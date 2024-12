Calendario 2025: ¿cuándo caen los feriados y fin de semana largo de Carnaval?

El calendario de 2025 incluye 19 días festivos para fomentar el descanso y el turismo en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los feriados son una parte esencial de la vida cotidiana en Argentina, ofreciendo a los ciudadanos oportunidades para descansar, disfrutar de escapadas o simplemente hacer una pausa en la rutina. En 2025, los días festivos brindan la posibilidad de un merecido descanso y abren un abanico de oportunidades para promover el turismo interno, gracias a las nuevas medidas establecidas por el gobierno. Con un total de 19 días festivos, entre inamovibles, trasladables y no laborables, el calendario de feriados 2025 es una excelente ocasión para organizar tiempos de descanso prolongados, los llamados fines de semana largos, que se distribuirán a lo largo del año, comenzando con el Carnaval en marzo.

¿Cuándo cae el fin de semana largo de Carnaval?

El Carnaval 2025 será la primera gran celebración del año, y también el primer fin de semana largo, un momento ideal para quienes buscan escaparse. Los feriados de Carnaval se celebrarán el lunes 3 de marzo y el martes 4 de marzo. Estos dos días de descanso, enmarcados en la fiesta popular más esperada, ofrecerán a los argentinos un descanso de cuatro días consecutivos si se incluye el fin de semana previo. Esta es una excelente oportunidad para planificar pequeñas escapadas o disfrutar de las festividades locales que se desarrollan en varias provincias, con epicentro en localidades como Gualeguaychú, en Entre Ríos.

La fiesta de Carnaval da inicio a momentos ideales para escapadas locales (Prensa Carnaval del País)

¿Qué se celebra en Carnaval?

El Carnaval en Argentina tiene un origen profundamente vinculado a las costumbres de la época colonial, traídas por los españoles. Esta festividad, que antecede a la Cuaresma, es una despedida a los excesos antes de iniciar los días de penitencia y abstinencia. Es una celebración llena de alegría, desfiles, murgas y disfraces, que paraliza al país, especialmente en Gualeguaychú y en varios barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como en Boedo, donde se realizan corsos populares. Si bien el Carnaval tiene un carácter tradicional y cultural, también se caracteriza por su dinamismo, con cambios y adaptaciones a lo largo del tiempo, como el auge de la murga, un género musical y de danza que hace vibrar las calles durante estos días festivos. El regreso de este feriado en 2010, tras su interrupción durante la dictadura, marcó el renacer de una de las celebraciones más queridas del país.

¿Qué pasó con los feriados puente?

Uno de los cambios más relevantes en el calendario de feriados de 2025 es la inclusión de días no laborables con fines turísticos, conocidos como feriados puente. El gobierno argentino estableció tres jornadas de este tipo para fomentar el turismo interno y desestacionalizar las actividades turísticas del país. Estos días no son obligatorios, lo que significa que depende del empleador otorgar o no el descanso a sus empleados. En 2025, los feriados puente se celebrarán el viernes 2 de mayo, el viernes 15 de agosto y el viernes 21 de noviembre, extendiendo así varios fines de semana largos. A diferencia de los feriados nacionales tradicionales, estos días no laborables no tienen el mismo nivel de obligatoriedad y, por lo tanto, no conllevan el pago extra que corresponde a los feriados inamovibles.

Cómo es el calendario de feriados 2025

El gobierno argentino estableció tres feriados puente para impulsar el turismo (Infobae)

Enero

Miércoles 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 3 y martes 4: Carnaval (feriados inamovibles).

Lunes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Miércoles 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves 17: Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 18: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Jueves 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Viernes 2: No laborable con fines turísticos.

Domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada desde el martes 17, feriado trasladable).

Viernes 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto

Viernes 15: No laborable con fines turísticos.

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21: No laborable con fines turísticos.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el jueves 20, feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).