Polémica entre el INCAA y la industria del cine luego de un duro comunicado que indicaba que no se aprobaron películas en el último año

"Se quejan que no les regalamos más plata”, resumió Pirovano, titular del INCAA (Nicolás Stulberg)

El Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que nuclea a diversas entidades profesionales de directores/as, guionistas y productores/as de cine, presentó un duro comunicado en donde calificó de “altamente negativo” el primer año de gestión de Carlos Pirovano al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Según sostuvo el comunicado del EAN, “a lo largo del 2024 y en lo que va del 2025, Carlos Pirovano se ha convertido en el único presidente del INCAA en tener el récord histórico de cero películas argentinas aprobadas durante su gestión“. Y que “todas las medidas adoptadas han perjudicado el desarrollo y crecimiento de la industria audiovisual”, sostuvo el texto.

En diálogo con Infobae, el titular del INCAA desmintió categóricamente tales afirmaciones. “No es cierto, una vez más los comunicados de este sector mienten. Firmamos muchas declaraciones de interés en relación a las películas analizadas por el Comité de Clasificación de las Películas Terminadas“.

El comunicado de la EAN

Y aclaró sobre el principal punto de discordia: “Lo que no hemos aprobado son declaraciones de interés de preclasificación, eso se preabolió porque era ilegal“.

Según el directivo, el INCAA se apoya en la Ley de Cine en la cual se establece que las “películas, en su vía industrial de negocios, aplican para un subsidio, pero para ello, previamente, tienen que ir a un comité de filmes finalizados que las evalúan y, de acuerdo a la audiencia que tienen, perciben el beneficio”, aseveró.

Y puso como ejemplo cómo era el mecanismo en la gestión previa del INCAA. “El productor iba con un papelito y le contaba qué filme iba a hacer a un comité de preclasificación que decidía si se le daba o no la declaración de interés, o sea el dinero. ¡Vos no podés cobrar un subsidio sobre un evento que no se realizó! Recuperamos 300 millones de pesos de gente que se le regalaba la plata y no hacían la película“, sostuvo Pirovano, con vehemencia, ante este medio.

Ejes, polémicas y respuestas

Entre los puntos principales en los cuales el EAN sostiene su denuncia, enumeran la eliminación de los instrumentos de fomento a la producción. “Hay más concursos y créditos que los que habían en 2023, antes habían subsidios en cuotas, se quejan que no le regalamos más plata”, resumió el directivo del INCAA.

Por entonces, explica el directivo, el subsidio medio de producción de película, de audiencia media, rondaba entre los 50 y 60 mil dólares. “Antes, sin contraprestación de audiencia, se producían una gran cantidad de películas que llevaban menos de 100 espectadores, por eso se eliminó la preclasificación y el anticipo de subsidios“, añadió.

En contrapropuesta a esto, Pirovano le explicó a Infobae que, dicho anticipo “no lo dejaron vacío” sino que el INCAA creó “una línea de microcréditos, por valor de 50 mil dólares, a valor de tasa de plazo fijo del Banco Nación Nación, en donde el productor elige si la quiere en dólares, peso fijo o variable. Es a cinco años y con tres de gracia, no existe ninguna industria que tenga un crédito tan accesible“. Y con respecto a los requisitos para acceder al beneficio, el titular del Instituto argumentó: ”Solo le pedimos que demuestre si es productor, que tenga un proyecto y si es solvente económicamente”.

Los objetivos del INCAA

“El Presidente del INCAA declaró públicamente que su conducción del Instituto se basaría en el estricto cumplimiento de la Ley de Cine. Sin embargo, desde el inicio de su gestión, ha tomado decisiones que no solo contravienen la letra de la norma, sino fundamentalmente su espíritu", denunciaron en el EAN. Y Pirovano les contestó: “Volvimos a la Ley de Cine, los que no la cumplían eran los anteriores. La película masterizada se le entrega al que la clasifica, pero ya no es más un burócrata, sino un comité formado”, retrucó.

Otro punto medular del comunicado era el retiro del apoyo a la difusión y comercialización del cine nacional. “Antes había un subsidio a la exhibición de 5 millones de pesos que iba a los distribuidores, era una miseria". Para remendar esto, según Pirovano, el INCAA le quitó el subsidio a los distribuidores y se los destinó al productor del filme en cuestión. “Por eso se les preguntaba cuánto querían usar y para qué”, y agregó un dato para refutar los ataques. “Premiamos con 500 mil dólares anuales a cada cine que, durante doce meses, tiene un 20 por ciento o más de contenidos de cine nacional en su grilla”.

Otro de los puntos, acerca del comunicado del EAN -que Pirovano desmintió- es acerca de la organización en Argentina del festival Ventana Sur, que ya lleva más de 15 años de trayectoria. “En 2024 vimos que surgían otros mercados en Latinoamérica, por eso se realizó en Montevideo (del 2 al 4 de diciembre) pero este año se volverá a hacer en Buenos Aires, será en el Palacio Libertad del 1 al 5 de diciembre, y lo saben”, señaló hacia la EAN.

Y también apuntó sus dardos hacia el reconocido Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. “Salió bárbaro y ellos -por la EAN- salen a llorar, se hacen los tontos, son comunicados en los cuales le hablan a su gente, al kirchnerismo, porque quieren plata, se quedaron sin ella y se la agarran con nosotros, tratando de mostrarse belicosos“.

Ajustes, premios y presencia en el exterior

Con respecto al recorte de la nómina de personal en el INCAA, Pirovano ratificó a Infobae que “se despidieron a 500 personas”. Y agregó: “Antes habían casi unos 800 empleados, hoy son 261 distribuidos en cuatro edificios (la sede central del INCAA, el ENERC, el cine Gaumont y la Cinemateca), fue un ajuste sin precedentes en cuatro meses, pasamos de un déficit de 4 millones de dólares a un superávit del mismo valor", aseveró.

Pirovano reconoció que durante su gestión en el INCAA hubo 500 despidos

Otro tema medular es el amplio espectro de las “películas artísticas y de exploración, que no tienen que ir por la vía industrial” y engrosan gran parte de las grillas de festivales como el BAFICI. Pirovano sostuvo que, durante su gestión, “se repartieron cuatro millones de dólares en premios a categorías como opera prima, series cortas, operas segundas, obras terminadas y presentación de guiones, este último, con 400 aspirantes”.

Por último, el comunicado destacó la pérdida de presencia -del cine argentino- en el ámbito internacional. “No le vamos a regalar más plata a los amigos del poder para que se la vayan a gastar a los festivales”, remató Pirovano sin eufemismos.