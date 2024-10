“Nova”, la exposición que muestra lo que pasó en el festival de música en Israel a un año de la masacre

La exhibición recrea los momentos posteriores al ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre de 2023

A un año del brutal ataque de Hamas a Israel, cuando terroristas asesinaron a cientos de personas, una muestra busca exponer el dolor que viven hoy los sobrevivientes y las familias de los más de 360 asesinados en el festival “Nova”. Ellos solo querían bailar, pero de repente la música se apagó y todo lo que siguió fue terror y sufrimiento. En el primer aniversario, inauguraron en La Rural “Nova”, la exposición que permite entender lo que pasó aquel día.

Según los relatos de los sobrevivientes que se escuchan en el inicio del homenaje, ese 7 de octubre de 2023 miles de jóvenes bailaron toda la noche a la luz de las estrellas en un evento que promovía la paz. “Era como si supiéramos que era el último baile”, dijo una de las mujeres que permaneció durante horas escondida en un refugio anti-bombas, donde los terroristas de Hamas asesinaron a decenas de personas con granadas y disparos. Lo que sucedió en el evento de música es solo una parte del avance de los terroristas sobre Israel, ya que irrumpieron en varios puntos de la frontera y mataron a los civiles y soldados que se encontraban a su paso. En total, se contabilizan 1200 personas asesinadas, mientras que otras 250 fueron secuestradas y aún permanecen cautivas.

Quien visita la exhibición se traslada a la sede del festival en Reim, a unos pocos kilómetros de la Franja de Gaza, luego de que todo haya sucedido, puesto que se trata de una reconstrucción del dolor. La muestra inmersiva cuenta con videos de los propios sobrevivientes, audios de los terroristas y testimonios de quienes participaron de las tareas de recuperación de los cuerpos de los más de 360 asesinados. “Algunas de las víctimas tenían los ojos blancos de pánico”, es otro de los duros testimonios que se pueden oír.

Por momentos, el dolor es insoportable, pero permite a cada persona entender y ponerse, solo por un momento, en la piel de esos jóvenes. “La cuestión es ¿cómo uno se siente con todo esto?”, analizó Tamara Kosacoff, productora ejecutiva del evento, en un diálogo con Infobae.

En ese sentido, planteó: “Esto no es político. Esto es un mensaje de paz. El que puede ver la exhibición y entender lo que pasó y escuchar el mensaje. Después de lo que ellos pasaron. Que sigan transmitiendo un mensaje de paz. Es muy poderoso. Eso es lo que nosotros tenemos que replicar. La paz se consigue entre todos y es muy importante la voz de ellos”.

De esta manera, señaló que la “violencia y el mal son enemigos de todos” y que solo se podrán combatir, entendiendo que “esto nunca más puede pasar, que esto no puede pasarle a nadie de ninguna manera”. “Somos personas que queremos transmitir un mensaje de paz”, expresó y enfatizó en que, a un año del ataque, “la voz tiene que ser más alta todavía”.

Durante la inauguración, estuvieron presentes también uno de los productores del festival Nova, Omri Kochavi, y su esposa, quienes además son sobrevivientes del brutal ataque. Ambos corrieron durante 7 horas, huyendo de los terroristas.

En un diálogo con este medio, sobre ese día, Kochavi reflexionó: “Cuando estuve ahí, vi en realidad la oscuridad que estaba a punto de apagar mi vida”. “Durante nuestra escapada, dos o tres veces nos encontramos con terroristas que nos tiraron y trataron de atraparnos”, contó y recordó: “Hubo un momento en que mi esposa corría adelante. Y yo corría atrás de ella y veía los tiros que iban de un lado para otro”.

En el camino, ellos se encontraron con personas heridas y trataron de ayudarlos, de la forma en la que pudieron. “Fuimos en dirección al sol. Y me imagino que esa fue la suerte que tuvimos y que así encontramos nuestro camino a casa”, manifestó y señaló además que otro de los motivos por los que cree que se encuentran con vida es que su misión era llegar y poder contar la historia.

“Lo que más me dolió que es nos hayamos encontrado con una maldad tan, tan grande que es increíble. Y espero que nunca más en nuestra vida tendremos que encontraros con algo tan malo. Y esperamos que nadie se encuentre con algo así, no solamente en Israel, sino en el mundo”, relató Kochavi.

A un año del ataque, explicó que por momentos puede regresar a ese día y sentir lo que todo sintió en ese momento y, al mismo tiempo, puede reincorporarse y mirar al futuro para ver cómo sobrevivir.

La inauguración tuvo una gran convocatoria y contó con la presencia de personalidades destacadas de la política, la diplomacia y la comunidad judía en Argentina. En esa línea, participaron el embajador de Israel, Eyal Sela; su homólogo de Estados Unidos, Marc Stanley; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff; y los diputados Hernán Lombardi y Maximiliano Ferraro. A su vez, uno de los oradores fue el rabino Sergio Bergman, quien cuestionó el avance del antisemitismo en el mundo y sostuvo: “(A esas personas que hacen comentarios antisemitas) Necesitamos darles testimonio de lo que ustedes vieron aquí esta noche. Necesitamos traerlos a todos y a cada uno de ellos. Necesitamos comprometernos a que vean lo que sucedió en Nova. Lo que sucedió en Israel hace exactamente un año”.

En una conversación con Infobae, Knoblovits consideró que esta muestra “tiene que verla toda Argentina, especialmente los jóvenes, porque ves una comunidad de jóvenes que pedían por la paz”. “Pero no va a haber paz hasta que no se termine con el terrorismo, jamás”, aclaró.

Además, a un año del inicio de la guerra en Medio Oriente enfatizó en la importancia de “entender que esto no es solamente un tema de territorio, que este es un tema de diversidad, de no aceptar que hay un mundo distinto y que cada uno puede pensar distinto y entender lo que la perversión y la mente humana es capaz de hacer”. “Las cosas que hoy vemos que pasaron en Nova, chicos asesinados, chicos que estaban participando de un festival por la paz, chicos que huían y además volvían para no solamente pensar en salvarse ellos, sino que volvían para rescatar a sus amigos y, sin embargo, eran asesinados. Los atacantes entraron los kibutz y prendieron fuego a bebés, a abuelas, a padres. Todavía hoy hay 151 personas secuestradas. Es la síntesis de la maldad humana”, ejemplificó.

Bajo el lema “We wil dance again”, la muestra estará disponible desde este martes 8 de octubre hasta el 21. Se trata de una exhibición internacional que suma ya más de 300 mil vistas en distintas ciudades del mundo: Tel Aviv, Nueva York y Los Ángeles. Las entradas pueden adquirirse por la página oficial de La Rural.

