante el Luis Ángel Firpo, que se resolvió mediante una tanda de penales luego de igualar 2-2 en el marcador global. Por su parte, FAS superó al Municipal Limeño en una llave reñida y sumamente disputada, según detalló La Primera en su anuncio oficial.

El título que se disputa representa más que un campeonato, ya que FAS suma 19 títulos en su historia, igualando a Alianza como club más laureado del país, mientras Águila contabiliza 17 coronas y busca acortar la diferencia. El historial reciente indica que FAS se consagró campeón en el Apertura 2022, mientras Águila lo hizo en el Apertura 2023, reforzando la intensidad del duelo.

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Anunciados los precios para la gran final en El Salvador.
Anunciados los precios para la gran final en El Salvador.

Las plantillas y alineaciones no fueron difundidas por los clubes, por lo que se aguarda la publicación oficial para conocer a los protagonistas que saltarán al campo en esta edición de la final. El interés por la definición mantiene en vilo a la afición salvadoreña, que se prepara para asistir masivamente al estadio y seguir la final a través de las distintas plataformas.

La venta de boletos únicamente se realiza a través del sistema SmartTicket (en línea), y se espera una alta demanda para el evento que definirá al campeón del torneo Clausura. La organización reiteró las medidas de seguridad y el ordenamiento de las gradas para evitar incidentes, en una cita que moviliza a miles de seguidores de ambos equipos.

En el torneo pasado, el FAS se quedó eliminado en los cuartos de final, mientras que el Águila llegó hasta las semifinales, y no se enfrentan en una final desde el torneo Apertura 2009, que los Fastanecos se llevaron por 3-2.

La lista de campeones va así:

1. C.D. Fas (19 copas)

2. Alianza Futbol Club (19 copas)

3. Club Deportivo Águila (17 copas)

4. Metapán (10 copas)

5. Firpo (10 copas)

6. Atlético Marte (8 copas)

7. Santa Tecla F. C. (4 copas)

8.Dragón (3 copas)

9.Once Municipal ( 2 copas)

10. Juventud Olímpica ( 2 copas)

11. C. D. Platense (1 copa)

  1. Vista Hermosa (1 copa)

13. San Salvador F. C. (1 copa)

14.Santiagueño (1 copa)

  1. 11 Deportivo (1 copa)

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