Presentaron un libro clave para detectar el antisemitismo en los discursos de la vida cotidiana

Ariel Gelblung durante la presentación de su libro en la Facultad de Derecho

El ataque de Hamas en territorio israelí del pasado 7 de octubre cambio no solo la vida de los habitantes de Oriente Medio. También trastocó los hábitos de los judíos de todo el mundo. Una nueva ola de antisemitismo azotó al planeta. En ese sentido, Ariel Gelblung, director para América Latina del Centro Simon Wiesenthal, presentó hoy su libro que sirve como manual de ayuda para detectar y enfrentar estos discursos de odios.

“Antisemitismo: definir para combatir” es el texto de Gelblung que hoy tuvo su presentación en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Participaron del evento el decano de la Casa de Estudios, Leandro Vergara, Sergio Torres, ministro de la Corte Suprema bonaerense, y los periodistas Romina Manguel y Claudio Savoia.

Vergara tomó la palabra primero como anfitrión y sostuvo que “la Facultad de Derecho es el lugar ideal para presentar este manual porque aquí se estudia el estado de derecho y las formaciones de las leyes que nos rigen”. Y agregó: “Estamos frente a un manual que explica las definiciones de maneras precisas y claras”.

Romina Manguel mostró su desconfianza con los que vinculan antisemitismo e ignorancia

En tanto, Manguel admitió que le cuesta “pensar el antisemitismo solo desde la ignorancia. Aún así, creo que para los que no saben hay que explicar para que entiendan. Y en ese sentido, este libro es una herramienta muy valiosa”.

“Después del 7 de octubre se perdió la vergüenza de ser antisemita - sostuvo la periodista-. ¿Cómo debato con alguien que piensa que yo como judía no tengo derecho a existir? Creo que este libro puede ser un aporte si es que ese diálogo puede darse con ese tipo de personas”.

Torres también valoró la precisión y profundidad del texto de Gelblung. “En derecho penal las personas responden por lo que hicieron. Es el principio de culpabilidad -explicó el juez de la Corte bonaerense-. El ser humano nunca debe dejar de ser lo que es. Y eso es lo que se intentó por ejemplo durante el Holocausto”.

El público escucho atento la presentación del libro "Antisemitismo: definir para combatir"

El magistrado evaluó que el libro es “un acto de resistencia contra los discursos de odio que son contrarios a las leyes argentinas. El texto viene a ocupar un espacio vacío. A decir algo que no se decía. Más que nada en cuanto a la definición de antisemitismo”.

Savoia, por su parte, expresó su solidaridad con el pueblo judío, “luego de lo ocurrido el pasado 7 de octubre”. El periodista del diario Clarín sumó que el libro es muy importante “para romper los prejuicios que, como decía Albert Einstein son más difíciles de quebrar que el átomo”.

En tanto, el periodista sostuvo que “en la actualidad parece ser cool ser antisemita. Eso a mi me sorprende y no lo puedo creer. Es clave el texto de Ariel porque llega para combatir la discriminación con la razón y los argumentos claros que están en el libro”. Savoia, además, se pregunto “¿Hasta donde llega la libre expresión? No puede convertirse en una máscara para discursos de odio. Debemos luchar para mantener nuestras diferencias sin buscar la anulación del otro por la percepción que tengo de él. Eso hace que el sistema se vuelva totalitario”.

El panel completo que presentó el texto de Ariel Gelblung en la Facultad de Derecho

En el final de la presentación habló el autor del libro. Gelblung agradeció a sus colaboradores del Centro Wiesenthal y al decano de Derecho. “Me siento como en mi casa, de local. Acá estudié y me formé”, resaltó. También, saludó la presencia de Abraham su maestro de tercer grado. “Fue el que me encendió la chispa para leer y estudiar historia”, subrayó.

“Este libro es una guía para explicarle a la gente que no entiende y tiene ganas de aprender -sostuvo Gelblung sobre la importancia de su texto-. El antisemitismo es una enfermedad de la sociedad en general. No se sólo un problema de los judíos. El odio hacia los judíos luego se puede extender a otros grupos. Es la sociedad en su conjunto la que debe dar una respuesta a esto”.

El público se acerco a comprar un ejemplar tras la presentación

El objetivo del autor es que su libro se convierta en una fuente de consulta. “Me gustaría que lo tengan en sus despachos os funcionarios judiciales, pero también es importante que esté en las escuelas para educar a los chicos desde la infancia. Que todos tengamos herramientas para desenmascarar a estos discursos antisemitas que pululan en la sociedad”, explicó Gelblung.

El libro de Gelblung tiene 11 ejemplos de discursos antisemitas y también la definición de antisemitismo que fue adoptada por la Justicia argentina. “Es muy común que trasladen a Argentina el conflicto de Medio Oriente. Y todos los judíos no somos responsables por las acciones del gobierno de Israel. Igualarlo es antisemitismo”, sostuvo el director del Centro Simon Wiesenthal.

“La educación no lo es todo. Por ejemplo, el pueblo más educado de la historia era el alemán de la década del 30. Sin embargo, eran quince los jerarcas nazis que en enero de 1942 definieron en quince minutos la llamada ‘Solución Final’. Ocho de estos jerarcas tenían doctorados universitarios -explicó Gelblung-. Aún así es una herramienta que tenemos para combatir esos discursos y desarmarlos”.