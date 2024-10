Habló una de las madres que participó de la golpiza a una maestra en Marcos Paz: “No me arrepiento”

Jennifer, una de las mujeres que participó del episodio, contó cómo se desencadenó el hecho. Aseguró que la docente agredía a su hija y a sus compañeros

Jennifer, una de las madres que participó de la feroz golpiza a una maestra de la Escuela N°17 de Marcos Paz, habló este jueves con la prensa y explicó como se desencadenó la violenta situación que provocó que los gremios docentes del distrito anunciaran un paro total en repudio a la agresión. “No me arrepiento porque eso es un cuarto de lo que ella le hizo en la cabeza a los chicos”, aseguró la mujer firmemente.

Ella es mamá de una de las alumnas de sexto grado que todos los miércoles tenía clases con la profesora atacada. Según su relato, esta semana su hija le había manifestado con insistencia que no quería asistir al colegio. Al preguntarle los motivos, la menor aseguró que su maestra la agarraba de las orejas, insultaba a sus compañeros y les decía que eran unos inservibles.

Tras escuchar a la niña, Jennifer se comunicó con el resto de las madres del aula y les contó lo que había sucedido. Las mismas historias que había contado la primera estudiante, comenzaron a replicarse en todas las casas, lo que motivó que al día siguiente un gran grupo de mamás se acercara a la institución para pedir hablar con la docente.

“Yo quiero que escuchen la parte nuestra, porque dicen que somos violentas, que le pegamos a la maestra, pobrecita, pero acá se ha torturado y maltratado 24 chicos”, comenzó diciendo Jennifer en diálogo con TN. Y agregó: “Mi hija me dijo ‘mamá, la señorita nos hace esto y esto. Nos agarra del oído y nos dice que somos unos negros inservibles, que le damos asco, que no vamos a ser nadie en la vida’. Yo le pregunté ‘¿Eso te dice a vos?’ y ella dijo ‘no solo a mí, a todos mis compañeros me dice. A todos los nenes nos dice. A Bautista cuando está dibujando y le dice ‘qué estás dibujando pendejo de mierda, ¿no ves que sos un retrasado?”.

Imágenes de una escuela en Marcos Paz donde un grupo de madres agredió a una maestra, acusándola de maltratar a sus hijos.

Luego la madre contó que escribió lo sucedido en el grupo que comparte con otros padres, creado para organizar el viaje de egresados. Fue entonces cuando decidieron acudir al establecimiento e increparla. Según Jennifer, solo querían hablar.

“La agarramos en la esquina, le preguntamos si ella era la docente de sexto C, dijo que no era, que no los conocía, que no era la docente, que no los conocía los nenes”, detalló. Al ser consultada acerca de cómo se desató la violencia, contestó: “Porque ella dijo que no conocía a los nenes y que no la jodan. Y una mamá se le puso enfrente y la corrió, la empujó. Entonces fuimos todos y la agarramos. Más allá de la violencia, yo quiero que alguien me pregunte a mí cómo están los chicos hoy. Porque todos te están hablando, uh, las 24 mamás que pegaron, miren esas cabezas. Pero acá, ¿quién pregunta por los pibes?”.

Los videos de la agresión se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Y en este contexto, la preguntaron a Jennifer si estaba arrepentida de lo sucedido. “¿Arrepentirme? ¿Te soy sincera? No me arrepiento. ¿Sabés por qué? Porque eso es un cuarto de lo que ella le hizo en la cabeza a los chicos. Llegar al punto de que una criatura de 10 años se encierre en el baño a pasarse cloro porque le están diciendo cosas ‘black toda la vida’, creo que más violencia que esa no hay”, señaló, asegurando que al menos otros 17 profesores estaban al tanto de la situación y no habían hecho nada. Inclusive la directora, que también fue golpeada.

Paro de Frente de Unidad Docente de Marcos Paz

Y agregó: “Creo que ningún título te da el poder de maltratar a una criatura. Una criatura de tan solo 10 años no te da el poder de decirle que no van a ser nadie en la vida, por más que vengan a un colegio del Estado. Porque esas mujeres son las que tienen un cargo y se creen que porque el pibe es pobre le pueden decir lo que quieran. Y no es así. Yo a mi hija es pobre y la mando acá porque no me queda otra”.

El hecho ocurrió en las últimas horas y se viralizó a través de redes sociales, con imágenes en las que aparecen varias madres que le tiraron del pelo a la maestra, que da clases de inglés en el establecimiento. Desde la superioridad numérica del grupo, la redujeron y tiraron al suelo, con golpes de puño y patadas. También recibió agresiones la directora de la institución.

Ante el episodio que se viralizó por la difusión en redes sociales y medios locales, el conjunto de los sindicatos que integran Frente de Unidad Docente Bonaerense dispuso para este jueves paro total en el municipio de Marcos Paz, en rechazo a la feroz golpiza contra el episodio de violencia en la institución, ubicada en el barrio “Nuestra Señora de la Paz”.