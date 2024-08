Comienza un nuevo paro docente en las universidades del país

El paro comienza este lunes 12 de agosto y se extiende por 72 horas

Este lunes habrá un nuevo paro docente en las universidades del país que se extenderá por 72 horas tras la última propuesta del Gobierno nacional respecto al aumento salarial. La situación se repetirá durante el 20 y 21 de agosto de la próxima semana.

La medida de fuerza surgió después de la última reunión paritaria que se llevó a cabo el viernes pasado, en la que estuvieron presentes el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto con su par de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios y un grupo de rectores de las universidades nacionales.

En el encuentro, se dieron a conocer los aumentos ofrecidos por el gobierno nacional, que fueron del 3% para agosto y de 2% para septiembre.

“Los trabajadores de las universidades nacionales de todos los gremios y federaciones que los agrupan ratificaron el no inicio de clases en el segundo cuatrimestre el lunes 12 de agosto frente al pobre ofrecimiento del gobierno nacional, en referencia a la recomposición de sus salarios”, indicaron a través de un comunicado la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), junto al resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

En septiembre, habrá una nueva marcha universitaria, como ocurrió el 23 de abril en todo el país Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni (EPA) EFE

De este modo, no retomarán las clases correspondientes al segundo cuatrimestre. El 12 de agosto habrá un cese de actividades por 24 horas “más dos jornadas de visivilización del conflicto los días 13 y 14″, y un paro de 48 horas la siguiente semana, precisamente el 20 y 21 de agosto.

“La propuesta que hicieron es insatisfactoria porque está debajo de la inflación que el Gobierno prevé para estos meses. Ponen al modelo universitario en jaque”, señaló Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) en diálogo con Infobae.

Y profundizó: “No nos gusta el conflicto. El sistema universitario no se caracteriza por eso sino por mostrar hechos sociales que nos llenan de orgullo. Nosotros queremos estar adentro de las aulas, pero estamos visibilizando un conflicto en función del peligro que corre el sistema”.

Por su parte, Carlos De Feo, secretario general de Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), remarcó: “Hay docentes que no están viniendo a trabajar porque no les conviene y se están yendo a manejar un taxi. Otros dan clase virtual, el problema es que no tenemos infraestructura tecnológica ni formación académica para dar clases virtuales. Se está cayendo la calidad educativa”.

Además, expresó que aunque no están cerrados al diálogo, “hay mucho malestar” y aseguró que en septiembre, se llevará a cabo una nueva marcha universitaria.

“Después de la marcha 23A, el Gobierno reaccionó. Hicieron un acuerdo para aumentar gastos de funcionamiento pero llegamos a julio y el presupuesto está agotado”, añadió.

Por su parte, Daniel Ricci, secretario general de ABUDA, expresó: “El Gobierno no dio respuesta a nuestros reclamos a pesar de que venimos perdiendo más del 50% de nuestro salario este año a causa de la inflación y los pobres aumentos que el Ministerio de Capital Humano decide de manera unilateral. Esto deteriora día a día la situación de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales, y es por eso que nuestro plan de lucha continúa este lunes con el no inicio de clases del segundo cuatrimestre en las casas de altos estudios de todo el país”.

Los aumentos ofrecidos por Capital Humano fueron del 3% para agosto y un incremento del 2% para septiembre (AFP) EMILIANO LASALVIA | AFP

“Nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo, con el futuro de las y los profesionales de la salud que nos van a asistir, las y los ingenieros que van a proyectar las rutas por las que vamos a transitar, con aquellos arquitectos que van a diseñar los hogares donde vamos a vivir. También con las y los abogados que nos van a defender y los que investigan los medicamentos que nos van a curar, entre muchos otros ejemplos. A la inmensa mayoría los formamos aquí, en la universidad pública. El gobierno, con su accionar sobre el sistema universitario, está poniendo en jaque el proyecto de país que soñamos”, subrayó Cagnacci.

El comunicado de Capital Humano

Tras la reunión llevada a cabo, desde el Ministerio de Capital Humano comunicaron: “Al no llegar a un entendimiento, se acordó crear una Comisión Técnica Tripartita para buscar acercar las diferencias señaladas por los gremialistas, con la oferta del Gobierno. Las comisiones estarán integradas por los sindicatos e integrantes de las subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público”.

Además, se refirieron a las clases del segundo cuatrimestre, que deberían iniciar este lunes. “Los representantes del gobierno enfatizaron que su continuidad está asegurada, porque desde el punto de vista presupuestario los fondos para las universidades nacionales, es decir, su gastos de funcionamiento, ya han sido garantizados en tiempo y forma, más allá de las medidas gremiales anunciadas. Los funcionarios remarcaron la continuidad de la negociación paritaria en el ámbito del Ministerio de Capital Humano”, señalaron.