Un municipio en Chubut declaró asueto administrativo por el Día del Hombre y este martes solo trabajan las mujeres

Todos los empleados públicos de Epuyén, Chubut, tienen asueto este martes. La decisión, que generó diversas reacciones, se basa en la conmemoración del Día Internacional del Hombre, dispuesto para los 19 de noviembre. El municipio patagónico había establecido lo mismo el pasado 8 de marzo para el plantel femenino.

“Esta medida tiene como objetivo reconocer y celebrar el aporte de los hombres en nuestra sociedad y fomentar la reflexión sobre temas de salud masculina, bienestar y equidad de género”, argumentaron desde el municipio a través de un comunicado difundido en redes sociales.

El intendente de la localidad chubutense, José Contreras, alegó que el asueto del 19 de noviembre fue establecido en una ordenanza de hace dos años, cuando él no se desempeñaba en ese cargo.

“Hay una ordenanza creada en el año 2022, cuando yo no era intendente, que está vigente actualmente, en donde decretan el Día de la Mujer el 8 de marzo -día no laborable en la localidad- y, a su vez, decretan el 19 de noviembre como día no laborable para el hombre”, explicó, en diálogo con Telefé Córdoba.

Contreras, del PRO, fue electo en 2023, después de cuatro mandatos de Antonio Reato. Sostuvo que los empleados le recordaron la ordenanza la pasada semana y, al continuar vigente, indicó que Epuyén debe cumplir con ella.

“Hubo un revuelo. Nosotros sacamos el comunicado para avisarle a la sociedad de Epuyén que íbamos a tener personal reducido, pero entiendo el revuelo que se armó. Soy consciente de las críticas que se han recibido, el reclamo del sector que lo hace. Es cierto, pero es una ordenanza que hoy en día está vigente y tenemos que respetarla”, argumentó el jefe comunal.

Qué dice la ordenanza

La decisión fue en cumplimiento de la ordenanza n°1299/2022, que designó el 8 de marzo como día no laborable para las empleadas del Poder Legislativo y Ejecutivo del municipio, así como el 19 de noviembre para el plantel masculino.

“Es competente a las políticas de igualdad social, que de igual manera para las empleadas y empleados municipales de la localidad de Epuyén establecer como feriados los días en que se conmemora su determinado género (masculino- femenino)”, argumenta el texto.

De qué se trata el Día Internacional del Hombre

Instituido en 1992 por Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas (Estados Unidos), su celebración se expandió globalmente a partir de 1999, motivada por la necesidad de destacar los aspectos positivos del papel masculino en la sociedad.

Este día no solo busca reconocer los aportes de los hombres a la comunidad y sus familias, sino también abordar cuestiones complejas relacionadas con su salud, bienestar, y los estereotipos que enfrentan.

Un apoyo importante para la creación de este día fue el de Ingeborg Breines, representante de la UNESCO y directora del programa Mujeres y Cultura de Paz, quien apoyó la idea de dedicar un día a los hombres, considerándola una forma de equilibrar las celebraciones entre géneros. Breines resaltó que la fecha podría contribuir a fomentar la comprensión mutua y la tolerancia.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha sumado a estas iniciativas, subrayando la importancia de atender las necesidades específicas de salud de hombres y niños. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, ha enfatizado que la menor esperanza de vida de los varones es un tema que debe incluirse en las agendas de equidad en salud.

Las cifras de la OMS revelan que los varones mueren en promedio cinco años antes que las mujeres. Adicionalmente, se registra que son las principales víctimas de accidentes laborales y de suicidios, con una brecha significativa en las tasas de atención y prevención.

El Día Internacional del Hombre se basa en seis pilares fundamentales, ratificados por el Comité Directivo de 2008-2009, entre ellos: destacar modelos masculinos positivos, no limitados a celebridades o figuras deportivas, sino también hombres que, desde el anonimato, contribuyen a sus comunidades; celebrar sus aportes al desarrollo social, familiar y ambiental; y centrar la atención en la salud integral masculina.

Otros pilares incluyen mejorar las relaciones de género y abogar por la equidad, así como visibilizar la discriminación hacia los hombres en distintos ámbitos.