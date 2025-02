Encontraron muerto a Santiago Haedo, el joven que se tiró a nadar al mar junto a sus amigos en Necochea

El joven desapareció en la madrugada del sábado, al ingresar al mar con amigos, donde fue arrastrado por una fuerte corriente

Después de más de 34 horas de intensas tareas de búsqueda, el cuerpo de Santiago Alejandro Haedo fue encontrado flotando en el mar. El joven de 22 años había desaparecido en la madrugada del sábado tras ingresar al agua junto a un grupo de amigos, en un sector cercano al ex balneario Sotavento, en la localidad de Necohea.

Santiago, oriundo de la pequeña localidad bonaerense de Ramón Santamarina, había disfrutado el viernes de una noche con amigos, tras haber jugado un partido de fútbol y compartir un rato en un parque. Pasada la madrugada del sábado, el grupo decidió ingresar al mar fuera del horario de servicio de los guardavidas.

Mientras sus amigos lograron salir del agua, él fue arrastrado por la corriente, y a partir de allí comenzó una búsqueda desesperada que no cesó hasta el fatídico hallazgo.

Con el mar agitado y las condiciones climáticas complicando la tarea, personal de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros equipos de rescate desplegaron un operativo exhaustivo. El esfuerzo conjunto se concentró en un extenso radio, abarcando tanto la costa como la zona marítima cercana.

El hallazgo ocurrió el domingo a las 17:00 horas, cuando bañistas y guardavidas avistaron el cuerpo flotando

Según indicaron fuentes de la investigación, el hallazgo del cuerpo de Santiago ocurrió pasadas las 17 de este domingo, cuando un grupo de bañistas y guardavidas avistaron un objeto extraño flotando en el agua.

Tras acercarse, confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de Haedo, a pocos metros del ex balneario Sotavento. De manera inmediata, el cuerpo fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra para realizar las pericias correspondientes.

El director de Defensa Civil, Augusto Fulton, comunicó la noticia al medio local, Cuatro Vientos, indicando que el joven fue encontrado en el área bajo las letras de Necochea, lugar cercano al que había sido visto por última vez.

El secretario de gobierno del municipio, Jorge Martínez, estuvo presente en la playa acompañando a la familia del joven, e indicó que las condiciones del mar y la corriente complicaron el rescate. El caso está siendo investigado por la UFI Nº1 de Necochea, a cargo de José Chipoletti.

La desaparición y el inicio de la búsqueda

La tragedia comenzó en las primeras horas del sábado, cuando Santiago y sus amigos decidieron entrar al mar tras haber bebido durante varias horas. De acuerdo con testimonios de sus acompañantes, mientras ellos lograron salir del agua sin problemas, Santiago no pudo regresar a la orilla.

Al no recibir noticias de su paradero, los amigos alertaron a las autoridades alrededor de las 7:30, cuando aún no había guardavidas en el lugar. A partir de allí, se desplegó un operativo de búsqueda inmediato. Según le confirmaron a Infobae, el joven, que padecía asma y usaba inhalador, fue visto por última vez en la zona de la intersección de Avenida 2 y Pinolandia, cerca del ex balneario Sotavento.

Prefectura Naval y otras fuerzas realizaron patrullajes en tierra y mar, en un intento por localizar al joven en medio de la corriente fuerte y la presencia de algas acumuladas en la costa, lo que dificultó aún más la tarea de identificación.

Intensificaron la búsqueda en el río Luján

Intensificaron la búsqueda de un hombre que se tiró al río en Luján

El sábado alrededor de las 19:30, Bomberos Voluntarios de Luján informaron sobre la desaparición de un hombre en el río Luján. La persona desaparecida es un hombre de 28 años, llamado Jorge, quien se encontraba en el río en ese momento.

Según informaron medios locales, el operativo inicial de búsqueda se realizó en la zona del barrio Santa Marta, utilizando buzos tácticos, kayaks y lanchas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se obtuvieron resultados inmediatos. A las 22, debido a las condiciones peligrosas del río, especialmente la fuerte correntada en varios tramos, se suspendió temporalmente la búsqueda.

La búsqueda se reanudó este domingo por la mañana, con la colaboración de la Brigada K-9 y buzos adicionales del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Luján.

Otros argentinos accidentados en el mar

En otro incidente reciente, pero en la uruguaya Punta del Este, un argentino de 67 años, José Luis Chozas, se ahogó en la parada 22 de la Playa Brava. Era una zona que carece de guardavidas habilitado y, pese a los intentos de los rescatistas para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el hombre falleció en el lugar. Había sido hallado semiahogado, y rescatado por otros bañistas.

Otro caso fue el de una adolescente mendocina, de 14 años, que falleció durante un viaje familiar a Chile tras ahogarse mientras se bañaba en las playas de Mantagua, al norte de la comuna de Concón.

La chica, llamada Pía Guadalupe Díaz, había cruzado la cordillera en compañía de su hermano y su abuela para visitar familiares. Asistía a la Escuela 4-208 “Profesor Francisco Javier Domínguez” y estaba preparando su fiesta de 15, que iba a celebrarse el próximo 15 de mayo.

La tragedia sucedió cuando una ola sorprendió a la joven mientras disfrutaba del agua y la corriente la arrastró. Personal de emergencia llegó a rescatar a la adolescente, que fue trasladada en helicóptero al hospital Fricke de Viña del Mar. Pero los profesionales de la salud le practicaron maniobras RCP, sin éxito. El deceso se confirmó minutos después de su ingreso a la institución sanitaria.