A más de un mes de los incidentes en el Congreso, volvieron a operar a Pablo Grillo

Pablo Grillo permanece internado tras ser alcanzado por una granada en una marcha frente al Congreso

A más de un mes de los incidentes en el Congreso, Pablo Grillo, el fotoperiodista de 35 años que resultó herido en medio del operativo policial, fue sometido a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. La familia asegura que el pronóstico es considerado favorable por los médicos.

Grillo fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por efectivos policiales mientras realizaba una cobertura fotográfica de la manifestación por los jubilados, que se realizó el pasado 12 de marzo. Desde entonces, permanece internado.

En diálogo con Radio Splendid, Fabián Grillo, el padre del joven, precisó que la operación “salió bien, según nos dicen los médicos” y destacó que su hijo “ya comió, estuvo charlando, estuvo animado”. De esta manera, detalló que el procedimiento quirúrgico fue necesario debido a que “la pérdida de líquido cefalorraquídeo da dolor de cabeza al sentarse” y se constituye como “una puerta de entrada de infecciones”.

Fabián Grillo: “Queremos un ‘nunca más’ para evitar estas represiones en el futuro”

El padre del fotoperiodista explicó que inicialmente se intentó resolver la situación mediante un tratamiento conservador, pero al no presentar los resultados esperados, los médicos optaron por una nueva intervención. “La evolución de él fue muy buena hasta ahora. Ya podía llegar a salir de terapia, pero el problema estaba en la posibilidad de infección que detenía esa evolución”, indicó.

El hombre confirmó que no recuerda el momento exacto en que fue herido. “Sí recuerda que estaba en la marcha, pero no se enteró de lo que pasó. Estaba sacando fotos y de repente pasó lo del proyectil”, relató. En ese sentido, agregó que Pablo preguntó cómo terminó internado, y fue su madre quien le tuvo que contar todo lo sucedido.

Sobre el material fotográfico tomado por Pablo al momento del ataque, Fabián señaló que lograron recuperar algunas imágenes: “Están las fotos, hay unas cuantas, no demasiadas porque recién empezaba, pero sí hay”.

El fotógrafo no recuerda el momento exacto del ataque que lo dejó hospitalizado

Con respecto a las acciones legales tomadas por parte de la familia contra el Gobierno nacional, el padre del fotógrafo aclaró: “Lo que queremos es un ‘nunca más’. Nuestra generación pensó que este límite ya no se iba a cruzar más. Pero volvieron”.

El fotógrafo que cubría la manifestación de forma independiente presentó las primeras mejorías tan solo una semana después de ser hospitalizado. “Me saludó, me dijo ‘¡hola, viejo!‘. Yo estaba hablando con él como si fuera un nene, entonces me saludó y me apretó la mano (...) Fue fantástico”, contó el padre en esa oportunidad durante un diálogo con C5N.

El momento en el que Grillo fue herido

Infobae registró un video que muestra el momento exacto en el que el fotógrafo recibe el golpe que hoy lo tiene peleando por su vida. Las imágenes grabadas por Gastón Taylor con el drone de este medio muestran un paneo aéreo de los feroces incidentes que provocaron destrozos en la vía pública: allí se observa a decenas de manifestantes que lanzan piedras contra la policía, mientras los agentes de seguridad responden con gases lacrimógenos y utilizan camiones hidrantes que lanzan agua para tratar de contenerlos.

El momento en que Pablo Grillo recibió el impacto en la marcha por los jubilados

En ese contexto de violencia y caos, en el video se puede ver al reportero gráfico tratando de tomar registros de los incidentes, hasta que es impactado por el cartucho de gas lacrimógeno que llega desde el lado donde estaban las fuerzas de seguridad.

Tras recibir el golpe en la cabeza, Grillo cae y tres manifestantes se acercan para ver qué le había sucedido; al observar el cuadro de situación, con la ayuda de otros militantes intentan socorrerlo, retirándolo de la zona donde llovían los proyectiles.

Los incidentes en la protesta dejaron un saldo de 23 civiles heridos, cuatro de ellos fueron hospitalizados, incluido Grillo.

Entre los afectados también se encuentra un policía de la Ciudad que recibió un disparo en el brazo izquierdo y fue ingresado en el Hospital Argerich tras ser operado por una fractura expuesta. Otros seis efectivos de las fuerzas federales, tres de la Policía Federal (PFA) y tres de la Prefectura Naval Argentina (PNA), resultaron heridos.