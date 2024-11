Victoria Kopelowicz en “La Escalada”: la obsesión de su papá por patentar inventos y su infancia rodeada de preservativos

La Escalada - Victoria Kopelowicz dueña de Tulipán

Felipe Kopelowicz escapó de Europa del Este. En Argentina encontró en la primera mitad del siglo XX un refugio donde crear, donde imponer su vena productiva. Tenía una mirada industrial y creativa. Había diseñado una máquina para cortar hilos de goma. Instaló su fábrica abajo de su casa. Alberto, su hijo, heredó esa vocación de inventar soluciones a problemas, de mejorar los procesos productivos, de rediseñar máquinas que su papá había creado. Perfeccionó esa para cortar hilado de látex. Los hijos de Alberto, los nietos de Felipe, mantuvieron el linaje familiar. Siguieron cortando látex fino: son Victoria y Felipe, dueños de Tulipán, empresa argentina fabricante de preservativos.

“Siempre muy curioso, muy inquieto. A mi viejo había que frenarlo para que dejara de gastar guita en patentes, era lo que lo movía”, cuenta Victoria para graficar la pulsión vocacional de su padre por la invención. “A mediados de los ochenta viajó a Alemania y vio una máquina para hacer preservativos. Cuenta la historia que no se la dejaron ver mucho y que volvió a Argentina y le dijo a mi mamá ‘vieja ahora se me ocurrió hacer preservativos’”, relata. Eso hizo, evidentemente.

Las dificultades le representaban desafíos: estuvo casi dos años trabajando en el diseño y la construcción de la maquinaria, y otro plazo similar para desarrollar la fórmula química. Primero necesitó de la ayuda de un equipo de metalúrgicos, después de un químico. “Era muy difícil decirle que no a mi papá”, explica Victoria. Y así, luego de largos años persiguiendo la producción masiva de un producto, crearon una empresa de profilácticos. Dos marcas salieron a la calle: Gentleman, destinado a los hombres, y Tulipán, “para que a las mujeres no les diera vergüenza pedirlo en la farmacia”.

Alberto y Victoria. Él murió antes de que supiera qué iba a estudiar su hija luego de que egresara de la secundaria

Victoria se crio entre preservativos dispersos por su casa, a libre disponibilidad de todos. “A tal punto que una vez en el jardín yo agarré una bolsita y la puse en mi mochila, fui al jardín y nadie se enteró. La maestra llamó a mi mamá y le dijo ‘Vicky sacó estos preservativos y los repartió’. Yo le dije que eran profilácticos, lo cual era todavía peor, porque yo entendía lo que era un tecnicismo”, grafica.

Alberto se enfermó cuando ella cursaba el último año de la escuela secundaria y no pudo acompañarla en su desarrollo profesional. No supo que eligió ser arquitecta. “Me encanta el diseño, me encanta el diseño industrial, me encanta la arquitectura, me encanta el marketing, la comunicación, me encanta todo ese mundo”, dice. Empezó a trabajar en un estudio de arquitectura, a diferencia de su hermano Felipe que sí había adoptado la posta de la empresa familiar.

La máquina Kopelowicz que inventó su papá Alberto y que lleva su apellido

La ligación simbiótica con la idea que había traído su abuelo y que había materializado su padre la encontró adulta y profesional, con 26 años, en 2013. “Una vez fui a la fábrica y cuando llegó el momento de volver a mi laburo y después de haber caminado esos pasillos, me quedó como una sensación de no querer irme. Y me quedé a trabajar ahí”, repasa. “Mi hermano hizo conmigo lo mismo que mi papá hizo con él: me hice circular por distintas áreas y aprender un poco de cada cosa. Por más que es una pyme, hacemos muchas más cosas. Y encontré mi lugar en el área de marketing, comunicación, desarrollo de producto y diseño”.

Algunos títulos relativos a la comunicación cambiaron desde que ella llegó, por su propia intervención y por cuestiones relativas a cambios de paradigmas sociales. “Empezamos a prestarle mucha más atención a un montón de temas que tenían que ver con el preservativo, porque quizás antes la comunicación era ‘humor y placer’. Y empezamos a trabajar otros temas, a poner otros temas en la mesa, como el consentimiento, como la responsabilidad afectiva”, explica.

"Yo me crié rodeada de preservativos. Mi viejo traía a veces cosas y las dejaba en el living de casa", cuenta Victoria

El consumo del preservativo en la Argentina se encuentra disminuyendo drásticamente. Hace una década, se utilizaba en el 37% de las relaciones sexuales y ahora está por debajo del 15%, según la última encuesta de riesgo de AHF Argentina a nivel país. En ese relevamiento, sostuvieron que “el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirmaron usar siempre el preservativo”. La mirada de Victoria es similar. Añade que aún persisten el tabú y el pudor, y que “si las nuevas generaciones no están usando tanto el producto, quizás sea porque faltan campañas de prevención”.

“Nuestro claim es ‘placer seguro’ -afirma-. Ponerte un preservativo es un segundo protegerte. Y de repente, una vez que vos estás ya protegido, podés disfrutar y dar placer, tener placer y de alguna manera relajarte. Entonces para nosotros usar preservativo te acerca más al placer”. En la actualidad, importan el preservativo de las mejores fábricas del mundo, que están en Tailandia y Malasia, para garantizar variedades y para ser competitivos en el mercado. “Eso nos permite como mucha más agilidad y poder tener, por ejemplo, once variedades”, explica. Acá se encargan del empaquetado, de colocarle aditivos a algunas variedades y disponen de un laboratorio donde realizan testeos.

