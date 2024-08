“Derecho al goce”, el nuevo streaming con público que invita a aprender y a divertirse con la sexualidad

Marou Rivero, Cecilia Cé y Maca Suárez: "Derecho al goce"

¿Te acordas de tu primer orgasmo?” “Sí, me re acuerdo… era grande igual eh. ¿Vos?” “No, por eso te pregunto porque no me acuerdo de la primera vez que acabé… Pero sí sé que era grande también”. Dos amigas están sentadas ꟷcasi colgadasꟷ en una mesita del entrepiso de The Roxy Bar & Grill, atentas a lo que hace un rato comenzó a suceder sobre el escenario: el primer episodio de “Derecho al goce”, un streaming en vivo y con público sobre sexualidad. La aventura de mezclar pantalla y cuerpos ꟷalgo así como la versión siglo 21 del formato Dolinaꟷ para hablar de sexo. Más precisamente, de orgasmos en la mujer cis como tema inaugural del ciclo.

“Hay streaming por todos lados, no es que descubrimos nada. Pero quisimos sumarnos porque es una plataforma accesible y gratuita que permite llegar a todo el mundo. El contenido, además, se puede ver, entonces podemos mostrar el clítoris, podemos mostrar cómo funcionan algunos juguetes… sin censura. A la vez, le quisimos dar una vuelta de tuerca y por eso lo armamos con gente, porque es un poco lo que siempre buscamos: que la gente se encuentre. Vivimos en una sociedad individualista, con personas que se meten para adentro y no es la idea”.

"Derecho al goce" se desarrolla en vivo en The Roxy Bar & Grill los martes a las 21

Cecilia Ce es psicóloga, sexóloga clínica y quien craneó este proyecto; una síntesis de sus múltiples recorridos en medios de comunicación, en la academia y en el consultorio donde atiende pacientes. Para el primer show eligió vestir traje negro ꟷde pantalón y corbataꟷ, camisa blanca y tacones. Como accesorios llevó gafas y una fusta de cuero.

“El espectáculo surge porque hay un contexto de censura en redes que no es menor. Y era muy frustrante para mí querer comunicar cosas en espacios que hoy por hoy un poco te marcan la forma y que dominan, en mi opinión, cómo se genera identidad y comunicación: tenés que estar bailando el ritmo de una música y haciendo estupideces. Por otro lado, la temática está completamente censurada a pesar de todo lo que hay para educar en sexualidad. Más que nunca en este momento, más que nunca en este contexto. Hace falta hablar de sexo”.

El primer episodio propone dos horas de contenido con el orgasmo en la mujer (no “orgasmo femenino”) como meollo del asunto. ¿Cómo se siente un orgasmo? ¿Hay diferencias entre los géneros? ¿El orgasmo siempre genera bienestar? ¿Existe una única forma de llegar al orgasmo? ¿Qué son los orgasmos atípicos? ¿Está mal sentir placer sexual mientras se practica spinning?

Martes, nueve de la noche. Afuera, el frío es soportable. Dentro del bar la temperatura se vuelve agradable. No se precisa abrigo pero tampoco sofoca, a pesar de la charla hot y de que el espacio está explotado de personas con una clara predominancia de mujeres: promedio de un varón por cada 10 mujeres por mesa.

“Al varón le cuesta mucho lo presencial. Está en cambio en los chat. Suelo tener un montón de mensajes de varones. Pero las mujeres se animan a compartir estos espacios. Son las que vienen, las que organizan, las que sacan la entrada y se juntan con amigas como plan. Los varones aparecen virtualmente. Igual no es un programa solo para mujeres. Durante las 13 emisiones va a haber un montón de temáticas masculinas. Queremos que todas las personas se sientan interpeladas”.

De todo eso sí se habla

Cecilia Ce se presenta como la master mind de “Derecho al goce”, sin embargo aclara que nunca se imaginó sola en escena. A su derecha y a su izquierda la acompañan la actriz y directora de casting Maca Suárez y la socióloga e influencer cultural Marou Rivero. En cada capítulo además habrá invitados e invitadas.

- Cecilia Ce (CC): La propuesta es abrir el juego. Por ejemplo, convocar a una especialista para hablar de deseo y discapacidad. O ya está confirmado un programa con una genia que se va a ocupar de vínculos y dependencia emocional.

- ¿Cómo se definen los temas que van a abordar?

- CC: Un poco la selección tiene que ver con lo que más me piden en redes sociales. También con temas que me interesan especialmente. Yo sé que sobre vaginismo nunca pude expandirme en todo lo que hay que decir y por eso es una cuenta pendiente que quiero saldar en “Derecho al goce”. También queremos meternos con temas tabú, eso de lo que no se habla. Y pienso en gente que me cae bien y que conozco como invitados e invitadas. No pienso en estrellas, no me interesa. En general es gente con la que me formé. Referentes o testimonios. Algunos serán más o menos conocidos, pero no es por ahí. Quiero llevar la academia a la calle. ¿Por qué el conocimiento tiene que estar disponible solo para quienes van a un congreso? Este show es una instancia de aprendizaje. Queremos mostrar que se puede hablar de sexualidad con respeto, de una forma descontracturada, sin perder rigurosidad científica.

- Marou Rivero (MR): Es otra manera de aprender, muy válida y necesaria. Y lo que buscamos es que no haya que saber un montón para hablar ni tomarlo como una pelotudez y cargarse de risa. Buscar un equilibrio.

- Maca Suárez (MS): Esperamos aportar a derribar tabúes, a compartir cosas que no se saben. No por ser grande tenés que saber más de sexualidad. Que tengas 18 años y te llegue la información o tengas 45 es igual de válido. Todos los públicos son bienvenidos.

- ¿Qué está pasando en la consulta con pacientes?

- CC: Si pensamos la sexualidad como un estado de seguridad, de relajación e intimidad y de poner el cuerpo, no vivimos en un contexto que ayude. Hay contextos que favorecen y hay contextos que dificultan, y este es un contexto que dificulta a muchas personas. Tiene muchas variables: política, económica, el estilo de vida, el pluriempleo, la inseguridad en todos sentidos. Porque si no llegas a fin de mes… es un orden de prioridades lógico que te interese más comer que tener sexo. Encima estamos cada vez más solos. La gente se agota, manda fueguitos en intercambios virtuales pero no le da el cuerpo para encontrarse. Hay una tendencia a menos encuentros sexuales.

- MS: Vivimos una época de ira recalcitrante. Es la ira del inconformismo, de la bronca, de la no escucha y del individualismo. Pero el individualismo no lleva a ningún lado. Solos y solas no somos nada.

Todos los martes del año a las 21 horas por YouTube o en vivo cerveza mediante, la invitación es a surfear contra la corriente y a encontrarse para construir conocimiento colectivo sobre sexualidad que ayude a que el goce sea un derecho fácil y grato de conquistar.