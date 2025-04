La Orquesta de Aeropuertos Argentina brilló en el Teatro Colón: historias y sueños de los jóvenes músicos protagonistas

Marcos Carreras de 12 años y su solo de violín en la noche de los 10 aos de la Orquesta Aeropuertos Argentina (Jaime Olivos)

La idea surgió de observar a los chicos que pululan por el sur de la Ciudad de Buenos Aires con un talento para la música, pero sin oportunidades. En 2015, con el respaldo de la Fundación Corporación América de Eduardo Eurnekian, se fundó la Orquesta Aeropuertos Argentina, creada para chicos y chicas de zonas vulnerables que encontraron allí un refugio y una oportunidad.

Este 2025 marca los 10 años de vida de la Orquesta Aeropuertos Argentina. Diez años de puertas abiertas, de pasillos con partituras, de jóvenes que tomaron un instrumento para no soltar nunca más sus sueños. Y lo festejaron a lo grande con un concierto en el Teatro Colón. “El escenario será nuestro, por eso es muy importante para los chicos”, afirma antes del evento Néstor Tedesco, director del grupo, en diálogo con Infobae.

Detalles del concierto

En la noche consagratoria del Colón, la orquesta interpretó lo mejor de su repertorio. el evento se llamó “Todas las músicas”. En ese sentido, no hay etiquetas, ni géneros . El repertorio es tan ecléctico como sus historias. La orquesta interpretó desde Vivaldi, Chopin y Mendelssohn, hasta Taylor Swift, Piazzolla y las músicas de película de Ennio Morricone.

El momento de Ariel Núñez en el Teatro Colón (Jaime Olivos)

Tedesco tiene una amplia trayectoria en el mundo de la música de cámara. Fue violonchelista, graduado en Columbia y New England Conservatory, y fue primer atril del Teatro Colón durante 40 años. Tocó con Mercedes Sosa, León Gieco y para coreografías de Julio Bocca. Pero su misión más profunda es otra: formar músicos en donde otros ven apenas sobrevivientes.

El músico, además, fue director de la orquesta en Villa 31, declarada Embajada de Paz por la UNESCO, y fundó “La Orquesta de los Barrios”. Recibió premios de la International Peace Federation y del Reino de los Países Bajos. Pero lo que más valora, dice, “es ver progresar a los chicos. Desde su primer contacto con los instrumentos a los que llegaron hasta la orquesta de Aeropuertos Argentina”.

En noviembre de 2022, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró al proyecto como de interés social y cultural. “Pasaron más de 200 jóvenes por la orquesta desde el inicio. Y con mucho tabajo logramos un nivel de excelencia que se ve en este concierto en el Colón”, dijo el director musical.

El Colón a tope espera el inicio del concierto de la Orquesta Aeropuertos Argentina (Jaime Olivos)

Tedesco revela intimidades de la orquesta. “Hay momentos de exigencias pura porque se los trata como lo que son músicos profesionales. Son jóvenes, pero tienen esa exigencia -explica el director-. Después también hay espacio para la diversión y el encuentro”.

Los inicios de la orquesta

Los instrumentos llegaron antes que los escenarios. Las primeras clases se dieron en salas prestadas. Pero pronto, las cuerdas empezaron a sonar con fuerza. Hoy son 45 músicos, entre los 18 y los 25 años que forman el grupo. Su historia es de conciertos y también biografías de superación. “No quiero dar nombres, ni personalizar, pero hay muchos de estos chicos que muchas veces no tienen ni para el boleto de colectivo -sostiene Tedesco-. Lo importante, y se nota, es el apoyo de las familias para que los músicos puedan progresar. Acá llegan por compromiso, talento y pasión por la música”.

No es fácil entrar. No se trata solo de saber tocar. Tedesco va a buscar a los músicos donde nadie más busca: en Villa Lugano, Villa 31, Bajo Flores, La Boca, Constitución, Parque Avellaneda. Los que entran lo saben. Ensayar no es solo técnica. Es aprender a llegar puntual cuando no hay tren. Es sostener una cuerda sin soltar las propias lágrimas. Es entender que en ese atril está en juego algo más que una partitura.

La orquesta a pleno en el escenario del Colón con la dirección de Néstor Tedesco (Jaime Olivos)

Cada joven elegido entra becado. Sin pagar un peso, acceden a instrumentos, clases con docentes de excelencia, vestuario para los conciertos, salas de ensayo, y la chance de cursar estudios superiores gracias a un convenio con la Universidad Nacional de las Artes, que les permite ingresar sin examen y con exención de materias prácticas.

“Muchas veces los chicos tienen la vocación, pero las familias no lo entienden. Creen que es algo difícil o que no van a poder vivir de esto. Pero con esfuerzo se logra vivir y lo más importante: están haciendo algo que les gusta. Persiguen sus deseos. Y yo los ayudo en la formación para que lo puedan concretar”, explica Tedesco.

Con el paso de los años, la Orquesta se volvió más que una orquesta. En 2024, se sumaron dos nuevos núcleos: El Semillero, para jóvenes que recién se inician, y la Cantera de Talentos, destinada a niños prodigio. Aquí se presentaron en el Colón dos de los alumnos más destacados. “Ulises Belén tiene 11 años y es una maravilla en el piano. Y Marcos Carreras en violín de 12 años, otro gran talento”, describe el director en la previa del concierto.

El repertorio de la orquesta abarcó desde Vivaldi a Piazzolla y Taylor Swift (Jaime Olivos)

Hoy, sumando todos los grupos, el programa reúne a 54 personas. Mientras ensayan con la orquesta, algunos tocan en cruceros de lujo; otros, en teatros porteños; muchos, en las aulas donde ahora enseñan lo que aprendieron.

Como orquesta tocaron en el Teatro Colón en otra oportunidad acompañando a otros músicos, el Luna Park, el Teatro Ópera, el Avenida, universidades como UADE y la UBA, y por supuesto, en su casa espiritual: los aeropuertos de Ezeiza, Bariloche, Córdoba, Salta y Aeroparque.

Una vista panorámica del despliegue de la orquesta en el escenario (Jaime Olivos)

Algunas de las integrantes de la Orquesta Aeropuertos Argentina siguieron sus estudios en Europa. Es el caso de Victoria Ramos y Dafne Pugliese, que viajaron al conservatorio de París, becadas. Joaquín Zanabria, otro de los chicos formados por Tedesco, juega ya en Primera de la música de cámara. Es trompetista de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Entre los solistas de la noche del lunes estuvo la violinista Ruth Gerez, de Villa Lugano. La chica arrancó desde los inicios de la orquesta hace una década y en este concierto Tedesco le dio la chance de brillar en el escenario del Colón. La chica ya se gana la vida como música profesional. Participó con mucho éxito en la obra teatral “Cuando Frank conoció a Carlitos”, éxito rotundo en la calle Corrientes.

La Orquesta Aeropuertos Argentina celebró sus 10 años en el Teatro Colón (Jaime Olivos)

El detrás de escena de la orquesta

Infobae accedió a los camerinos de los músicos antes del concierto. Por los pasillos del Colón se veía a los jóvenes que pasaban se sonreían y aguardaban nerviosos el momento de subir al escenario. Gerez se plancha el pelo y su violín descansa a su lado. Esta joven de 26 años, hoy solista de la orquesta, proviene de una familia de músicos folklóricos de Villa Lugano. “Arranqué con el bombo y a los 9 años me gustó el violín y mi mamá me llevó a la orquesta municipal del barrio -cuenta Ruth-. Enseguida me gustó y no paré hasta este momento”.

Junto a ella, con camisa negra impecable, está Ariel Núñez también solista de violín de 24 años. El joven empezó en una orquesta de Mataderos y de allí sintió desde ese momento que la música era su vocación. Ahí estaba su futuro. El chico es de familia de inmigrantes bolivianos que llegaron al país a mediados de la década del 90. Además de su participación en el grupo de Tedesco, Ariel hace ya una vida de músico profesional. “Puedo tocar a pedido la música de Dragon Ball para un casamiento o cumbia sinfónica. Lo importante es que hago lo que me gusta”, explica.

Néstor Tedesco dirige la Orquesta Aeropuertos Argentina (Jaime Olivos)

Los chicos por ahora dicen estar tranquilos. Aún faltaba casi dos horas para el concierto. “Los nervios arrancan cuando subís al escenario y ves de frente al público -asegura Ruth-. Mi papá Orlando va a estar y eso es un orgullo para mí”. “Mi familia también viene y seguro terminan todos llorando de la emoción”, agrega Ariel.

Ahí estuvo Ruth frente a la orquesta con su violín. Interpretó Primavera Porteña de Astor Piazzolla. También pasó Ariel para tocar los solos de La Primavera de Vivaldi. Cuando terminaron el Colón rompió en aplausos. Los dos jóvenes hicieron un gesto casi calcado de mirar hacia arriba. Quizás, buscaban a sus familiares y por dentro pensaban que los sueños están para cumplirse.