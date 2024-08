Misterio en Parque Rivadavia: la Justicia busca dar con un agresor que habría envenenado a cinco perros

El anuncio en las redes sociales con la alerta sobre la situación en Parque Rivadavia

Un supuesto caso de cinco mascotas intoxicadas y envenenadas en Parque Rivadavia, Caballito, genera alerta en los vecinos de la zona. “Podrían ser 5, 10 o 50″, explicó Carlos Rolero, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Infobae.

El caso que alarmó a la comunidad fue el de un hombre que suele pasear por el parque con sus dos caniches. Uno de los perros habría ingerido alguna sustancia, enfermado y fallecido. Lo cierto es que la investigación -que empezó ayer- aún no cuenta con un agresor identificado, ni cadáveres, tampoco lo más importante: una denuncia concreta.

Según Rolero, aún no existe una “cuestión certera” con respecto a la cantidad de víctimas, sino que la fiscalía intervino a partir de la viralización del caso en redes sociales. Se pueden encontrar posteos que hablan de “veneno para ratas” y “albóndigas con veneno” en los grupos de Facebook de los vecinos de Caballito.

“En otros casos, lo que se hizo fue una necropsia a efectos de determinar cuáles fueron las causas de la muerte. Ahora nos estamos guiando por la información que se hizo pública en las redes”, continuó el fiscal. En la investigación colabora la policía de la Comuna 12, al tiempo que se relevan las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) para dar con alguna pista.

De acuerdo con el titular de UFEMA, una de las grandes complicaciones es que debe encontrar una cámara que dé en la zona y, a partir de eso, encontrar el momento justo en el que ocurrió el delito.

“Lo bueno sería que, si alguna persona tiene algún dato concreto, alguna imagen, algún video que nos pueda servir para individualizar a esta persona, se comunique con nosotros y lo aporte a la brevedad”, indicó el fiscal. En ese sentido, quienes tengan información útil sobre el caso, pueden enviarla a ufema@fiscalias.gob.ar o denuncias@fiscalias.gob.ar.

Tras la viralización del caso en redes sociales y el alerta de un anónimo en la oficina de denuncias de la fiscalía, se dispuso relevar veterinarias, testigos, comerciantes y empleados del Gobierno de la Ciudad que aporten datos, en particular dueños de canes que hayan sufrido envenenamiento.

“Me enteré por unos paseadores que me dijeron que tuviera cuidado, que no lo dejara comer pasto porque estaba envenenado. Una señora me dijo que vieron a una persona que envenenaba todo el sector de atrás, en donde venden libros. Ahí viven personas en situación de calle que tienen unos cuantos perros. Tenemos miedo por los perros”, relató Marcela, una “habitué” de ese espacio verde, en diálogo con C5N.

De acuerdo con el fiscal a cargo, existen antecedentes con características similares, aunque “no es muy frecuente”. Este lunes se recibió una denuncia sobre un caso idéntico en Boulevard Mendoza, en el barrio porteño de Villa Urquiza, a través de la Unidad de Coordinación de Sanidad Animal del GCBA y la red Vecinos en Alertas.

“Desde mi punto de vista, es gente que tiene serios problemas psicológicos y psiquiátricos, que se manifiesta violenta en varias oportunidades, que tiene problemas de comunicación con sus vecinos y que, sobre todo, detesta a los animales por una cuestión de cuidado extremo”, opina, sobre el perfil de estos agresores.

Y agrega, en esa línea: “En general los problemas vienen dados porque hay animales que hacen sus necesidades en la vía pública y algunas personas reaccionan de esta forma absolutamente desmedida y violenta. La persona que ejerce violencia hacia un ser sintiente, ejerce violencia contra humanos también”.

Además del envenenamiento, otra de las modalidades es colocar vidrio dentro de los alimentos para causar la muerte del animal que lo consuma. La actual legislación contra el maltrato animal prevé penas que van desde 15 días a un año, por cada hecho. En caso de que se constaten las muertes y se identifique al agresor, la pena podría ser de 15 días a 5 años.