Corte en el Tren Roca: vecinos prendieron fuego las vías del tren en reclamo por la falta de luz

El corte se produjo en la estación Don Bosco e impidió el normal funcionamiento del ramal que conecta Constitución con La Plata (X: @AgenciaElVigia)

Un grupo de vecinos cortó las vías del Tren Roca en la estación de la localidad Don Bosco, en Quilmes, para reclamar por la falta de luz en la zona. La protesta generó demoras durante las últimas horas de servicio, debido a que las formaciones estaban imposibilitadas a circular tanto en sentido a Capital Federal, como en sentido a provincia.

El corte comenzó alrededor de las 19:00 horas, cuando los manifestantes comenzaron a bloquear las vías férreas y encender varias fogatas alrededor de los circuitos. El reclamo fue provocado por la falta de suministro eléctrico, debido a que los problemas comenzaron después del temporal ocurrido el jueves pasado. Además, denunciaron que el área también se habría quedado sin agua potable.

La manifestación se extendió por varias horas, por lo que se estipuló que al menos cuatro unidades quedaron estancadas en diferentes tramos de la línea. Asimismo, se estipuló que hubo más de mil usuarios del Tren Roca afectados por los cortes, debido a que calculaban un promedio de 500 pasajeros en cada formación.

A raíz de los inconvenientes, desde Trenes Argentinos limitaron la circulación de las formaciones. Según la información provista por el medio platense 0221, los trenes solo estaban habilitados a circular entre las estaciones de Quilmes y La Plata. No obstante, no informaron cuándo podría retornar el servicio habitual ante la persistencia de la protesta.

Una de las fogatas iniciadas en la estación Don Bosco del Tren Roca

“La situación es algo que nos ocurre bastante a menudo, en donde por una cuestión de crisis energética, los vecinos que están aledaños a las vías férreas en distintos puntos de las redes ferroviarias suelen quedarse sin energía eléctrica”, explicó el encargado del Tren Roca, Julián Sosa, durante una breve entrevista para Crónica TV.

Luego de que señalara que este tipo de situaciones suelen preverse cada vez que se reportan cortes de luz, el representante ferroviario apuntó que la empresa no tenía muchas opciones para evitarlas, más que hacer las denuncias correspondientes a las fuerzas de seguridad. “La Policía Federal se apersona al punto, pero no tiene más indicaciones de conversar para llegar a un consenso”, indicó.

Respecto al tiempo que demoraría restablecer el servicio de trenes, el encargado destacó que lo primero sería “desarticular el corte de vías”, y amplió: “Una vez que se desarticula, se hace un relevamiento para ver como está el estado de vía y que esté despejada de cualquier tipo de objeto peligroso, que llevara una hora y media”. Sin embargo, se prevé la circulación se normalice a partir de mañana, debido a que los fines de semana las últimas formaciones están programadas a las 23:00 horas aproximadamente.

En contraposición, la agrupación de vecinos que organizaron el corte aseguraron que permanecerían en el lugar hasta no obtener una respuesta de Edesur y Aysa. “Acá no vamos a liberar las vías hasta que no nos den la luz en el barrio”, ratificó uno de los vecinos al considerar que desde la empresa de luz les “tomaron el pelo”.

Uno de los manifestantes arrastró un colchón hacia uno de los focos

“Hoy vinieron, vieron que no podían solucionarlo y se fueron. De acá no nos movemos hasta que no vuelva la luz”, reitero. Asimismo, una de las vecinas explicó que en los últimos días sufrieron varios cortes producidos por una pérdida en uno de los caños de cloacas que afecta a la infraestructura eléctrica.

En línea con esto, la mujer explicó que “el problema es que Aysa no cambia la cañería que tendría que cambiar. Es una cañería de cloaca que está llenando la cámara y eso hace que los fusibles de la luz salten”. Asimismo, denunció: “Aysa no hace nada, Edesur no se comunica con Aysa, dos empresas que deberían estar trabajando ahora”.

“Acá si no salís a cortar y hacer lío, no pasa nada. A nadie le gusta estar cortando una vía a esta hora de la noche”, aseguró la vecina al remarcar que los mayores afectados por la falta de suministro eléctrico serían las personas mayores del barrio. Y concluyó: “No estamos en el siglo XXI, que nos den la luz, estamos pagando lo que nos dicen”.