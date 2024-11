Se estrenó Argentina ‘78: del fantasma del soborno a Perú a la primera aparición pública de las Madres

Un país que ganó y perdió al mismo tiempo. #Argentina78 llega el 27 de noviembre a #DisneyPlus.(Crédito: Disney )

Lucas Bucci tiene 43 años y Tomás Sposato, 36. Son la dupla que dirigieron la docuserie de Disney Argentina ' 78 que narra la gesta deportiva de la Selección de César Luis Menotti que obtuvo el primer campeonato del mundo. Los dos realizadores no habían nacido en el momento en que se disputó el torneo. Sin embargo, el tema los convocó desde el punto de vista futbolístico y también político y social.

En los 4 capítulos aparece el papel de la dictadura, el polémico partido con Perú, las protestas de las Madres de Plaza de Mayo y hasta un discurso poco conocido de Mario Firmenich, líder de Montoneros en ese momento en el exilio. “Hicimos 31 entrevistas y obtuvimos unas 70 horas de grabaciones que usamos para contar la historia”, explica Sposato en diálogo con Infobae.

El documental abre con una publicidad en la que unos chicos encuentran un pasaporte alemán en la calle y deciden devolverlo. Enseguida aparece Carlitos Balá, en ese momento un muy popular animador infantil, en la que se exalta la idea de demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Se da al mismo tiempo la campaña a nivel internacional de la dictadura que hablaba de que los argentinos “somos derechos y humanos”, para contraponerse a las denuncias por los desaparecidos y la existencia de campos clandestinos de concentración en el país. “Soy hijo de un exiliado de esa época y me impactó la importancia del fútbol. De cómo eso generó como una pausa. Por ejemplo, los Montoneros anunciaron que no iban a hacer atentados a 20 cuadras de los estadios”, resalta Bucci.

La docuserie cuenta de 4 capítulos que se estrenaron este 27 de noviembre

Al mismo tiempo, el documental cuenta el exceso de lo que se gastó para realizar el Mundial en Argentina. Se construyeron tres estadios nuevos (Mar del Plata, Córdoba y Mendoza) y la planta transmirosa de TV a color para el exterior. A eso se agrega la remodelación de las otras sedes. Eso elevó el presupuesto de 70 millones a 700 millones de dólares. “No hubo rendición de cuentas y los números del EAM nunca quedaron claros. Y hubo sospechas ciertas y bastantes fundamentadas de que hubo grandes actos de corrupción en la ejecución de todas esas obras”, cuenta Bauso en el documental. Todo fue una pelea entre el general Videla que quería un mundial austero y Massera que buscaba que el torneo sea su plataforma de lanzamiento político.

Los partidos del Mundial

“Queríamos hacer foco en la increíble gesta deportiva que fue ganar ese Mundial. Hubo momentos y partidos que se vivieron al límite de la tensión -revela Bucci-. Además, la final tiene un ida y vuelta muy parecida a la de Qatar del 2022. En el alargue, Argentina lo pasa por arriba a Holanda, pero en los 90 hubo mucha incertidumbre”.

Los realizadores vieron todos los partidos completos para poder contar lo que sucedió. “Nos gusta estudiar mucho el tema para saber que vamos a contar en la docuserie después - sostiene Sposato- Fue de mucha ayuda el libro de Matías Bauso, ‘78. Historia oral del Mundial’, y una larga entrevista que hicimos con él en la que nos contó un montón de otro detalles”.

La docuserie cuenta con la última entrevista a Menotti en video antes de su muerte

Bucci admite que no es futbolero, pero que igual vio los partidos del 78 completos. “Es otro fútbol. Es mucho más lento y violento al mismo tiempo. Se ven patadas que hoy serían inadmisibles -explica uno de los directores de la docuserie-. Lo que sí, los espectadores van a ver otra década del 70, porque se consiguieron imágenes a color y los partidos en 4K del archivo de la FIFA”.

El fantasma de Perú

Hay todo un capítulo dedicado al partido Argentina versus Perú. Fue el 21 de junio de 1978 en Rosario. La Selección necesitaba ganar por cuatro goles de diferencia para superar a Brasil y alcanzar la final. El abultado resultado de 6-0 sigue siendo uno de los momentos más discutidos del torneo. En una entrevista un jugador peruano denuncia que 6 de sus compañeros cobraron para perder. El arquero de ese equipo, de origen argentino, lo desmiente. “En la docuserie no pudimos comprobar la existencia de soborno. Si uno ve el partido no se nota que el referí haya inclinado la cancha. De hecho, Perú tiene dos jugadas de gol, una en el palo, cuando iban 0-0. Otro mito del cargamento de trigo que se envía a Lima, queda demostrado que ya estaba previsto con anterioridad. Lo que sí es verdad es que videla visita el vestuario visitante antes del partido”, cuenta Bucci.

La docuserie tiene la palabra de tres de los principales referentes del equipo. Hablan Daniel Passarella, Mario Alberto Kempes y César Luis Menotti (en la última entrevista en video antes de su muerte). Los tres intentan separar el hecho futbolístico del político. Sin embargo el DT cuenta el día que fue dispuesto a renunciar al cargo. “Fui con la renuncia en la mano a verlo al interventor Alfredo Cantilo -cuenta Menotti-. Me dijo: ‘Sé lo que trae ahí: la renuncia’. Sacó una carpeta, la que yo había presentado cuando asumí, y me dijo: ‘lo único que es serio y sirve en esta asociación es esta carpeta. Y yo la voy a avalar y respaldar. Vamos a intentarlo’”.

Kempes celebra el segundo gol de Argentina –y suyo propio– en la final frente a Holanda

La angustia de las Madres

Muchas veces se habló de la cercanía del centro clandestino de detención de la ESMA con la cancha de River en la que se jugó la final del Mundial. Muchos detenidos desaparecidos dieron testimonio de cómo vivieron esa jornada en el campo de concentración. Los bocinazos y los gritos que llegaban desde lejos como si ellos estuvieran viviendo en otra dimensión. Un plano de la docuserie muestra con exactitud esa cercanía. “En la secuencia que se inicia en la ESMA y se eleva y lo primero que aparece en forma muy rápida es el estadio Monumental”, grafica Bucci.

Miriam Lewin es periodista y sobreviviente de la ESMA. En la entrevista, cuenta cómo era su trabajo en la pecera. “El Tigre Acosta era la cabeza, el jefe indiscutible -revela Lewin-. Nosotros en la pecera funcionábamos como una redacción. Acosta nos decía ‘quiero que escribas una nota sobe el Mundial y la solidaridad de los argentinos, de la Argentina como tierra de paz’. Escribía en una hoja pautada. Y se la llevaban por mensajería, por moto, a la redacción de Canal 13. Y después hacía que los periodistas prestigiosos leyeran las notas escritas, dictadas en un campo de concentración por un represor”.

El holandés Jan Van Der Putten entrevista a las Madres de Plaza de Mayo

Los realizadores entrevistaron a dos periodistas holandeses que tuvieron contacto con las Madres de Plaza de Mayo. Frits Barend cuenta su paseo por Plaza de Mayo el día que se inauguró el Mundial. “Entré a la Plaza de Mayo y era muy raro porque no había nadie. Hasta que, de repente, aparecieron desde cinco o seis calles diez o quince mujeres. De inmediato reconocí que eran las ´madres locas´. Después, también aparecieron cinco o seis jovenes que me dijeron que las mujeres eran prostitutas que solo querían acostarse conmigo, que no les creyera nada”.

Taty Almeida, Nora Cortiñas y Enriqueta Rodríguez participan de Argentina `78 con sus testimonios. Cuentan los inicios de las Madres de Plaza de Mayo. Cómo empezaron a caminar alrededor de la Pirámide de Mayo porque la policía les pedía que circulen. Jan Van Der Putten fue quien tomó el histórico testimonio de las Madres que reclama por su hijo. Este holandés llegó casi por casualidad a la plaza. Necesitaban alguien que supiera castellano. El periodista encaró a las mujeres y obtuvo el testimonio clave. “Eran volcanes que querían hablar”, cuenta el cronista que sintió ante las Madres.