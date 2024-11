Video: encontraron con un dron a una niña de tres años que estuvo cinco horas perdida en un monte de La Pampa

Un dron logró ubicar a la niña, quien se había alejado casi dos kilómetros, atravesando alambres y caminando por el monte

Sesenta personas, entre policías, bomberos, personal de salud y vecinos, participaron este último domingo en la intensa búsqueda de Martina, una niña de tres años que se había extraviado en un campo cercano a Telén, sobre el oeste de La Pampa. El operativo fue exitoso: tras cinco horas de rastreo, un dron logró ubicar a la niña, quien se había alejado casi tres kilómetros de su punto de origen, atravesó alambrados y caminó sin rumbo por el monte. Fue hallada con una espina en el pie, pero en buen estado de salud.

La niña había llegado al campo junto a Estefanía, su madre, y algunos amigos para comer un asado. Mientras jugaba con otros cuatro niños, entre ellos su hermanito de 8 años, a escasos metros de la casa contenedor donde se encontraban los mayores, se separó del grupo mientras juntaba flores. Cuando los tres niños regresaron, la madre se percató de que faltaba su hija. Al no encontrarla, solicitó ayuda, y desde las 14 hasta las 18 horas se desplegó un operativo de búsqueda que involucró al Ministro de Seguridad del gobierno de La Pampa, Horacio Esteban Di Nápoli, la división canes, comisarías de Telén y Victorica, la patrulla rural, bomberos voluntarios de Victorica, personal de los hospitales de Telén y Victorica, cadetes de la policía de La Pampa, la Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, y el jefe de la policía de La Pampa, Claudio Cano, junto con la Comisaria General de la Unidad Regional I, Gladys Molina. También estuvo presente el fiscal Enzo Rangone, quien reportó los avances al fiscal General Armando Agüero y a la Agencia de Investigación Científica de General Pico (AIC).

Tenía puestos sandalias de goma, una calza negra con corazones, una remera gris y dos colitas violeta en su pelo. La niña vive en Victorica, un pueblo de seis mil habitantes, ubicado a unos 40 kilómetros del campo llamado Las 3 Leguas, donde se perdió. Estefanía, su mamá, sostiene que siempre tuvo esperanzas y que en ningún momento se imaginó lo peor. “La buscamos a los gritos y no la encontrábamos. Pero yo sabía que la íbamos a encontrar. En ningún momento pensé lo peor para ella”, dice, mientras se emociona de tenerla en sus brazos. “Martina tiene tres añitos, recién cumplidos, toma la teta y es muy inquieta, es la primera vez que íbamos a un campo”, sostiene la madre en diálogo con Infobae.

El enfermero Franco Ortiz, de Victorica, quien trabaja como pocero en arreglos de molinos y aguadas, descendió a un pozo de unos 90 metros en la zona de búsqueda, pero no encontró indicios de la niña, y el rastrillaje continuó. Con el paso de las horas, aumentaba la preocupación de familiares y efectivos. Incluso se montó un operativo en las rutas pampeanas para controlar los vehículos que circulaban y salían de la provincia por rutas provinciales y nacionales. “De inmediato, además del rastrillaje en la zona, se convocó a la División Canes y a la Brigada de la Policía de La Pampa que recorrió desde Santa Rosa al lugar unos 200 kilómetros. No se descartó ninguna hipótesis. Se identificaron las personas que estaban compartiendo el asado, los vehículos, se hicieron inspecciones en un pozo. Todo esto en el lugar. Pero además, se montó un operativo en puestos camineros para controlar el ingreso y egreso de menores en vehículos en toda la provincia”, sostuvo el fiscal de la IV Circunscripción Judicial, Enzo Rangone.

Finalmente, un dron de la Policía de La Pampa, operado por Facundo Chamorro, divisó a la menor, quien llevaba alrededor de cinco horas perdida, desde las 13 hasta las 18 horas.

Las baterías tenían una duración de 25 minutos; ya iba por la cuarta. Eran las seis de la tarde y el sol buscaba esconderse en el inmenso oeste pampeano, cuando el dron le mostró algo que se movía en la huella que dejan las vacas al costado de un alambrado.

“Veo localizar con la cámara un pequeño movimiento en el cuadro lindante, en el cual se sospechaba que podría estar extraviada. Y a medida que me fui acercando pude distinguir que se trataba de una menor, que venía caminando pegada al alambrado. Una vez que pude comprobar que era ella, pude mantener el dron a distancia, para que no se asuste, porque podía ver cómo me observaba sobrevolarla”, contó Facundo a Infobae. “La alegría de poder comunicarle a mis compañeros que la estaba viendo sana y salva fue inexplicable”, cerró el agente de la Policía de La Pampa que operó el dron.

Por su parte, el fiscal Rangone agregó que la niña “caminó por una picada y estuvo cerca de un tanque, pero fue encontrada sana y salva casi a unos tres kilómetros de la casa contenedor de donde se había alejado. Solo tenía una espina en el pie y estaba en buen estado de salud”.

La madre sostuvo que su hija le contó que, en las cinco horas en las que estuvo perdida, caminó mucho y que en un momento se cansó y durmió entre las pajas, en pleno monte. Y que luego hizo pis y siguió caminando, sin agua, sin comida.

“Cuando se hicieron las cuatro de la tarde mi preocupación fue que no tenía agua, y que debía tener ganas de tomar la teta. Ella fue muy valiente, porque se perdió y caminó hasta que la encontró Facundo, el chico del dron, a quien estoy muy agradecida, al igual que a todas las personas que se sumaron a la búsqueda, vecinos, policías, enfermeros, a todos”, finalizó.

En el operativo participaron la Comisaría Departamental de Telén con el Comisario Inspector Mauricio González, el Oficial Inspector Alexis Pere y el Sargento Facundo Acosta Álvarez; el Jefe de la Departamental Victorica, Comisario Edgardo Díaz Correa, junto al Oficial Inspector Lucas Artaza, el Cabo Primero Gustavo Pacheco y el Cabo Primero José Luis Cazenave; la Patrulla Rural Coordinación Zona Oeste UR-I, representada por el Cabo Primero Pablo Campero Torres, el Cabo Primero Julián Bustamante y el Agente Hipólito Balech; y personal de la Brigada de Investigaciones UR1, bajo el Comisario Diego Fernández, el Subcomisario Federico Garay, el Subcomisario Facundo Chamorro, el Sargento Oscar Kamlofsky y el cadete de tercer año Luciano Velásquez.

* El autor es director del medio Infohuella.com.ar