Un grupo de brigadistas de la Patagonia debió recibir atención médica mientras combatían los incendios

Los brigadistas están expuestos a altas temperaturas

Un grupo de brigadistas que trabajaba para combatir el fuego en el Valle Magdalena del Parque Nacional Lanín, sufrió un cuadro de intoxicación por lo que debieron recibir atención médica. Debido a los síntomas que presentaron, creyeron que se trataba de una contaminación en los alimentos. Sin embargo, tras haber evaluado la situación, las autoridades médicas señalaron que se trataba de un cuadro derivado del fuego.

La directora de Emergencias Sanitarias, Clara González, explicó al portal LMNeuquén que los colaboradores presentaron síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y malestar en general. Después de analizar los casos, señaló que el malestar de los brigadistas no estaba vinculado con los alimentos, como se especuló inicialmente, sino con el contexto del incendio. Los trabajadores enfrentan dificultades para mantener una higiene adecuada, lo que podría haber favorecido la aparición de los malestares gastrointestinales. “Para las personas que están en el incendio no es fácil lavarse las manos después de hacer de cuerpo o hacer pis. No lo podés hacer porque estás en un incendio, toman agua de arroyo”, explicó.

En ese sentido, indicó que “para que un alimento contaminado genere un cuadro de gastroenteritis, tiene que pasar una cantidad de horas y presentar ciertas características que en este caso no se dieron. Todo el mundo habla de intoxicación alimentaria, pero en realidad es un cuadro multifactorial”. Otro factor que podría haber afectado la salud de los brigadistas, es el golpe de calor debido a las altas temperaturas a las que están expuestos, y la exigencia física extrema. En este sentido, señaló que varias personas presentaban cuadros de deshidratación. “Se trata más bien de golpes de calor”, concluyó.

Accidente de colaboradores en la ruta

Un grupo de empleados estatales sufrió un grave accidente en la ruta cuando viajaba a Valle Magdalena

Los equipos de emergencias de la zona afectada continúan sumándose a los trabajos para evitar la propagación del fuego. Horas previas a este episodio, un grupo de empleados estatales que viajaba hacia el Valle Magdalena con el mismo fin, tuvo un grave accidente en la ruta. El conductor de la camioneta continúa internado en terapia intensiva a causa de un trauma craneal con sangrado cerebral.

El siniestro tuvo lugar en la Ruta Provincial 23, a la altura del kilómetro 156 cerca de Junín de los Andes, en una curva de alta complejidad. Según informó la comisario Andrea Solano de la División Tránsito, las condiciones del camino y la escasa visibilidad pudieron haber sido factores determinantes en el vuelco. Aún se investigan las circunstancias del hecho, pero los primeros indicios sugieren que el conductor perdió el control del vehículo.

Dos de los ocupantes resultaron ilesos, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia al hospital de San Martín de los Andes. El conductor, de 46 años, es quien presenta el cuadro más delicado. Los médicos informaron que su estado es estable y que, por el momento, no requiere cirugía. “El paciente está estable, sin cambios con respecto al ingreso. Sufrió un trauma de cráneo moderado con sangrado cerebral, pero sin conducta neuroquirúrgica. No es necesaria una intervención por ahora, aunque se deberá monitorear su evolución para determinar si el sangrado se reabsorbe de manera natural”, indicaron desde el centro de salud.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:30, cuando el equipo de trabajadores viajaba en una camioneta Nissan Frontier perteneciente a la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo. Los especialistas en accidentología que peritaron el lugar, determinaron que el vehículo se desvió inicialmente hacia el margen derecho de la calzada y recorrió aproximadamente 44 metros por la banquina antes de que el conductor intentara regresar a la ruta. Sin embargo, al retomar el asfalto, la camioneta patinó durante 12 metros, lo que habría provocado el daño en uno de los neumáticos y el posterior vuelco.