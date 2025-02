“Abrí la puerta y era todo humo”, relató uno de los sobrevivientes del incendio en una pensión de Córdoba

Tras haber sofocado las llamas del incendio que se registró este martes en una pensión de Córdoba, algunos de los sobrevivientes contaron cómo fueron los minutos previos a que se desatara la tragedia que dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad, que debieron ser trasladados para recibir atención médica. “Abrí la puerta y era todo humo”, relató uno de los hombres que logró salir ileso.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el episodio tuvo lugar en una vivienda de la calle Tomás Guido y Europa, en pleno centro del barrio San Martín, en donde residían varias familias. Alrededor de las 16 horas se desató el fuego y en pocos minutos se había propagado hacia el interior de la pensión, generando desesperación. “Vi humo, bajé de la cama y me puse una sola zapatilla”, contó uno de los sobrevivientes al momento de salir del lugar. “Cuando sentí los gritos, yo estaba acostado” contó a El Doce sobre el alcance del fuego en el interior.

El hombre explicó que al abrir la puerta de la habitación en la que se encontraba, “era todo humo”. “Quise volver a subir y no hubo forma … Vi el fuego que estaba al fondo y automáticamente salimos”, añadió y expresó: “Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya lo teníamos adelante”.

Las llamas llegaron a alcanzar hasta 15 metros de altura. La intensidad del fuego llevó a la evacuación inmediata de los residentes de la cuadra y a la interrupción del tránsito en un radio de aproximadamente dos cuadras y media, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona. Sin embargo, las labores para controlar el siniestro se vieron obstaculizadas por problemas en la tensión eléctrica del área, lo que dificultó la utilización del agua en las tareas de extinción.

Los restos que dejó el incendio

Además del inmueble afectado, las llamas se propagaron a un taller mecánico colindante, causando daños materiales considerables, y alcanzaron un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vereda. Ante la magnitud del incidente, distintas fuerzas de emergencia se hicieron presentes en el lugar: bomberos desplegaron sus equipos para sofocar el fuego, mientras que personal del servicio de emergencias 107 asistió a posibles damnificados y agentes de Defensa Civil colaboraron en las tareas de prevención y control del área afectada. La labor conjunta de estos equipos permitió contener el incendio y evitar que el fuego se extendiera a otras propiedades cercanas.

Sobre las posibles causas del siniestro, uno de los pensionados que se enteró del episodio estando fuera de la vivienda, contó: “Lo que me entere es que eran dos personas que estaban soldando, dejaron que se prendiera fuego todo y se fueron, no dieron alerta, no dijeron nada”. Sin embargo, las autoridades continúan trabajando.

El hombre expresó su indignación por la situación. “Si vos estás haciendo un trabajo y ves que caen chispas, lo que sea, tratá de apagarlas”, reclamó, señalando sobre la posible causa del siniestro. Además, acusó a los responsables de haber abandonado el lugar sin tomar precauciones: “Los tipos se fueron y dejaron todo así nomás”.

El incendio se desató en horas de la tarde del martes (Foto: usuario X)

En sus declaraciones a El Doce TV, describió la la velocidad con la que el fuego se expandió sobre la estructura del edificio: “Es todo madera, se prendió todo”. Finalmente, lamentó las pérdidas sufridas: “No dejó nada y todos los que estábamos ahí perdimos todo, todo”.

En la pensión vivían más de 20 personas, las cuales fueron evacuadas inmediatamente junto con algunas mascotas. Las víctimas fatales fueron un hombre de 29 años y una mujer de 39. Los tres vecinos que sufrieron quemaduras y problemas respiratorios por inhalación de humo, debieron recibir atención médica en el Hospital de Urgencias. Mientras tanto, los dos policías que también presentaron heridas, fueron llevados al Policlínico.