Se conoció cuál fue el participante que provocó un reclamo escatológico en Gran Hermano: “No lo hice a propósito”

El episodio del baño sucio reavivó el debate sobre el respeto y la convivencia en la casa de Gran Hermano 2026

La noche del jueves, Gran Hermano 2026 vivió momentos de tensión durante la gala cuando Andrea del Boca denunció públicamente que alguien había dejado el baño del reality en condiciones inaceptables. El incidente desembocó en una serie de acusaciones, defensas y la posterior confesión de la participante responsable, intensificando el clima dentro de la casa. Así las cosas, días después, se conoció quien había sido el culpable.

Todo comenzó en la semana cuando la actriz detectó que el inodoro presentaba suciedad y el bidet había sido utilizado debido a la ausencia de papel higiénico. La situación generó malestar, sorpresa y debate entre los concursantes, lo que derivó en un intento por identificar al responsable y en la agudización de la controversia.

Andrea del Boca, todavía afectada, explicó que al entrar al baño halló el inodoro en un estado que describió como “lleno de caca”. El incidente provocó desde risas nerviosas hasta gestos de incredulidad entre los demás participantes.

Pero más allá del tono anecdótico, Andrea dejó en claro que para ella no se trató de un hecho menor. “No sé si me voy a poder recuperar para el sábado”, deslizó, afectada, en referencia tanto al mal momento vivido como al impacto emocional que le generó la situación.

La actriz expuso un grave acontecimiento en el vivo

La primera en desmarcarse fue Yanina Zilli, quien señaló que se estaba duchando cuando ocurrió el hecho. Zilli aclaró que no estaba implicada y puntualizó que Andrea no había hecho acusaciones directas, sino que buscaba reconstruir lo sucedido.

Pronto, el episodio se convirtió en el tema central entre los habitantes, generando comentarios sobre el respeto mutuo y aumentando la incomodidad. Las sospechas circularon, pero la verdad se reveló poco después.

Días después, durante el streaming, La Maciel reconoció haber sido la autora del incidente. Explicó ante sus compañeros: “Les voy a contar algo, porque no quiero enfrentarlos con la mentira. Fui yo, pero no lo hice a propósito. Si los programas de chimento están hablando del ‘caca gate’, para mí fue divertido. Lejos está de mí lo que ellos quisieron armar. Quisieron armar pausas para dejarme mal parada. Toda la vida fui de frente, siempre. Me superó que digan que lo hice a propósito. Brian, qué decepción, metido ahí entre las polleras. Qué se mete. Se notó que estaba todo armado, queriéndome acusar en vivo”. Aclaró que su acción se debió a la falta de papel higiénico.

Pese a la sinceridad de la confesión, algunas compañeras mostraron su desagrado tanto por este hecho como por otras conductas vinculadas a la convivencia. Comentarios sobre molestias para dormir, como ronquidos o malos olores, amplificaron la tensión colectiva.

El ‘caca gate’ en Gran Hermano 2026 motivó comentarios de convivencia y expuso el malestar entre los concursantes por situaciones cotidianas

El caso reavivó el debate sobre la necesidad de mantener las normas básicas para la vida común, más aún dentro de un entorno donde todo es expuesto ante las cámaras y la audiencia.

La semana ya estaba marcada por roces internos: Brian Sarmiento utilizó un beneficio que dejó fuera de la fiesta semanal a diez participantes, incluida Andrea del Boca. Esto contribuyó al desgaste emocional en la casa.

Tras reincorporarse luego de una ausencia médica, la actriz adoptó una actitud diferente, proponiendo rituales de limpieza y frases alentadoras. Con vinagre y ventilación en los espacios comunes, repetía expresiones como “fuera, fuera”, buscando propiciar un ambiente armónico.

Andrea resaltó la importancia de eliminar las malas energías y fomentar la buena convivencia, aunque el ambiente seguía cargado y el incidente del baño puso de relieve los desafíos de vivir bajo observación constante y con privacidad limitada.

La situación afectó el ánimo de Andrea del Boca, quien manifestó la carga emocional que implicó enfrentar este nuevo reto dentro de la casa.