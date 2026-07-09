Honduras registra 445 mujeres capturadas por delitos en solo seis meses

La Policía identifica un aumento de casos relacionados con microtráfico y extorsión.. (FOTO: Tu Nota)

La participación de mujeres dentro de actividades delictivas continúa generando preocupación en Honduras, luego de que las autoridades confirmaran la captura de 445 mujeres durante los primeros seis meses de 2026.

Los registros policiales evidencian un incremento en los casos donde mujeres aparecen vinculadas a diferentes delitos, desde distribución de drogas hasta extorsión, robos agravados, asociación para delinquir y homicidios.

Según datos de la Policía Nacional, las detenciones realizadas entre enero y junio representan un promedio superior a dos capturas diarias en diferentes zonas del país.

La cifra genera alerta debido a que podría superar ampliamente los registros de 2025, año en el que se contabilizaron 523 mujeres detenidas.

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Las autoridades explicaron que algunas capturas ocurrieron durante operativos en flagrancia, mientras que otras corresponden a órdenes judiciales emitidas por tribunales hondureños.

Aumenta participación en delitos

Los informes policiales señalan que las mujeres capturadas no están vinculadas a un único tipo de actividad criminal, sino a diferentes modalidades delictivas.

Uno de los principales delitos identificados es el microtráfico de drogas, donde algunas detenidas son señaladas de participar en almacenamiento, distribución o traslado de sustancias ilícitas.

Según las investigaciones, estructuras criminales utilizan diferentes métodos de operación y han incorporado una mayor participación femenina dentro de sus redes.

Las autoridades también han detectado un aumento de mujeres involucradas en casos de extorsión, principalmente en ciudades con alta presencia de grupos delictivos.

Autoridades reportan 445 mujeres capturadas durante los primeros seis meses de 2026. (FOTO: Tu Nota)

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) señala que varias de las mujeres detenidas mantenían presuntos vínculos con maras, pandillas u otras organizaciones criminales.

Los expedientes reflejan que algunas no solo cumplían funciones secundarias, sino que habrían asumido responsabilidades operativas dentro de estas estructuras.

Entre las funciones identificadas por las autoridades se encuentran actividades relacionadas con logística, vigilancia, traslado de dinero y coordinación de acciones ilícitas.

Investigadores consideran que este fenómeno representa un cambio en la forma en la que operan algunos grupos criminales en el país.

De acuerdo con los reportes, el tráfico de drogas al detalle continúa siendo una de las actividades donde más presencia femenina han encontrado las autoridades.

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Los operativos policiales han identificado casos en barrios y colonias donde grupos criminales mantienen influencia.

En cuanto a la extorsión, los informes indican que algunas mujeres han sido detenidas señaladas de participar en cobros, comunicación con víctimas o apoyo logístico.

Las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula figuran entre los puntos donde con mayor frecuencia se registran este tipo de capturas.

Las investigaciones señalan mayor participación femenina dentro de estructuras criminales. (FOTO: Diario Nacional)

Una tendencia que preocupa a las autoridades

El aumento de casos también ha generado preocupación debido a la exposición de mujeres involucradas en estructuras criminales a escenarios de violencia.

Investigadores señalan que las disputas entre grupos, ajustes de cuentas y conflictos internos afectan a todas las personas que forman parte de estas organizaciones.

Aunque las autoridades indican que los liderazgos criminales continúan siendo ocupados mayoritariamente por hombres, advierten que la presencia femenina dentro de estas estructuras es cada vez más visible.

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Con 445 capturas en medio año, las instituciones de seguridad mantienen el monitoreo de esta tendencia y aseguran que continuarán los operativos contra grupos dedicados a diferentes actividades ilícitas.