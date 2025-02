Alertan por las pérdidas millonarias que hubo tras el fuego en un depósito de yerba mate de Corrientes

Las pérdidas ascendieron a 3 millones de kilogramos de yerba (Foto: Corrientes hot)

Los trabajos para extinguir el fuego en el depósito de yerba mate Playadito, en la localidad correntina de Colonia Liebig, todavía continuaban durante la noche. Cerca de la medianoche del domingo, un importante operativo trabajaba para mantener controlada las llamas que se desataron durante el mediodía del sábado en un galpón de acopio y secadero. Las tareas demandaron la fuerza de al menos 200 personas.

Una lluvia torrencial que se desató sobre la zona afectada después del mediodía, trajo un poco de alivio tanto para los equipos de tierra como los de aire, que arrojaban agua a las naves lindantes para evitar que el fuego que se originó en una de ellas, se expanda hacia el resto.

Según el último registro brindado por la ministra de industria de Corrientes, Mariel Gabur, el Comando de Operaciones del Gobierno, permanecía activo en el lugar. “Estamos trabajando conjuntamente con la industria para apoyarla en esta situación crítica”, dijo en diálogo con TN. La funcionaria anticipó antes de arribar al lugar del siniestro, que se mantendrían en contacto con “otros Ministerios, el de producción, el de manejo del fuego”.

Si bien las causas exactas que originaron las llamas aún están bajo investigación, Gabur descartó por completo que se haya tratado de un hecho intencional. “Absolutamente no”, afirmó y recordó que en la provincia se están viviendo térmicas extremas que podrían tener algún tipo de implicancias. “Nosotros estamos viviendo temperaturas muy altas en la zona, la yerba tiene una alta combustión y a veces en estos accidentes se suman factores que ocasionaron esta perdida tan importante para esta empresa correntina”, aclaró en relación con los “casi 3 millones de kilos” que se perdieron del producto.

En cuanto al trabajo de las autoridades, añadió: “Seguramente la investigación que harán internamente desde la empresa nos dará mejores resultados, es prematuro hablar del tema”.

Varias toneladas del producto fueron afectadas por las llamas

De las tareas de combate participaron operarios del depósito con sus respectivas máquinas, bomberos voluntarios de Liebig, Gobernador Virasoro, Apóstoles, Cerro Azul y Alem, según detalló el portal Corrientes hoy. Además, bomberos de la Policía de Misiones y la Municipalidad de Apóstoles, que aportó personal con tanques de agua. En este sentido, la funcionaria explicó que sofocaron el incendio más grave para evitar que las consecuencias sean mayores debido a que en el predio hay alrededor de 20 galpones.

“Esto sigue ardiendo, así que se está conteniendo, se está enfriando porque lo más grave que podría ocurrir es que las naves que están lindantes pudieran también ser afectadas por el incendio y eso sí podría ser algo mucho más grave”, señaló. También explicó que a través del Comando Operativo de Emergencias (COE) “lo que hizo fue atacar por aire y por tierra con todos los recursos: por aire se está tirando agua para enfriar las naves que están al lado”.

El trabajo para controlar las llamas demandó la ayuda de 200 personas (Foto: Corrientes hoy)

El lugar donde se ubica la nave que se incendió está sobre la Ruta 71. Allí trabajaron camiones cisterna, maquinarias de Vialidad Provincial, un helicóptero hidrante y aeronaves especializadas en la lucha contra incendios forestales, que trabajaron en conjunto para sofocar las llamas. Gabur afirmó que “el fuego está controlado”, lo que descarta cualquier peligro para las naves situadas a pocos metros de la zona afectada. Destacó que “no se va a extender” hacia el resto de los galpones, aunque advirtió que las alertas siguen activas debido a que el fuego “no se ha extinguido por completo”.

En medio de este episodio, la ministra remarco que la industria está atravesando situaciones políticas a partir de los cambios que está llevando a cabo el gobierno Nacional. “Hoy estamos en una política de libre demanda y tiene sus consecuencias en los precios de todos los productos”.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades aseguraron que no habrá riesgo de desabastecimiento de yerba mate en el país ni en la provincia. Según explicaron, las toneladas de yerba afectadas aún no estaban listas para su empaquetado y consumo, por lo que la pérdida no tendrá un impacto inmediato en el suministro. La compañía cuenta con suficiente stock de materia prima, por lo que la producción no se verá afectada a corto plazo.