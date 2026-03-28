Sociedad

Impactante incendio en una planta del Parque Industrial de Pilar: un operario murió y otro fue hospitalizado

La empresa donde se produjo el siniestro es Nueva Energía y se dedica a la refinería de combustibles. El accidente habría ocurrido mientras se cargaba un camión

Guardar
Un trabajador murió en el lugar y otro tuvo que ser hospitalizado

Un trabajador murió y otro tuvo que ser trasladado a un hospital local por quemaduras y asfixia a causa de un incendio que afectó a una planta de refinería de combustibles ubicada cerca del cruce de las calles 8 y 5, en el Parque Industrial de Pilar.

La emergencia comenzó alrededor de las 18 de hoy y movilizó a varias dotaciones de bomberos. Desde el comienzo se divisaron densas columnas de humo negro que emanaban del epicentro del siniestro. Según pudo saber Infobae, el incendio se encuentra controlado. Igualmente, los efectivos y autoridades continúan trabajando en el lugar.

La magnitud del fuego sorprendió a quienes circulaban por el área, atentos a la presencia de humo denso y oscuro que se elevaba a gran altura. Al tratarse de una planta con combustibles, la propagación del fuego fue rápida.

La emergencia comenzó alrededor de las 18 de hoy y movilizó a varias dotaciones de bomberos

Según le confirmaron fuentes a este medio, se trata de la empresa Nueva Energía, una refinería dedicada al procesamiento de combustibles. Al concentrar en su predio grandes volúmenes de materiales inflamables, lo que incrementó el despliegue de recursos para controlar la situación.

Producto del incendio, que habría ocurrido mientras uno de los camiones era cargado de combustible, el conductor del vehículo fue alcanzado por las llamas y murió en el lugar.

Además, un trabajador que se encontraba participando de las maniobras de control sufrió quemaduras y principio de asfixia. Por las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital Central de Pilar.

La empresa Nueva Energía había realizado hace cuatro meses un simulacro de incendio y evacuación junto a los Bomberos Voluntarios

Cuatro meses atrás, la empresa había realizado un simulacro de incendio y evacuación, según publicaron en la cuenta oficial de LinkedIn. “En el día de hoy llevamos adelante un nuevo simulacro general de incendio y evacuación en nuestra refinería, con la colaboración y acompañamiento de los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial de Pilar”, escribieron en la publicación junto a fotos de la actividad.

“Estas prácticas son fundamentales para fortalecer nuestros protocolos de respuesta ante emergencias, evaluar la efectividad de los procedimientos internos y garantizar la seguridad de todo nuestro personal. En Nueva Energía Argentina S.A. continuamos trabajando cada día en la prevención, el cuidado de las personas y la mejora continua de la seguridad en nuestras operaciones”, agregaron.

Se incendió un depósito de materiales y pinturas en Francisco Álvarez

Esta misma semana, la provincia de Buenos Aires ya había sufrido un grave incendio. Una densa columna de humo negro sorprendió a los habitantes de Francisco Álvarez tras desatarse un incendio en un depósito de pinturas y materiales plásticos. Decenas de bomberos se desplegaron durante horas para combatir el fuego dentro del antiguo polo industrial Fademac.

Fabián García, representante de Defensa Civil, detalló a Infobae que el incendio afecta una zona de logística y almacenamiento de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas. La parte del depósito que contiene productos agroquímicos no resultó alcanzada por el fuego. “Antes, esto era una fábrica que se refuncionalizó y ahora varias empresas acumulan sus materiales allí”, explicó sobre el predio situado en la intersección de avenida San Martín y Chilecito, en el partido de Moreno.

Un incendio en un depósito de pinturas y materiales plásticos en Francisco Álvarez generó enorme nube de humo visible a 30 kilómetros

Sobre la toxicidad del humo, García aclaró: “No es una nube de humo venenosa como si fuese de amoníaco, es una nube que puede ser tóxica en caso de una alta exposición a ella”.

Desde Defensa Civil aseguraron que el incendio fue confinado a las tres naves de los depósitos y no se propagó a las viviendas cercanas.

El barrio denominado Fademac enfrenta la presencia de una inmensa nube de humo, visible hasta a 30 kilómetros de distancia, generada por los solventes, los componentes de las pinturas y los olores provenientes de las carcasas plásticas de los electrodomésticos almacenados allí.

Personal de Bomberos, junto a empleados de Naturgy, interrumpieron el suministro de gas por precaución y reforzaron los cordones de seguridad en la zona. Las variaciones en la dirección del viento provocan que el humo penetre en los hogares vecinos, los cuales no fueron evacuados.

A esta situación se suma la negativa de varios vecinos a abandonar sus casas por temor a la inseguridad y a los robos. “No voy a dejar mi casa, nunca”, expresó Sandra a TN.

No se registraron personas heridas y se evacuó a la totalidad de empleados y operarios de las fábricas colindantes al polo industrial.

Temas Relacionados

PilarIncendioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Uno de los asaltantes del cantante Ponte Perro ya era buscado por el crimen de un policía retirado

Roberto Oscar Sánchez (35) tenía un pedido de captura vigente al momento de ser atrapado en Ituzaingó, tras una feroz secuencia delictiva

Uno de los asaltantes del cantante Ponte Perro ya era buscado por el crimen de un policía retirado

Una joven de 23 años fue detenida en Corrientes con casi 90 kilos de cocaína escondidos en su auto

La mujer, de nacionalidad uruguaya, viajaba junto a una menor de edad. Transportaba la droga escondida en un doble fondo del piso del vehículo

Una joven de 23 años fue detenida en Corrientes con casi 90 kilos de cocaína escondidos en su auto

Horror en José C. Paz: hallaron un feto junto a las vías del tren San Martín

Tenía aproximadamente 35 semanas de gestación y fue encontrado entre bolsas de basura, a metros de la estación Sol y Verde

Horror en José C. Paz: hallaron un feto junto a las vías del tren San Martín

Chubut: una mujer mató de un tiro a su marido por llegar borracho a su casa

Ella misma llamó a la policía para denunciar el hecho. Cuando llegaron los agentes, confesó el crimen. Quedó detenida

Chubut: una mujer mató de un tiro a su marido por llegar borracho a su casa

Atraparon una lampalagua de dos metros en Córdoba: es una de las serpientes más grandes registradas en la provincia

El animal estaba en una casa de la Capital. El operativo culminó con el traslado del animal al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad

Atraparon una lampalagua de dos metros en Córdoba: es una de las serpientes más grandes registradas en la provincia
DEPORTES
Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor

Román Burruchaga avanzó a la final en San Pablo y consolida su lugar en el top 100

TELESHOW
Daniela Christiansson mostró el detrás de escena del cumpleaños de su hija: unicornios, disfraces y tortas

Daniela Christiansson mostró el detrás de escena del cumpleaños de su hija: unicornios, disfraces y tortas

Gerardo Romano habló del Parkinson y destacó ser de los pocos actores que trabaja a pesar de la enfermedad: “No sé de ninguno”

Se conoció cuál fue el participante que provocó un reclamo escatológico en Gran Hermano: “No lo hice a propósito”

La condición que puso Mavinga para tomar un café con Carmiña y aceptar sus disculpas: "No al racismo"

El angustiante momento de Natalia Oreiro luego de perder a su perro

INFOBAE AMÉRICA

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

Las autoridades de Guatemala sancionan a 151 motociclistas por carreras clandestinas

El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera

EEUU afirmó que Irán divulga mentiras “para esconder” el debilitamiento de su capacidad militar tras un mes de conflicto

Cuánto tarda el trámite de la Green Card en Estados Unidos en 2026: plazos según cada caso