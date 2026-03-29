Andrea del Boca terminó con los rumores y habló de su salida de Gran Hermano: “No me fui de vacaciones”

La participante de Gran Hermano le respondió a Brian Sarmiento

Entre temas de salud, accidentes y reclamos escatológicos, Andrea del Boca se convirtió en uno de los personajes más queridos en la casa de Gran Hermano (Telefe). En ese marco, a horas de su regreso al juego, la actriz cruzó a los participantes y fanáticos que especulaban sobre los motivos de su salida.

Todo comenzó este sábado cuando un grupo de participantes, que habían ganado un beneficio, se disponían a disfrutar de una fiesta. En el otro extremo de la casa, quienes no habían obtenido tal regalo, continuaban con su rutina. En ese grupo se encontraba del Boca, quien estaba lavando utensilios en la cocina. En ese momento, Brian Sarmiento se dirigió hacia ella y destacó que él estaba enfocado en el juego y que no se había tomado tiempo para descansar.

Al escucharlo, la artista lo cruzó inmediatamente. “Yo no me tomé vacaciones. La verdad, si me hubiese tomado vacaciones hubiera ido a ver a mi mamá, a mi hija, hubiera ido a comer chocolate. Dudar de mí es obvio, pero de la producción no creo. Yo te disfruto todos los días”.

La salida de la actriz de la casa había despertado todo tipo de conjeturas entre los seguidores del programa. Comentarios como “Que salga a ver un brujo urgente. No puede tener tanta mala suerte” pusieron en evidencia la inquietud general.

Andrea del Boca se emocionó hasta las lágrimas durante una confesión en el programa Gran Hermano.

Días antes, la actriz se vio obligada a dejar el programa debido a complicaciones relacionadas con presión arterial alta y colon irritable. El 23 de marzo, tras varios días de ausencia, retomó su lugar en la competencia con una presentación cargada de emoción y dramatismo, según relató la propia Andrea.

Del Boca señaló que su regreso se produjo bajo tratamiento médico y con un control estricto, en particular por su cuadro gastroenterológico y por la presión arterial nocturna. “Regresé medicada… tengo colon irritable, sigo con antibióticos y la presión suele elevarse, sobre todo durante la noche”, relató al reconstruir su experiencia. También admitió el temor que sintió en ese momento, mencionando que no deseaba “ser la primera infartada” en el reality.

La artista también relató el impacto que le causó la situación: “Es un volver a empezar. Sentí mucho miedo, pero recibí protección”, aclarando que el episodio no estuvo relacionado con el encierro ni con el juego, sino que respondió a una dolencia previa que se agravó.

Andrea del Boca cruzó a Brian Sarmiento luego de que este pusiera en duda los motivos de su salida de la casa

El regreso de la actriz modificó la dinámica dentro de la casa. Entró con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho, acompañada por la música de “Tonta, pobre tonta”, lo que generó sorpresa y abrió debates sobre el carácter teatral de su retorno.

Los compañeros la recibieron con cordialidad, lo que contribuyó a distender antiguos conflictos, como se evidenció en el saludo distante pero correcto con Yanina Zilli. Al mismo tiempo, se generaron posturas divididas: algunos celebraron el despliegue, mientras que otros lo consideraron innecesario.

Estos hechos reavivaron especulaciones sobre la posibilidad de que Andrea del Boca hubiera accedido a información externa antes de regresar, lo que originó controversia entre seguidores atentos a las reglas del programa.

En redes sociales, los usuarios debatieron sobre el modo en que la actriz reingresó. Algunos valoraron su impronta artística y calificaron el momento como un “show dentro del reality”, mientras que otros criticaron una teatralidad que consideraron excesiva.

En este contexto dentro de Gran Hermano 2026, la actriz enfrenta nuevos retos personales y persiste la incertidumbre sobre el rumbo de su participación. La incógnita en torno a la gravedad de la caída mantiene la expectativa ante una posible nueva salida.