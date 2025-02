Quién es Iair Horn, el argentino-israelí que será liberado por Hamas

Iair Horn hace stand-up, transmisiones de radio y administra un pub local en Israel

Los hermanos Horn, Iair, de 46 años, junto a su hermano Eitan, de 38, vivían en el kibutz Nir Oz (en hebreo Pradera de la Fuerza), cuando fueron secuestrados el 7 de octubre, el día que los terroristas de Hamas se infiltraron en territorio israelí por el sur, desde la Franja de Gaza. Allí atacaron brutalmente a las comunidades conocidas como kibutzim, tomando bases militares y masacrando a cientos de jóvenes en el festival de música Nova.

Iair, será liberado hoy junto a otros dos rehenes. Hincha de Atlanta, al igual que su hermano, él estudió en el Scholem Aleijem de Villa Crespo y a los 22 años emigró de la Argentina hacia Israel, en octubre de 2000, escapando de la crisis que atravesaba el país. Su hermano, seguiría sus pasos poco tiempo después.

Eitan Horn y su hermano Iair: el primero aún continúa secuestrado por Hamas

A fines de noviembre de 2023, los hermanos habían sido homenajeados, por unos 200 familiares, amigos y excompañeros, en su vieja escuela de Villa Crespo. Ellos integraban Nofesh, una agrupación de jóvenes judíos, que conforma Habonim Dror y cuyas autoridades inauguraron un mural en Villa Crespo pidiendo por la liberación de los Horn. Además, colgaron en la sede de Habonim Dror, una bandera que rezaba “Gordos, los seguimos buscando”.

Las palabras de sus padres

En julio pasado, Ruthy Chmiel Strum, la madre de los hermanos, expresaba que sentía que sus hijos, Eitan y Iair estaban vivos. “Estoy segurísima”, afirmó en la entrevista publicada por el canal ¿Dónde están?, que visibiliza las historias de los 120 rehenes que siguen secuestrados en Gaza.

Además, le había confesado al medio Jerusalem Post, durante febrero, que “él da todo lo que tiene al kibutz, como un miembro veterano. Él organiza todas las vacaciones y celebraciones”. Y agregó: “Incluso hace stand-up, transmisiones de radio y administra el pub local en Nir Oz, convirtiéndolo en un pub móvil sobre ruedas durante COVID-19, yendo de casa en casa para llevar bebidas a sus vecinos y amigos”, dice Ruty.

“No es fácil para una madre escuchar esto”, dijo Strum a Reuters. Y vaticinó: “Pero ¿qué pasará en el momento en que los separen y les digan que uno sale y el otro no? Sé que su fuerza está en estar juntos, en estar ahí el uno para el otro”, confesaba por entonces.

Ruth Strum, la madre de los rehenes israelíes Iair Horn y Eitan Horn (REUTERS/Janis Laizans)

Tras las primeras noticias del ataque de Hamas, Ruthy le recordó a la agencia de noticias que ella se había comunicado con sus hijos: “Les escribí y les pregunté si estaban en el refugio, que es la habitación de Iair”, contó la mujer.

“Sí, estamos acá”, contestaron. “¿Cerraron con llave? ¿Cómo están?”, repreguntó ella, aún sin dimensionar la gravedad del asunto. “De diez”, contestó Iair. “Bueno, al menos ahora no estás solo”, le dijo Ruthy a su hijo “Iao”, como lo llama, y esa fue la última comunicación registrada durante meses.

Por otro lado, el padre de los hermanos, el periodista y educador Itzik Horn, a casi dos meses del ataque perpetrado por el grupo armado Hamas contra Israel, había solicitado al, por entonces, electo presidente Javier Milei, y a la hoy excanciller, Diana Mondino, que asuman un rol activo en las negociaciones para la liberación de los rehenes.

Según había informado la Agencia Judía de Noticias (AJN), Horn pidió que las autoridades argentinas no cesen en sus esfuerzos, no solo para garantizar la libertad de los ciudadanos argentinos, sino también de todos los rehenes en manos de Hamas.

Itzik Horn, cuyos dos hijos fueron secuestrados por Hamas, en Gaza (EFE/ Pablo Duer)

En declaraciones recogidas por AJN, Horn expresó su preocupación por el paso del tiempo, que considera un factor crítico en la situación de los secuestrados. “El tiempo juega en contra de ellos y no pueden seguir estando secuestrados en Gaza de ninguna manera”, afirmó. Además, subrayó la importancia de que las gestiones internacionales, y en particular las de Argentina, no pierdan impulso.

El progenitor, un jubilado docente de la ORT, y también exdirector de la escuela Max Nordeau, se desempeñó como titular del Departamento de Juventud de AMIA. Y, en mayo pasado, durante una manifestación en reclamo de la liberación de los rehenes en Tel Aviv, afirmó: “Fueron secuestrados ese sábado negro. Desde ese día, mi vida, como la de todos los familiares de los secuestrados, como la de todo el pueblo de Israel, cambió. Desde ese día, noche y día, por más de 200 días, estoy abocado a la lucha por liberar del cautiverio no solo a mis hijos sino a todos los secuestrados”.

El también exdirector de la Organización Sionista Argentina, que continúa como corresponsal FM Jai (la radio judía de Buenos Aires) le había apuntado al gobierno de Israel. "Yo le exijo al gobierno de Israel que es el responsable y el culpable”, dijo Horn, quien también emigró de la Argentina a Israel. “Creo que cualquier persona de bien tiene que trabajar en este tema”, añadió, destacando la necesidad de mantener la presión sobre los responsables del secuestro.

Los otros rehenes que liberarán mañana

Junto a Horn también serán liberados Sasha Trufanov, un joven ruso-israelí de 29 años, y Sagui Dekel-Chen, un hombre de 36 años de ascendencia estadounidense.

Trufanov fue secuestrado junto a su pareja, su madre y su abuela en la comunidad de Nir Oz, mientras que su padre fue asesinado durante el ataque. Aunque su madre y su abuela lograron ser liberadas a finales de noviembre gracias a un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, Sasha continuaba en cautiverio.

En un video difundido por la Yihad Islámica, el joven expresó su angustia y apeló al gobierno israelí para que valore la vida de los judíos por encima de cualquier otro interés. En uno de estos videos, Sasha expresó: “No tengo duda de que los sentimientos que tengo aquí durante mi captura son difíciles y que cualquier judío que creció aprendiendo la Torá siente lo mismo”.

Prueba de vida del rehén israelí Alexander Trufanov

El caso de Sagui Dekel-Chen también está lleno de dolor y resistencia. Según informó la Agencia Telegráfica Judía, la madre de Sagui fue herida durante el ataque y estuvo a punto de ser secuestrada, pero logró escapar cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intervinieron.

Antes de ser capturado, Sagui tomó medidas desesperadas para proteger a su familia, encerrándolas en una habitación segura de su hogar. Su esposa dio a luz a su tercer hijo dos meses después del ataque, un bebé al que llamaron Shachar, que en hebreo significa “la primera luz que llega después de la oscuridad”.

El profesor Jonatan Dekel-Chen, padre de Sagui, describió el impacto devastador que el ataque tuvo en su comunidad. En declaraciones recogidas por el medio, señaló que el kibutz perdió a 59 de sus miembros, y muchas de las casas fueron destruidas, dejando la zona prácticamente inhabitable. “Las niñas lo vivieron, el asesinato de muchos de sus pequeños amigos allí, el asesinato de los padres de sus amigos, y la completa desvinculación de su comunidad”, afirmó.