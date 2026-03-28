La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor

“Cristiano debe pensar: 'Ojalá fuera tan bueno como Messi'”, manifestó Joe Cole

Una frase inesperada reavivó el debate entre dos gigantes del fútbol mundial. Joe Cole, el ex jugador inglés se pronunció con firmeza sobre la magnitud de la diferencia que, a su juicio, separa a Lionel Messi de Cristiano Ronaldo.

El británico colocó a Messi en la cima del deporte, con una declaración contundente: “Creo que todo futbolista, da igual lo que haya ganado, tiene algún arrepentimiento. Creo que Cristiano Ronaldo probablemente se golpea la cabeza en la almohada por la noche y piensa: ‘Ojalá fuera tan bueno como Messi’”.

Se mantiene el debate de quién es el mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (Foto: Louis Vuitton)

La contundencia de sus palabras marcó distancia entre los protagonistas, luego de que Cole compartiera su opinión sobre el astro argentino: “Es el mejor jugador de todos los tiempos. Pelé es el único que puede tener argumentos en ese debate”, aseguró el ex mediocampista en declaraciones a TNT Sports.

Para Cole, el debate que divide a hinchas y expertos tiene una respuesta sencilla. En su visión, el rosarino se diferencia por la plenitud de sus logros y su manera de entender el juego. “Messi está bien. Es el único que lo ha conseguido todo. Es el único que duerme bien”, aseguró.

“El debate siempre va a existir, porque al final depende de lo que uno piense. Pero creo que Messi ha cerrado el debate de esta generación, porque ya lo ha completado todo, lo ha ganado todo en el fútbol”, profundizó el histórico del Chelsea, quien se mostró asombrado por la capacidad del argentino.

Joe Cole elogió a Messi y compartió una dura opinión sobre Cristiano Ronaldo (AP)

Cole describió: “Nunca he visto a un jugador como él, lo que puede hacer con el balón, su habilidad, su personalidad, todo. Es un auténtico placer verle cada vez que juega”. Así, el inglés dejó en claro que su admiración por Messi no es sólo por sus títulos, sino también por su estilo.

Al analizar la historia del fútbol, Cole fue terminante: “No creo que ni Cristiano ni Ronaldo Nazario ni Maradona estén a su nivel. Creo que ha ido por encima de todos ellos. Ahora está al lado de Pelé”, sentenció, apartando del podio a figuras tradicionalmente incluidas en el debate sobre el mejor de todos los tiempos.

Mientras el debate se alimenta con opiniones de exjugadores, Cristiano Ronaldo atraviesa un momento particular en su carrera. Tras casi un mes de inactividad por una lesión en el tendón de la corva, el delantero portugués volvió a entrenarse con Al-Nassr. El club saudí compartió imágenes de la vuelta del futbolista de 41 años junto a la frase: “El entrenamiento continúa durante el descanso”.

El delantero portugués está de vuelta en los entrenamientos con el Al-Nassr

El episodio lo alejó de las canchas e incluso le impidió participar en el amistoso de la selección de Portugal frente a México. Ahora, con la recuperación avanzada, el atacante está de nuevo en la dinámica grupal y buscará dejar atrás la incertidumbre que generó su estado físico.

De la misma manera que crece el debate se mantiene la disputa entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por alcanzar los 1.000 goles oficiales que se transformó en un hito estadístico que mantiene en vilo al mundo del fútbol. Actualmente, el portugués suma 965 goles en 1.306 partidos, mientras que el argentino contabiliza 901 en 1.143 encuentros.

Por su parte, Joe Cole cerró su etapa profesional en 2018 tras un extenso recorrido por la Premier League. Su carrera incluyó pasos por equipos ingleses entre ellos West Ham, Chelsea, Liverpool, Aston Villa y Coventry City. Su ciclo más recordado fue en los Blues, donde disputó 282 partidos y sumó ocho títulos nacionales, incluyendo tres Premier League y tres FA Cup, consolidándose como uno de los mediocampistas más técnicos de su generación.