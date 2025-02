La actriz de contenidos para adultos que dona parte de sus ingresos para luchar contra los incendios de El Bolsón

Cuchi Laino dona parte de sus ingresos a los brigadistas que luchan contra los incendios en El Bolsón

Cuchi Laino trabaja desde hace 7 años en el mundo de contenidos para adultos. Antes pasó por trabajo de oficina y de vendedora de ropa. Siempre le gustó sacarse fotos sexys y subir contenido a su Instagram. “En un momento, aparecieron las plataformas como OnlyFans y mi ingreso se dio en forma casi natural -cuenta la chica en diálogo con Infobae-. Ahora vivo sólo de eso. No hago encuentros, solo vendo fantasías y sexo a través de la pantalla”.

Hace pocas semanas, la joven estaba de vacaciones en Bariloche y sintió el impacto de los incendios en El Bolsón. “Sentí que tenía que hacer algo para ayudar desde mi pequeño lugar -explica Cuchi-. Entonces lancé la campaña para que la ayuda llegue en forma directa”.

Así, el clip aparece posteado hace menos de una semana en su cuenta de Instagram. Queda muy descolocado con el resto de sus contenidos eróticos. En el clip, Cuchi aparece con una clásica campera para bancar el frío patagónico y explica cuál es su plan para ayudar a los vecinos que se organizaron para combatir el fuego en El bolsón. La joven lleva ya varios días donando el 10% de sus ingresos por Telegram para colaborar con la extinción de los incendios. “Hay días que puedo mandar 7.000 y otros fueron hasta 15.000 pesos - cuenta la joven-. Lo importante que todos podamos hacer algo desde nuestro lugar para ayudar”.

Cuchi tiene el pelo rojo y un extraño arito en la nariz. Una especie de cadena que es su marca personal. En general en las fotos se muestra producida, sensual y siempre con tacos altos. Es consciente que su cuerpo es lo que vende en las redes sociales. Sin embargo, la chica afirma que también la contratan por el trato y la interacción que suele tener con sus clientes. “Tengo la líbido muy alta”, asegura risueña.

Cuchi Laino lleva 7 años en el mercado de contenidos virtuales para adultos

En el comienzo de esta semana las condiciones meteorológicas contribuyeron al combate de las llamas en el incendio que afecta más de 3000 hectáreas de vegetación en inmediaciones de El Bolsón, aunque el fuego mantiene la actividad y avanza hacia distintos puntos cardinales. Los medios aéreos operan de forma condicional debido a que, además del descenso de la temperatura, se registran fuertes ráfagas de viento en la zona. El incendio comenzó el 30 de enero pasado en el camino troncal que conecta con distintos senderos de montaña. Durante la tarde de ese día se registraron cuatro focos en simultáneo que, de acuerdo al testimonio de las autoridades, fueron provocados intencionalmente.

Desde que comenzó el incendio son cerca de 1000 las personas evacuadas, algunas de las cuales perdieron sus viviendas – 120 quedaron destruidas – y otras debieron abandonarlas de forma preventiva. El saldo del incendio registra además un hombre de 84 años que murió al quedar atrapado por el fuego.

Cuchi estaba cerca cuando comenzó el fuego y apenas volvió a su trabajo en Buenos Aires se decidió a hacer algo para colaborar

Cuchi estaba cerca cuando comenzó el fuego y apenas volvió a su trabajo en Buenos Aires se decidió a hacer algo para colaborar. “Estuve en el sur y es un paraíso que todos los argentinos tenemos que cuidar y querer. Veía el mapa y tenía todos íconos de fuego alrededor mío”, sostiene. En Telegram, la chica ofrece servicios de videollamadas, sexting y algunos pedidos especiales. “Me hablan unas 20 personas por día. Algunos con exigencias que yo no acepto. Recuerdo un hombre que cuando yo apenas empezaba quería que me chupe las axilas. Le dije que no, por supuesto. Me parecía un asco”, recuerda la joven. Así, las jornadas de trabajo de Laino pueden durar muchas horas durante cada día. “Depende de los pedidos”, explica. Así, la chica puede chatear con un cliente con mensajes eróticos y al rato prestarse para una videollamada en la que pocas veces puede ver la cara de los hombres que la contratan.

El objetivo de Cuchi era hacer llegar la ayuda de primera mano, sin intermediarios. “Al estar en el sur, consulté a los habitantes de ahí a quienes podía donar y la mayoría coincidía en estos perfiles. Uno era @martihernandeez que junta para insumos para voluntarios que van a los focos de incendio, @sofia.nemen y @amigosdelapatagonia que reúnen ayuda para proteger a los vecinos del fuego y reconstruir hogares afectados”, informa.

Laino arrancó en este mercado a los 25 años. Pero antes, en su adolescencia siempre fue una chica muy sexual. “Recuerdo mi primera vez que fue en un boliche con un pibe random. Yo ya tenía ganas de tener sexo”, se ríe mientras se acuerda de ese momento que ahora queda tan lejano. Después tuvo un novio durante 4 años. “Algo más tradicional”, explica. En la actualidad tiene una pareja abierta con un hombre y a su vez una novia desde hace dos años. “No ponemos etiquetas. lo importante es encontrarse con personas con las que uno está bien”, admite.

Laino intenta desconectarse de las pantallas casi todos los días por un tema de salud mental

Cuchi se la pasa todo el tiempo pensando en su trabajo. “Esto es 24 por 7″ dice. Y tiene 10 colaboradores que la ayudan a curar y subir los contenidos a las plataformas. “Toda una empresa”, se enorgullece la chica. Laino intenta desconectarse de las pantallas casi todos los días por un tema de salud mental. “Hago yoga, gimnasio y escribo”, cuenta. Tiene, además, una carrera en el mundo de la música con clips en la que canta sus propias letras.

Las llamas avanzaron hacia los hogares de los vecinos

¿Cómo ve su futuro en el mercado? Cuchi explica que no piensa mucho más allá a largo plazo. Sin embargo, dice que los contenidos para adultos no sólo es realizado por jóvenes. “Creo que hay segmentos para todos los gustos y edades. Es así que me veo haciendo contenidos como una ‘viejita piola’”se sonríe Laino. Sobre su familia, la chica cuenta que conocen de su trabajo y la “bancan desde el inicio. Saben qué tipo de contenidos hago y no tienen ningún problema con eso”.

Desde el inicio de su campaña, aumentaron las interacciones en Telegram. Cuchi lo atribuye a la solidaridad de las personas con lo que pasa en El Bolsón. Ya se quemaron más de 3.000 hectáreas. En ese sentido, Laino extendió su campaña hasta el próximo domingo. “Pero puede ser que lo haga por más días si es que contribuye al menos un poco para paliar la situación en esa zona de la Patagonia que es un desastre”.