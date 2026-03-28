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Román Burruchaga avanzó a la final en San Pablo y consolida su lugar en el top 100

El argentino venció en semifinales al boliviano Juan Carlos Prado por 6-3 y 6-2. En busca del título, enfrentará al portugués Jaime Faria

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Román Burruchaga Challenger Rosario
Román Burruchaga define este domingo el título del Challenger de San Pablo ante el portugués Jaime Faria

Román Burruchaga se clasificó para la final del ATP Challenger de San Pablo al vencer en sets corridos al boliviano Juan Carlos Prado por un marcador de 6-3 y 6-2. En búsqueda de su cuarto título en este tipo de competencias, el argentino enfrentará al portugués Jaime Faria.

Burruchaga atraviesa un momento clave en su carrera y tiene la intención de regresar al top 100 del ranking mundial. Actualmente, se ubica en el puesto 102 (89° en el escalafón en vivo) y, tras rápidas eliminaciones en Santiago, en las clasificaciones de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y en su debut en Cap Cana, eligió competir en San Pablo, un Challenger sobre polvo de ladrillo que entrega 100 puntos.

El argentino enfrentó en las semifinales a una de las máximas promesas del tenis boliviano: Juan Carlos Prado (206°), de 21 años de edad y quien a partir del próximo lunes alcanzará el top 195 del mundo. El jugador nacido en Santa Cruz alcanzó la final del Roland Garros en la categoría junior y fue número 1 del mundo ITF.

En el comienzo del partido, el argentino arrancó abajo en el marcador 0-2, pero rápidamente logró tomar el control del juego: igualó la pizarra en 2-2 y, en el octavo game, lo cerró por 6-3.

En el segundo set se invirtieron los roles: Burru fue quien se adelantó 2-0 y Prado se encargó de igualarlo en dos juegos por lado. A pesar de ello, el porteño no se desmoronó y, con dos break points a su favor en el quinto y séptimo game, quebró el servicio de su rival para quedarse con el encuentro por 6-2 en una hora y 46 minutos de competencia.

Este domingo, Burruchaga se medirá en la final ante el portugués Jaime Faria (157°), quien viene de superar al boliviano Hugo Dellien (159°) por 6-4 y 6-1. El encuentro comenzará a las 18:00 (hora argentina) y se podrá ver por la plataforma del Challenger TV.

El tenista de 24 años, dirigido por Leonardo Mayer, ha encontrado en Brasil un terreno fértil para su crecimiento. Allí conquistó sus primeros títulos en la categoría durante la última temporada, con consagraciones en Piracicaba y Costa de Sauípe, a las que sumó también el trofeo obtenido en Buenos Aires.

Román Burruchaga Argentina Open 2026
Román Burruchaga venció en las semifinales del Challenger de San Pablo al boliviano Juan Carlos Prado

Cabe destacar que, desde el próximo lunes, Burruchaga disputará el ATP 250 de Houston, sobre canchas lentas. El sorteo determinó que el argentino enfrentará en su debut al australiano Adam Walton (85°).

Además, también se presentará Tomás Etcheverry (32°), finalista del certamen estadounidense en 2022, quien iniciará su participación directamente en los octavos de final por ser cabeza de serie. El platense espera por el chino Yibing Wu (118°) o por un jugador proveniente de la clasificación.

Por su parte, Thiago Tirante (81°) debutará ante el local Colton Smith (162°). En tanto, Federico Gómez (182°) superó en la primera ronda de la qualy al estadounidense Andres Martin (273°) por 6-4 y 6-4. Este domingo se medirá con el francés Clément Tabur (189°) por un lugar en el cuadro principal.

Guido Justo perdió la final

No obstante, en la final del Challenger de Bucaramanga, Colombia, disputado sobre polvo de ladrillo, el argentino Guido Justo (280°) se quedó a las puertas de conquistar su segundo título en la categoría al caer este sábado ante el chileno Matías Soto (323°) por 6-3 y 6-3.

El tenista de 28 años venía de consagrarse por primera vez en su carrera en febrero pasado, en el AAT Challenger de Tigre I.

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