De Turdera a Del Viso por amor: filmó el agotador viaje de 3 horas que hace cada vez que visita a su novia y se hizo viral

Vive en Turdera y tiene tres horas de viaje cada vez que visita a su novia en Del Viso: su video de Tik Tok tiene más de 1 millón de reproducciones

“Desde Turdera hasta Del Viso por amor”, así describieron en las redes sociales la odisea que vive cotidianamente Juan Barrientos Picasso, de 27 años, quien publicó un video -que se hizo viral-en el que cuenta que para visitar a su novia tiene que hacer un trayecto de tres horas en distintos transportes públicos: dos colectivos, un tren y combinación de subtes.

“Tengo que tomar un colectivo hasta la estación Temperley, de ahí un tren a Constitución, después el subte C hasta la Línea D, que me deja en Plaza Italia, y ahí tomo el colectivo 57, que va por Panamericana hasta Del Viso”, detalló Juan a Infobae.

A pesar de la distancia, la pareja mantiene la constancia en los encuentros. “Desde que nos conocimos, hace cuatro meses, no hubo un solo fin de semana en el que no nos viéramos”, aseguró sobre el “flechazo” que lo une a Agustina Ortiz, desde el primer día que la vio.

“Nos conocimos de una forma poco común”, admitió Juan al recordar esa tarde del 19 de octubre de 2024, en la que volvía del trabajo, en Puerto Madero, a su casa en zona sur.

Juan y Agustina se conocieron en el subte y el "flechazo" fue inmediato

“Tomé la Línea B de subte, en la estación cercana al Luna Park. Cuando estaba bajando para hacer combinación con la línea C, giro la mirada, la veo a Agustina sentada en el mismo vagón y me encantó. Ella también me miró, y fue un momento que no sé cómo explicar. No quiero caer en un cliché de película, pero sentí una conexión muy fuerte, y ya me tenía que bajar”, aseguró.

Al darse cuenta de que había perdido la oportunidad de hablar con ella cuando las puertas del subte se cerraron, Juan siguió sus instintos y tomó una decisión alocada. “Dije: ‘¿Qué hago? ¿Salgo corriendo a la siguiente estación?’. Y lo hice. Corrí hasta la próxima parada”, relató.

Juan logró abordar el tren justo antes de que se cerraran las puertas. “Entré en el subte, pero ella estaba en otro vagón. Empecé a caminar hasta encontrarla, y cuando la vi, me quedé paralizado”, recordó. “Nos miramos, pero ninguno de los dos hacía nada. Ella parecía tímida, y yo no sabía cómo encarar la situación”.

Finalmente, él reunió el valor para hablarle. “Le dije: ‘Mirá, me parecés muy linda, ¿me pasás tu Instagram?’. Y me lo pasó”, contó entre risas. La conversación murió ahí, ya que Juan se bajó en la siguiente estación para continuar su largo regreso hacia Turdera.

Los jóvenes están de novios desde hace 4 meses y a pesar de los 60 km que los separan se vieron todos los fines de semana, sin excepción

El contacto entre ambos continuó por Instagram, donde empezaron a intercambiar mensajes sobre sus intereses en común. “A mí me gusta mucho el cine. Le pregunté sobre una película que no es tan conocida, Fantastic Mr. Fox, y cuando vi que la conocía, me sorprendí“, dijo sobre la segunda gran conexión que hubo entre ambos.

Sin embargo, en un momento la conversación se enfrió. “Dejó de contestar, y pensé: ‘Bueno, listo, ya está’”, explicó. Pero días después, ella lo sorprendió con un mensaje inesperado.

“Yo le había dicho que jugaba League of Legends, y ella me comentó que lo había desinstalado. Pasaron unos días y de repente me escribe: ‘Me descargué el juego, ¿Querés jugar?’“, relató. “Me sorprendió, porque eso mostró interés de su parte”.

El primer contacto por voz se dio durante esa partida online. “Fue la primera vez que hablamos en una llamada, y según me dijo después, ahí cambió su percepción sobre mí”, señaló. “Lo que la terminó de convencer fue que le propuse ver una película juntos, cada uno en su casa, pero al mismo tiempo”.

Juan trabaja en el área de sistemas de una clínica porteña y ella es tatuadora profesional

La elección fue una película de terror en Netflix, y durante la proyección, Barrientos se dedicó a analizar las escenas y el simbolismo. “Después, me contó que eso la conquistó”, dijo.

Todas estas coincidencias los llevaron a querer conocerse en persona, hasta que se produjo el primer traspié. Cuando Juan se enteró de que Agustina vivía en Del Viso, se quedó petrificado: “Ni siquiera sabía que existía ese lugar. Fue por ella que aprendí dónde quedaba”. Y luego aclaró: “La realidad es que nunca en mi mente se me cruzó algo negativo, a pesar de que cuando vi el mapa entendí que nos separaban 60 kilómetros y yo no tengo auto”.

Juan entendió que sería “un chino” tener un primer encuentro en Del Viso “porque entre ida y vuelta tenía como 6 horas de viaje”. Entonces decidieron buscar un punto intermedio.

El lugar elegido fue Recoleta, apenas una semana después de haber comenzado a chatear. La cita tuvo lugar el 26 de octubre y comenzó con una visita al Museo Nacional de Bellas Artes, ya que Agustina, quien conocía el lugar, le propuso a Juan recorrerlo juntos. “Desde hacía tiempo tenía ganas de ir, pero nunca se daba la posibilidad, y ella lo sabía”, remarcó.

Juan asegura que ambos le ponen las mismas ganas para viajar. "Ella también viene a Turdera, es un 50/50"

A pesar de la fluidez de la conversación por redes, el primer contacto en persona estuvo marcado por los nervios. “Nos quedamos mirándonos frente a frente sin saber qué hacer”, recordó Juan. “Fue un momento raro, porque en el chat ya habíamos hablado mucho y teníamos mucha confianza, pero en persona fue como… ‘¿Y ahora qué?’”

Finalmente, rompieron la tensión con un gesto tímido. “Nos miramos y no sabíamos qué hacer. Nos dimos un piquito y seguimos caminando hacia el museo”, relató Juan sobre el inicio del noviazgo, que desde entonces se mantuvo firme, con encuentros todos los fines de semana.

Actualmente, Juan traba en el área de sistemas de una clínica porteña y Agustina como tatuadora en Del Viso. “Ella me contó que antes había salido con otras personas, pero que las conversaciones eran muy genéricas”, explicó. “Conmigo sintió que tenía una conexión más profunda, que podíamos hablar de temas que realmente le interesaban”, agregó.

Desde el inicio de su relación, Juan y Agustina mantienen la misma dinámica: “A mediados de semana empezamos coordinar quién viajará a visitar al otro, dependiendo de sus compromisos y actividades”.

La relación está súper afianzada. Juan ya conoce a los familiares y los amigos de Agustina, y viceversa

“La pregunta siempre es: ‘¿Quién va este fin de semana?‘”, explicó Juan. Según él, el esfuerzo fue equilibrado, ya que ambos demostraron la misma voluntad para hacer los viajes: “Creo que está bastante repartido en un 50/50. No sabría decir quién viaja más, porque siempre depende de lo que tenga que hacer cada uno”.

Por ejemplo, si Agustina tiene que tatuar a clientes en su estudio, lo más práctico es que Juan vaya a visitarla. En cambio, si ella tiene menos carga laboral o más tiempo libre, viaja hasta Turdera para verlo a él. “Esta última vez fue ella la que vino, porque yo tenía cosas que hacer y ella tenía disponibilidad”, especificó.

La relación entre Juan y Agustina Ortiz no solo se fortaleció con cada encuentro, sino que quedó marcada en la piel de Juan de una manera especial: Agustina, le hizo dos tatuajes, consolidando su vínculo a través del arte.

“Yo ya conocía a casi todos sus amigos y a la gente de su estudio de tatuajes, así que en algún momento se dio la charla”, contó Juan. “Un día me propuso tatuarme y me pareció genial”, recordó.

Agustina le hizo dos tatuajes a Juan: uno en la sien y otro en el muslo

El primer tatuaje que le hizo fue una guadaña en la sien, un diseño llamativo y simbólico. El segundo fue un diseño más grande y elaborado: una calavera con una serpiente en el muslo. “Seguramente no sean los últimos. Voy a seguir tatuándome con ella“, pronosticó.

Con estos tatuajes, Juan lleva en la piel una parte del talento de Agustina y, al mismo tiempo, un recuerdo imborrable de su relación. “Nosotros estamos viviendo esto día a día, y estas cosas quedan como parte de nuestra historia”, concluyó.

Con un noviazgo consolidado, la pareja sigue disfrutando de su tiempo juntos, también en su círculo íntimo. “Las familias fueron parte del proceso, y eso hizo que nuestra relación se afianzara aún más”, concluyó Juan, aún sorprendido por el video que se hizo viral y que ya suma más de un millón de reproducciones.

“Todavía no entiendo por qué explotó tanto. El viaje es largo y necesitaba entretenerme un rato, así que grabé el recorrido y usé una tendencia que ya había visto antes en TikTok”, explicó.

El formato no era nuevo para él. “No inventé nada, ya había visto muchos videos de parejas a distancia usando esa canción y mostrando sus viajes”, dijo. “Pensé que le iba a ir bien, que tendría algunas reproducciones, pero nada más”.

Sin embargo, el video superó todas sus expectativas y una de las partes que más llamó la atención de los espectadores fue el final del video, cuando aparece Agustina. “Muchos comentaban que querían conocerla, como si quisieran ver si todo el esfuerzo del viaje valía la pena”, concluyó Juan entre risas.