Caso Lian: el testigo clave y el allanamiento a la mujer que dejó Córdoba el día de la desaparición del niño

Habló un testigo clave de la causa por la desaparición de Lian

Marcelino es un testigo clave en la causa por la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de 3 años visto por última vez el sábado pasado en la zona rural de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. Fue una de las personas que aportó una de las pistas más importantes: vio una camioneta sospechosa circulando por el predio donde el niño reside junto a su familia, en un terreno lindero a un cortadero de ladrillos. Describió el vehículo como “una chata blanca con vidrios polarizados” y señaló que salió de la zona más rápido de lo que ingresó.

Su relato coincide con el de otro vecino, Raúl, quien también aseguró haber visto exactamente lo mismo. Las declaraciones de ambos derivaron en un allanamiento y en el secuestro de tres vehículos con características similares.

Marcelino habló este mediodía ante la prensa: “El sábado trabajamos hasta las 13:30, después fuimos hasta nuestro ranchito a descansar. Cuando estábamos descansando, pasó una chata blanca, pero no puedo decir qué modelo era ni su patente. Pudo haber sido entre las 13:50 y las 14:10; más o menos imagino que fue en esa hora que la chata entró y salió”.

Al testigo no le pareció extraño la presencia de la camioneta. “Siempre ingresan clientes. Hay varios que vienen a preguntar precios de ladrillos”, explicó.

Sin embargo, lo que le llamó la atención fue el poco tiempo que estuvo en la zona y la velocidad con la que se retiró: “No vi hasta dónde fue la camioneta, pero sí noté que salió más rápido de lo que entró. Habrá estado unos cinco minutos, no demoró mucho. Yo decía: ‘Uh, qué rapidito está volviendo’”, relató.

Raúl, por su parte, agregó que el conductor de la camioneta no habría conversado con nadie.

La mirada de los investigadores también está puesta la visita de una mujer de 74 años al lugar donde vive Lian. Se trata de una presunta curandera, de nacionalidad boliviana y pariente del menor, que estuvo al menos un día en esa zona rural de Ballesteros Sud. El sábado de la desaparición del niño fue captada por las cámaras abordando un micro en la terminal de Córdoba con destino a la localidad de Perico, en la provincia de Jujuy.

Marcelino tuvo contacto con ella. Fue él quien la trasladó hasta la zona, aunque aseguró desconocerla. Ante los medios, este jueves el hombre contó cómo se dio esa situación: “Mi vecino no tiene auto y me pidió el favor de traer a una persona. Dije que sí. La fui a buscar a Ramón Cárcano, un pueblo chico. No me acuerdo bien cuándo fue, si jueves o viernes (anterior al sábado en el que desapareció Lian)”, dijo.

Caso Lian: la notificación amarilla de Interpol

Y acotó: “No la conozco y no sé dónde se quedó a dormir. Casi no hablamos en el trayecto, solo del camino de tierra que estaba feo”.

Las autoridades allanaron la casa de la mujer en la localidad jujeña de Perico y le tomaron declaración junto a otras cuatro personas que residen en el mismo domicilio. Ninguno fue detenido.

En el procedimiento se secuestraron los teléfonos celulares para ser peritados al igual que otros elementos de interés para la causa, como una agenda, el pasaje del micro y un bolso con ropa.

El operativo estuvo supervisado por la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Ciudad Perico, a cargo del fiscal regional José Alfredo Blanco.

Los rastrillajes por tierra, agua y aire continúan este jueves

El funcionario judicial reveló al diario El Tribuno de Jujuy que, durante la entrevista, la mujer de 74 años afirmó ser curandera y que viaja con frecuencia a Córdoba para asistir a integrantes de la comunidad boliviana.

"Indicó que viajó a Córdoba el pasado 14 de febrero y regresó el sábado 22. Declaró que llevaba consigo un bolso grande con ropa.

Dijo que en Córdoba hace curanderismo a gente de la comunidad boliviana y que, como ellos están en mejor posición económica, además de pagarle, le regalan ropa, calzado, juguetes y todo lo que aquellas familias ya no necesitan. Ella lo trae y lo entrega a familiares, conocidos y familias de los asentamientos”, contó Blanco.

La investigación se maneja con hermetismo. Desde la desaparición, se allanaron 15 domicilios en la zona y en diversos puntos del país, se incautaron seis vehículos y 25 teléfonos, se tomaron 31 declaraciones testimoniales.

El papá de Lian

La Policía de Córdoba, la Policía Federal, Gendarmería, el Ejército, baqueanos, vecinos, 300 personas participaron en rastrillajes, con drones y helicópteros con cámaras infrarrojas en el aire y botas en el barro, contra el viento, para hallar al chico de 90 centímetros de alto entre la soja y los maizales, entre los pozos y las zanjas.

El expediente, por lo pronto, permanece bajo la esfera de la justicia ordinaria ante la falta de indicios de que pudiera corresponder a un caso de trata de personas.