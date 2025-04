La restauración de una casa mítica en Bariloche y la conexión entre un célebre escalador estadounidense y un explorador argentino

Emilio Frey en 1930 aproximadamente

Hizo cumbre en todos los continentes. El escalador estadounidense Yvon Chouinard también es piragüista, kayakista, surfista, pescador con mosca y ambientalista. Pero, por sobre todas las cosas, es un amante de la Patagonia, su lugar en el mundo. Lo dice y lo expresa de múltiples maneras. Y lo demuestra con hechos: bautizó en 1973 con ese nombre a su legendaria marca de ropa para actividades al aire libre. En una oportunidad, le dijo a esta periodista que no había nada que disfrutara más que sentarse frente al fuego, tomar mate y conversar con un gaucho que no había ido a la escuela. “Eso me parece fantástico”, resumió.

Chouinard nació en Estados Unidos en 1938 y pasó sus primeros años en Maine, en una comunidad franco-canadiense. A los siete años, su familia se trasladó a Burbank, California. Desde su adolescencia, llevó una vida poco convencional: su primer trabajo, a los 12 años, fue entrenar halcones en un club de cetrería. Allí descubrió la escalada. El resto lo aprendió en la naturaleza. Durante años, pasó hasta 250 días al aire libre, durmiendo en una bolsa de dormir. No usó una carpa hasta los 40 años.

Yvon Chouinard en su juventud escalando montañas (Crédito: Captura de video)

A sus 86 años, con un pasado lleno de hazañas en deportes extremos, Chouinard continúa activo. Da charlas universitarias sobre su visión empresarial como fundador de una de las compañías más “cool” del planeta, según la revista Fortune. El reconocimiento no se debe solo a su responsabilidad sobre el medio ambiente de la firma, sino también a su estilo de liderazgo poco convencional. Su libro Que mi gente vaya a hacer surf se convirtió en una referencia. Hasta hace poco, solía surfear con sus empleados durante el horario laboral en la sede de California. Contrata personas independientes, que no necesiten recibir órdenes, y le dio prioridad a la contratación de mujeres, muchas de ellas fuera del mercado laboral por haberse dedicado a sus familias. “Ellas saben cómo gestionar un presupuesto”, explicó en una entrevista.

Hace menos de una década, Chouinard sintió rechazo al verse en la lista de millonarios de Forbes y, en 2022 donó casi toda su fortuna de una sola vez. Cedió el control de Patagonia -valuada en 3.000 millones de dólares- al fideicomiso Patagonia Purpose Trust que le garantizará que se respeten los valores de la marca a perpetuidad y las futuras ganancias a una organización sin fines de lucro, Holdfast Collective, que recibe las ganancias anuales de Patagonia, que ascienden a unos 100 millones de dólares anuales y son destinadas a la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

El empresario asegura cultivar una vida simple y desplazarse en una camioneta destartalada con una tabla de surf en el techo.

Yvon Chouinard hizo de su amor por el deporte un estilo de vida

Este año inauguró en Bariloche su segundo espacio en la Argentina. Pero no eligió un local en el Centro Cívico, junto a las chocolaterías más transitadas. Evaluó otras variables y optó por una propiedad situada frente al Nahuel Huapi, en el kilómetro 1,5 de Bustillo, con “un fuerte componente emocional e histórico”: una casa centenaria que perteneció al ingeniero Emilio Frey (1872-1964), explorador, topógrafo de la Comisión de Límites que acompañó al Perito Moreno, también fue primer intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi y cofundador del Club Andino Bariloche.

Foto histórica de la casa centenaria que perteneció a Emilio Frey que adquirió Yvon Chouinard

Cuando la propuesta llegó a los descendientes de Frey, la casa estaba deshabitada y llevaba años en venta. Ningún comprador anterior había mostrado interés por su valor histórico. La llegada de la marca Patagonia generó entusiasmo. Así lo cuenta Isabelle Bovey, bisnieta de Frey por línea materna (su abuela era hija de Emilio): “Cuando murió mi abuela en 2014, decidimos vender Los Cipreses (actual Casa Frey). Fue una decisión difícil, pero no podíamos mantenerla desde Suiza. Queríamos un comprador respetuoso, que no cubriera todo de cemento, que entendiera el valor del jardín de mi abuela y de su historia. En 2022, cuando volví con mi madre para recoger algunas cosas, ella me dio la responsabilidad moral sobre la casa. Poco después falleció”, relató Isabelle. “Con toda la familia Frey y Neumeyer en las nubes, yo les pedí ayuda. Y lo increíble es que ahí apareció Patagonia. Y lo más increíble es que al final compraron Los Cipreses. Para mí, pasó algo misterioso desde las nubes… Cuando Patagonia nos develó el proyecto de Los Cipreses, fue un alivio ver lo lindo que era. Correspondía totalmente a nuestro sueño. No iban a destruir nada, al contrario, iban a restaurar la casa vieja con materiales de primera calidad y la casa chica también. Y el jardín abandonado iba a florecer. Así que, como en los cuentos para niños, se puede decir que todo terminó bien” agregó Isabelle Bovey.

La casa habitada por los Frey que fue restaurada y puede ser visitada en Bariloche

El lugar más maravilloso del mundo

A fines de marzo, Chouinard viajó a Bariloche para inaugurar personalmente la tienda, ahora llamada Casa Frey. Recordó que su primer contacto con la Patagonia fue en 1968, cuando su amigo Douglas Tompkins le habló del lugar: “Me dijo: ‘Es fantástico, tenés que conocerlo’. Dos semanas después, compramos una vieja van y viajamos desde California hasta El Chaltén. Surfeamos, esquiamos y finalmente escalamos el Fitz Roy. Fue ahí cuando sentí que esta región era el lugar más maravilloso del mundo”.

Durante años, Chouinard buscó una local para su firma en Bariloche. “No conocía la historia de Frey, pero cuando supe que fue uno de los primeros montañistas del país y un defensor de la naturaleza, no lo dudamos. Siempre que abrimos un local, mi esposa dice que debe tener valor comunitario. Restaurar esta casa es nuestro regalo para Bariloche”, expresó el empresario y deportista, que increíblemente tiene un parecido físico con Emilio Frey.

Yvon Chouinard el día de inauguración de la ahora llamada Casa Frey. "Restaurar esta casa es nuestro regalo para Bariloche", expresó (Fotos Patagonia)

Kris Tompkins, viuda de Douglas Tompkins y presidenta de Tompkins Conservation, también participó de la inauguración. “Yvon es un emprendedor lúcido. Como escalador, siempre supo evaluar los riesgos. Por eso está vivo. Mantenerse con vida siendo escalador, kayakista y aventurero es un arte”, describió a su gran amigo y agregó: “Solía irse por meses—cinco, seis, incluso un año—, pero siempre volvía. Y, ¿qué hacía mientras emprendía todos esos viajes increíbles? Pensaba en cómo mejorar los productos desde la experiencia”. Kris Tompkins enviudó hace casi una década. Su esposo, ecologista y fundador de North Face y Esprit, murió de hipotermia a los 72 años después de volcar su kayak en el sur de Chile.

Tras la huella de los exploradores

Por medio de Isabelle Bovey, el célebre aventurero tomó contacto con un historiador especialista en la Patagonia y en la vida de Frey, quien le hizo de guía y le permitió profundizar en el tema que le había interesado tanto. Se trata de Juan Pablo Baliña quien contó que estuvo durante muchos años realizando una investigación en el Archivo Histórico de Cancillería, sobre el trabajo de campo de las comisiones de límites que marcaron la cordillera argentina y chilena entre 1893 y 1903. Recopiló manuscritos y fotografías. “En esa investigación, seguí las huellas de cada uno de los exploradores que eran miembros de la Comisión de Límites. Esa Comisión tuvo diferentes peritos. El más conocido fue el Perito Moreno, que a su vez, tenía muchísimos hombres que trabajaban y reportaban a él. Y uno de esos hombres era el ingeniero Emilio Frey”, detalló Baliña, apasionado por la historia de estos exploradores.

Un rincón de la Casa Frey donde se puede observar un tributo a su primer propietario, el Ingeniero Emilio Frey

El gran explorador

“Frey había nacido en Baradero, era hijos de suizos. Había marchado a Suiza a estudiar y se había quedado en lo de su abuelo Rudolf. Allí estudió Ingeniería. Cuando volvió a la Argentina, Santiago Roth lo presentó al Perito Moreno, que trabajaba en el Museo de La Plata, que en ese entonces servía como dispositivo para asistir al Gobierno Nacional, que tenía que dirimir un diferendo con Chile. Necesitaba argumentos técnicos y exploradores en el terreno. Para eso contrató al Museo de La Plata, que funcionaba como un apéndice del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entre esos hombres estaba Emilio Frey”, relató el historiador. Perito Moreno destinó a Frey en la zona del lago Nahuel Huapi. “Fue pionero de la exploración temprana de lo que sería hoy Bariloche, la zona de Esquel y todos los lagos intermedios. Así que Emilio Frey fue el gran explorador”.

A raíz de esas investigaciones, Baliña conectó hace algunos años con los descendientes de estos exploradores. Entre ellos, Isabelle Bovey, quien lo puso en contacto con la marca para que los introdujera en el mundo de Frey. Baliña también tuvo la oportunidad de ver los trabajos de restauración de la casa. A sus ojos, un trabajo detallista que involucró a los mejores carpinteros de Bariloche que lijaron madera por madera de la casa centenaria. Ahora el legado se preserva en un espacio que no solo se dedica a la venta de indumentaria, sino también como un pequeño museo abierto a la comunidad y punto de encuentro de aventureros. Allí se brinda información, recomendaciones y capacitaciones en deportes y actividades al aire libre, y además se promueve un turismo de naturaleza respetuoso y consciente del entorno.

La construcción de Los Cipreses

La historia de la casa conocida como Los Cipreses, también llamada Casa Frey, se remonta a la década de 1910, cuando Emilio Frey y Rosa Schumacher adquirieron el lote 45 de la antigua granja de la familia Runge, ubicada en la ladera del cerro que más tarde llevaría el nombre de Frey. Una vez comprado el terreno, convocaron al arquitecto Primo Capraro —amigo personal de la pareja— para diseñar una vivienda tipo “chalet”, según la denominación común en Bariloche por aquellos años. Capraro, que había viajado por Suiza y Alemania, incorporó elementos inspirados en la arquitectura de esas regiones, teniendo en cuenta que los Frey eran de ascendencia suiza. La construcción finalizó en 1916. La casa fue edificada íntegramente en madera de ciprés, con tejas de alerce.

Durante esos años, mientras Emilio Frey dirigía la construcción de caminos en la región, Rosa participaba activamente en la creación del hospital local. En el momento en que Los Cipreses fue terminada, Bariloche contaba con apenas 200 viviendas. La pareja comenzó entonces a trabajar en el jardín, cuidando cultivos como el de frutillas, y manteniendo un extenso rosedal que se convirtió en uno de los principales distintivos del lugar. Por su dedicación a las flores, Rosa era conocida entre sus allegados como “la rosa de Nahuel Huapi”.

Emilio Frey y su mujer Rosa en la inauguración del Club Andino Bariloche

Isabelle Bovey, de 58 años, contó en una conversación telefónica con Infobae: “Fue difícil mantener la casa desde Suiza. Mi abuela vivía en la casa chica y una familia en la casa grande. No queríamos venderla a cualquiera. Vinieron muchos interesados que querían hacer hoteles o proyectos inmobiliarios. Con mi madre no queríamos eso”. “Estuve en Bariloche en marzo, pero me fui dos días antes de que llegara Chouinard. Me dio pena no conocerlo”, expresó la mujer. Fue en 2022 que vació la casa junto a su madre. “Donamos todo lo relacionado con Emilio al Museo Patagónico, porque no sabíamos quién la iba a comprar. Después puse en contacto al museo con Patagonia para que pudieran usar objetos en la casa como parte de una muestra. Hay fotos y pertenencias de Emilio”, precisó. “Mi madre lo quería mucho a Emilio. Me hablaba de él como una persona buena y amorosa, igual que su esposa. Yo lamento no haberlo conocido”, concluyó.