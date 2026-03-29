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Al menos 20 personas fueron atropelladas por un auto en Inglaterra: el presunto conductor quedó detenido

Luego del siniestro vial en Derby, los agentes detuvieron un vehículo que se cree que estuvo implicado y arrestaron al posible autor, un hombre de unos 30 años, que permanece bajo custodia

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Un hombre quedó arrestado tras un incidente en el que, según informes, unas 20 personas resultaron atropelladas por un coche en el centro de Derby, Inglaterra, la noche del sábado. Varias víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital con heridas graves luego del hecho ocurrido alrededor de las 21:30 en la zona de Friar Gate, según informó la policía local.

El vehículo implicado fue un Suzuki Swift negro. Testigos presenciales describieron la escena como “una auténtica carnicería”, con numerosas personas tendidas en la carretera y la acera.

Fue absolutamente horrible. Había gente tirada en la acera, cubierta de sangre, y en la carretera”, relató uno de ellos al medio británico The Telegraph. Otro testigo agregó: “Íbamos caminando por la calle cuando ocurrió. Se oían gritos y alaridos. Fue horrible. Es repugnante. Estaban atendiendo a la gente por toda la acera y la carretera”.

Un portavoz de la policía de Derbyshire indicó: “Varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, y fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia antes de ser trasladadas al hospital”.

En cuanto al presunto autor del siniestro vial, el vocero agregó: “Los agentes detuvieron un vehículo que se cree involucrado en el incidente poco después de lo ocurrido. El conductor, un hombre de unos 30 años, fue arrestado y permanece bajo custodia policial”.

Las autoridades pidieron colaboración ciudadana para identificar el Suzuki Swift negro circulando por Derby tras el incidente. “Aunque sabemos que esto puede resultar alarmante, queremos asegurarles que no creemos que exista un riesgo continuo para el público”, añadió el portavoz policial.

Un hombre de 30 años quedó detenido por un atropello múltiple que dejó a varios heridos en Derby (Europa Press)
Un hombre de 30 años quedó detenido por un atropello múltiple que dejó a varios heridos en Derby (Europa Press)

La policía señaló que la investigación sigue en curso y prometió difundir actualizaciones en cuanto dispongan de más información. “Friar Gate está completamente cerrada desde el cruce con Curzon Street/Cheapside hasta Ford Street. La calle permanecerá cerrada durante un tiempo considerable, por lo que les rogamos que eviten la zona por completo”, agregaron para los residentes del vecindario.

Los servicios de emergencia asistieron a los heridos en el lugar antes de trasladarlos al hospital, aunque no se precisó la cantidad de personas afectadas.

El incidente de este sábado recuerda el grave accidente que dejó a 17 personas heridas cuando un autobús del sistema público de Londres se salió de la calzada y subió a la acera cerca de la estación de metro de Victoria, en el centro de la capital británica.

El accidente ocurrió a las 8:20 en la calle Victoria y provocó que 15 personas fueran trasladadas al hospital. Ninguna de ellas presenta riesgo vital. Entre los heridos se encuentran varios peatones.

Hubo 17 heridos por el accidente de un autobús público en el centro de Londres (Europa Press/Archivo)
Hubo 17 heridos por el accidente de un autobús público en el centro de Londres (Europa Press/Archivo)

La responsable policial Christina Jessah confirmó la apertura de una investigación e instó a los posibles testigos a contactar a las autoridades para aportar información, incluidas imágenes del momento del siniestro.

La policía estableció un perímetro de seguridad en la zona, que permanecerá bloqueada durante varias horas. Las autoridades solicitaron a la población que utilice rutas alternativas mientras continúan las labores de investigación y asistencia en el lugar.

(Con información de AFP)

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