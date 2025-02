El conmovedor reencuentro entre Ruth Chmiel y su hijo Iair Horn, el argentino liberado por Hamas

Ruth Chmiel contó cómo fue su encuentro con Iair Horn, argentino secuestrado por Hamas

Ruth Chmiel, madre de Iair Horn, el argentino que fue liberado el sábado pasado por el grupo terrorista Hamas, habló esta mañana sobre el encuentro con su hijo: “Es una felicidad que no la puedo explicar en palabras”.

En comunicación con Radio Mitre, Chmiel relató cómo fue el encuentro con Iair, luego de casi 500 días de cautiverio: “Amos y yo, mi tercer hijo, viajamos hasta la base donde ellos llegaban, pero antes de eso estábamos mirando por un televisor todo lo que estaba pasando. Un oficial del ejército, que nos está acompañando desde el primer momento, nos iba explicando cosas que no se veían en la tele. En el momento en que Iair se bañó, se cambió de ropa y podíamos entrar a ver, Amos y yo entramos abrazados a verlo a él. Y cuando abrieron la puerta del cuarto donde él estaba, hubo una emoción enorme”, dijo emocionada.

El reencuentro entre Ruth Chmiel y su hijo Iair Horn, luego del calvario sufrido por el hombre (REUTERS)

Iair Horn fue secuestrado el 7 de octubre de 2023, en el kibutz Nir Oz, junto a su hermano Eitan, quien aún permanece cautivo. “El miércoles de esa semana negra, Eitan se fue para estar con Iair, que es algo muy común que pasa porque mis tres hijos son muy unidos. Se los llevaron a los dos y por muchísimo tiempo no supimos nada de ellos”, contó Chmiel. Además, confirmó que Hamas se llevó primero a Iair y luego a Eitan; y que estuvieron juntos, en la primera etapa del secuestro.

Amos Horn, con una remera naranja, abraza a su hermano Iair luego de la liberación

Fue así que pasaron 498 días “dificilísimos” para ella, pero tomó la determinación de no bajar los brazos. “Podría haber hecho algo más sencillo que decir que me tiro a la cama, no me levanto y no hago nada. Pero no, sentí que tenía que estar fuerte por mí, por mis hijos y mis nietos. Así lo hice, hago todo lo que puedo para que estén en la conciencia de la gente y se hable de ellos todo el tiempo”.

“Tarda en llegar y al final hay recompensa”, reza la canción Zona de promesas de Soda Stereo. Y, en este sentido, Chmiel se reencontró con Iair, en un abrazo que quedó inmortalizado. Era un hecho que ya sabía de antemano que se iba a dar, ya que confesó que siempre lo sintió con vida; y supo que iba a volver.

Los hermanos Horn, Eitan (aún en cautiverio) e Iair, recientemente liberado

Respecto a aquellos días de cautiverio, la madre afirmó que aún no pudo hablar con su hijo del tema: “Todavía mucho no sabemos porque, nos explicaron, que hay que darles su tiempo y que él va a ir hablando de lo que quiera y pueda. Estuvo todo el tiempo en los túneles y muy bien no la pasó, pero le damos su tiempo y cuando él quiera y pueda nos va a contar”.

Finalmente, la madre afirmó que Iair Horn está luchando para que también vuelva Eitan. Y concluyó, con palabras para su otro hijo, que aún continúa bajo el yugo del grupo terrorista Hamas: “Le sigo diciendo a Eitan que, toda la fuerza que ellos tienen, la depositen en ellos, que no se preocupen por nosotros. Y que, si todavía les queda un poco de fuerza, ayuden a la gente que están con ellos”.

Los otros rehenes liberados

Junto a Iair Horn también fueron liberados Sasha Trufanov, un joven ruso-israelí de 29 años, y Sagui Dekel-Chen, un hombre de 36 años de ascendencia estadounidense.

Trufanov fue secuestrado junto a su pareja, su madre y su abuela en la comunidad de Nir Oz, mientras que su padre fue asesinado durante el ataque. Aunque su madre y su abuela lograron ser liberadas a finales de noviembre gracias a un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, Sasha continuaba en cautiverio.

El caso de Sagui Dekel-Chen también está lleno de dolor y resistencia. Según informó la Agencia Telegráfica Judía, la madre de Sagui fue herida durante el ataque y estuvo a punto de ser secuestrada, pero logró escapar cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intervinieron.

Antes de ser capturado, Sagui tomó medidas desesperadas para proteger a su familia, encerrándolas en una habitación segura de su hogar. Su esposa dio a luz a su tercer hijo dos meses después del ataque, un bebé al que llamaron Shachar, que en hebreo significa “la primera luz que llega después de la oscuridad”.