Impactante incendio en una planta del Parque Industrial de Pilar: un operario murió y otro fue hospitalizado

Un trabajador murió en el lugar y otro tuvo que ser hospitalizado

Un trabajador murió y otro tuvo que ser trasladado a un hospital local por quemaduras y asfixia a causa de un incendio que afectó a una planta de refinería de combustibles ubicada cerca del cruce de las calles 8 y 5, en el Parque Industrial de Pilar.

La emergencia comenzó alrededor de las 18 de hoy y movilizó a varias dotaciones de bomberos. Desde el comienzo se divisaron densas columnas de humo negro que emanaban del epicentro del siniestro. Según pudo saber Infobae, el incendio se encuentra controlado. Igualmente, los efectivos y autoridades continúan trabajando en el lugar.

La magnitud del fuego sorprendió a quienes circulaban por el área, atentos a la presencia de humo denso y oscuro que se elevaba a gran altura. Al tratarse de una planta con combustibles, la propagación del fuego fue rápida.

La emergencia comenzó alrededor de las 18 de hoy y movilizó a varias dotaciones de bomberos

Según le confirmaron fuentes a este medio, se trata de la empresa Nueva Energía, una refinería dedicada al procesamiento de combustibles. Al concentrar en su predio grandes volúmenes de materiales inflamables, lo que incrementó el despliegue de recursos para controlar la situación.

Producto del incendio, que habría ocurrido mientras uno de los camiones era cargado de combustible, el conductor del vehículo fue alcanzado por las llamas y murió en el lugar.

Además, un trabajador que se encontraba participando de las maniobras de control sufrió quemaduras y principio de asfixia. Por las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital Central de Pilar.

La empresa Nueva Energía había realizado hace cuatro meses un simulacro de incendio y evacuación junto a los Bomberos Voluntarios

Cuatro meses atrás, la empresa había realizado un simulacro de incendio y evacuación, según publicaron en la cuenta oficial de LinkedIn. “En el día de hoy llevamos adelante un nuevo simulacro general de incendio y evacuación en nuestra refinería, con la colaboración y acompañamiento de los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial de Pilar”, escribieron en la publicación junto a fotos de la actividad.

“Estas prácticas son fundamentales para fortalecer nuestros protocolos de respuesta ante emergencias, evaluar la efectividad de los procedimientos internos y garantizar la seguridad de todo nuestro personal. En Nueva Energía Argentina S.A. continuamos trabajando cada día en la prevención, el cuidado de las personas y la mejora continua de la seguridad en nuestras operaciones”, agregaron.

Se incendió un depósito de materiales y pinturas en Francisco Álvarez

Esta misma semana, la provincia de Buenos Aires ya había sufrido un grave incendio. Una densa columna de humo negro sorprendió a los habitantes de Francisco Álvarez tras desatarse un incendio en un depósito de pinturas y materiales plásticos. Decenas de bomberos se desplegaron durante horas para combatir el fuego dentro del antiguo polo industrial Fademac.

Fabián García, representante de Defensa Civil, detalló a Infobae que el incendio afecta una zona de logística y almacenamiento de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas. La parte del depósito que contiene productos agroquímicos no resultó alcanzada por el fuego. “Antes, esto era una fábrica que se refuncionalizó y ahora varias empresas acumulan sus materiales allí”, explicó sobre el predio situado en la intersección de avenida San Martín y Chilecito, en el partido de Moreno.

Un incendio en un depósito de pinturas y materiales plásticos en Francisco Álvarez generó enorme nube de humo visible a 30 kilómetros

Sobre la toxicidad del humo, García aclaró: “No es una nube de humo venenosa como si fuese de amoníaco, es una nube que puede ser tóxica en caso de una alta exposición a ella”.

Desde Defensa Civil aseguraron que el incendio fue confinado a las tres naves de los depósitos y no se propagó a las viviendas cercanas.

El barrio denominado Fademac enfrenta la presencia de una inmensa nube de humo, visible hasta a 30 kilómetros de distancia, generada por los solventes, los componentes de las pinturas y los olores provenientes de las carcasas plásticas de los electrodomésticos almacenados allí.

Personal de Bomberos, junto a empleados de Naturgy, interrumpieron el suministro de gas por precaución y reforzaron los cordones de seguridad en la zona. Las variaciones en la dirección del viento provocan que el humo penetre en los hogares vecinos, los cuales no fueron evacuados.

A esta situación se suma la negativa de varios vecinos a abandonar sus casas por temor a la inseguridad y a los robos. “No voy a dejar mi casa, nunca”, expresó Sandra a TN.

No se registraron personas heridas y se evacuó a la totalidad de empleados y operarios de las fábricas colindantes al polo industrial.