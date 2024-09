Un hombre ató y apuñaló a una perra embarazada hasta matarla: lo subió a las redes y quedó detenido

Santiago Caro fue detenido por torturar y matar a una perra

En la mañana del lunes 2 de septiembre sonó el celular de una de las funcionarias del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal de Venado Tuerto. Era un pedido de socorro con detalles e imágenes escalofriantes: un video mostraba a una perra galgo, con preñez avanzada, atada de un carro, y completamente ensangrentada; otra imagen la mostraba sin vida. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. De inmediato le avisó lo que sucedía a Inés Carusillo, veterinaria y titular del organismo que protege a los animales en esa ciudad, quien realizó la denuncia penal en la Fiscalía.

El hombre que ató a la perrita, la torturó y apuñaló reiteradas veces, filmó todo y subió las crudas imágenes a las redes sociales. Gracias a unos vecinos que entendieron la gravedad de los hechos, esos mismos videos con los que el agresor quiso glorificarse fueron las pruebas contundentes del delito de crueldad animal que había cometido, y por el cual pasará en prisión preventiva los próximos 30 días, según establece la Ley N° 14.346, que pena los actos de crueldad contra los animales.

“Apenas tomamos conocimiento de los hechos, lo denunciamos penalmente y quedó detenido gracias a las pruebas aportadas por vecinos, al accionar de la policía y la de la Fiscalía”, dijo el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, quien además, resaltó que en el mismo allanamiento lograron rescatar a siete perros y dos gatos que estaban en la vivienda del agresor. “Es un asesino y un perverso”, remarcó el funcionario santafesino.

El momento en que el agresor es detenido

Los escalofriantes detalles

Quien recibió el mensaje de la vecina solicitando ayuda, a las 7:03 de la mañana, fue Natalia Jaureguizar, miembro del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal de Venado Tuerto (IMuSCA). “Lo que recibió fue una serie de videos e imágenes tomadas de un celular a otro celular, donde se veía a una persona mostrando una pluma y relatando una situación mientras se observaba a una perra galga echada. Luego pasa a otra imagen en la que se ven una cuchilla y un palo; la siguiente es un vídeo donde muestra a la misma perra galga casi ahorcada, atada al eje de un carro viejo. Se observa también un balde, es un escenario de desorden; y se ve al animal desangrándose, desvaneciéndose en un charco de sangre. La imagen siguiente muestra a la perra muerta atada, colgando del eje del carro en el que estaba”, describe las desgarradoras escenas que dan cuenta de la tortura a la que la perra fue sometida porque, aparentemente, mató a una gallina que el hombre tenía.

La funcionaria cuenta que al poco tiempo les informan que el autor del crimen es Santiago Caro, de 31 años, habitante de la zona rural, que ya tenía antecedentes de situaciones de maltrato animal, pero que no pudieron ser constatadas. “Teníamos relatos de los vecinos sobre maltrato animal, pero no pudieron ser constatados por la falta de evidencias, relevantes en estos casos. Al momento de recibir esas denuncias ir al campo o al intentar corroborarlas, él no permitía el ingreso a su establecimiento”, señala Carusillo.

“Esta vez, ante la gravedad del caso y al contar con evidencias —lo que es fundamental para denuncias de ésta índole—, me comunico con el intendente Leonel Chiarella, quien de inmediato nos da la orden de avanzar y que se propone como denunciante de Santiago Caro”, explica la funcionaria.

Caro al momento de ser detenido por matar a una perra (la imagen pixelada de la derecha)

Esa misma mañana, Inés y Natalia se presentaron en la Fiscalía de Venado Tuerto, a donde llegaron con toda la información referida y los antecedentes de Caro por escrito. También presentaron el material audiovisual que les habían remitido.

“Inmediatamente, nos atendió el fiscal Damián Casullo, quien tuvo una importante y rápida actuación en esta causa. Le dijimos que necesitábamos que se ordene un allanamiento debido a los antecedentes de esta persona. Le expliqué que hacía tiempo habíamos querido ingresar en su propiedad, pero que no pudimos porque al ser nosotros un ente de control municipal, no tenemos la potestad que tiene la autoridad judicial”, detalla la veterinaria el diálogo que mantuvo en la Fiscalía y que aceleró la causa.

Al día siguiente, se realizó el allanamiento y lo que vieron fue una escena de terror. “Encontramos a la perra muerta y en un charco de sangre que ya estaba seca. La pobre galguita estaba atada de la misma manera en que la observamos en el material fílmico. Era una prueba irrefutable en contra de este hombre. La dejó ahí muerta, como prueba de lo que él puede hacer”, expresa. Allí constataron las condiciones insalubres en la que varios animales compartían el mismo espacio.

Según se determinó, esas imágenes fueron grabadas por él mismo porque se ve siempre una mano. “En el material se escucha una voz, que es la de él; no se ve su cuerpo sino una mano. Y por como está filmado se nota que no había otra persona sino que él mismo se grababa. Se cotejó judicialmente que la mano que sale en el video es de Santiago Caro, se hicieron todas las pericias para cotejar eso”, explica la funcionaria.

Los perros rescatados están en el Refugio Canino Venado Tuerto, donde más adelante los pondrán en adopción

En el lugar además de hallar el cadáver de la perra galgo, incautaron armas de fuego, cartuchos, teléfonos, cuchillos y otros elementos. “Él tiene varios galgos”, responde al ser consultada por Infobae si Caro podría ser un galguero.

Al día siguiente, Caro fue detenido tras la intervención de personal de la Guardia Rural Los Pumas, en un campo cercano a la ciudad de Venado Tuerto, y deberá esperar por el inicio del juicio. No quiso hacer declaraciones y es patrocinado por una abogada defensora pública que le fue asignada.

“En el lugar de víctima declaré yo, dando las precisiones de la crueldad innecesaria por la que pasó el animal. Además de esta terrible situación, el exponer la tortura y la crueldad animal sin ningún tipo de reparos, más allá de las causas previas que tenía y que también que se sumaron a esto. Y el hallazgo de armas en el lugar donde mató a la perra”, detalla los cargos que deberá enfrentar Caro. El juez Leandro Martín ordenó los días de prisión preventiva.

“Vamos a seguir firmes en contra de la crueldad y el maltrato animal”, aseguró el intendente Chiarella. Por su parte, la veterinaria resalta la importancia de que “exista un organismo municipal impulsado por el intendente y que facilite al vecino la posibilidad de denunciar este tipo de delitos”.

También destaca el accionar de la Justicia de Venado Tuerto. “Está atenta y con deseos de establecer los mecanismos de trabajo necesarios para los casos de maltrato y crueldad contra un animal junto a la policía, y a los que luego se suman y ayudan al equipo de trabajo para lograr hogares sanos para estos animales”, finaliza.

El Refugio Canino Venado Tuerto recibió a los perros rescatados de la casa del horror

Después del horror

En el allanamiento que se realizó en el campo y vivienda del agresor, en la zona del Empalme, se rescataron siete perros y dos gatos que vivían en condiciones extremas y aterradoras.

“La persona que los tenía ejercía un maltrato tan cruel que, lamentablemente, terminó con la vida de una perra”, contaron en sus redes las voluntarias del Refugio Canino Venado Tuerto, que días después recibieron a los rescatados de la casa del horror.

Al momento de la llegada de los nuevos habitantes (en tanto llegan personas que se postulen para adoptarlos) compartieron un conmovedor video que acompañaron con un breve relato de la historia: “Gracias a un gran y rápido accionar en equipo entre la Municipalidad de Venado Tuerto, Imusca y la policía, lograron sacarlos del infierno, y hoy ya están a salvo. Tres de esos sobrevivientes, una perra y dos cachorros, ingresaron hoy al refugio. Al llegar, se notaba el profundo terror en sus ojos, una mirada triste y desamparada reflejaba el sufrimiento que vivieron. Pero acá, les vamos a brindar todo el cuidado, amor y atención que necesiten para sanar”.

Al finalizar, aseguran las proteccionistas: “Nuestro compromiso no termina acá. Pronto buscaremos un hogar donde puedan recibir el cariño que realmente merecen y compensar todo el amor que les fue arrebatado”.