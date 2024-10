Presentaron un amparo para que la yaguareté Tania y su cría dejen el Ecoparque y vuelvan a su hábitat natural

¿Quién debe pedir perdón?: editan en Francia el libro “cancelado” de un argentino sobre la Conquista de América

Es el ensayo que Alberto Feijóo dijo que le enviaría a Claudia Sheinbaum por su decisión de no invitar al Rey a su asunción. Y su título fue usado ayer en una campaña en los subtes de Madrid: “Nada por lo que pedir perdón”. Fue best seller en España pero, en razón del auge del indigenismo y la leyenda negra, no se publica en estas tierras. Ahora estará en las librerías francesas