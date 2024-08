Calendario 2024: cuál es el único mes del año que no tendrá ningún feriado

El calendario de feriados nacionales de 2024 ofrece numerosos días no laborables para que los argentinos puedan disfrutar de descansos prolongados (Imagen ilustrativa Infobae)

El año 2024 presenta un calendario completo de feriados nacionales en Argentina, con numerosas oportunidades para descansar, reflexionar y disfrutar de actividades recreativas. Estos días festivos conmemoran eventos históricos y religiosos importantes, además de promover el turismo interno y fortalecer el tejido social del país.

Cuál es el próximo feriado

El próximo feriado en Argentina se celebrará el jueves 17 de agosto. Esta fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una figura clave en la historia del país y en la independencia de varias naciones sudamericanas. San Martín, conocido como el “Padre de la Patria”, desempeñó un papel crucial en la liberación de Argentina, Chile y Perú del dominio español.

El 17 de agosto se cumple un aniversario del fallecimiento de Don José de San Martín

El feriado del 17 de agosto, que este año cae sábado y no se traslada, es una oportunidad para que los argentinos reflexionen sobre la importancia histórica de San Martín y sus contribuciones a la independencia y la libertad de la región. Es un día no laborable, lo que permite a muchos disfrutar de un descanso prolongado y participar en las diversas actividades conmemorativas que se realizan en distintas partes del país.

Cuál es el único mes del año que no tendrá ningún feriado

Septiembre es el único mes del año en Argentina que no cuenta con feriados nacionales. Mientras que enero da inicio al año con la celebración del Año Nuevo y diciembre lo cierra con Navidad, septiembre se destaca por la ausencia de días feriados.

Sin embargo, a pesar de no tener feriados, durante septiembre se celebran fechas importantes y festividades en el ámbito educativo y social. Un ejemplo relevante es el Día del Maestro, el 11 de septiembre, en honor a Domingo Faustino Sarmiento, recordado por su aporte a la educación en el país. También se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre, coincidiendo con la llegada de la primavera, una fecha esperada en la que las instituciones educativas suelen organizar actividades recreativas y culturales.

Los feriados del próximo año brindan la ocasión perfecta para planificar escapadas y viajes dentro del país, fomentando el turismo local y beneficiando las economías regionales (Imagen ilustrativa Infobae)

El hecho de que septiembre no tenga feriados nacionales ha sido un tema de conversación recurrente entre los argentinos, especialmente aquellos que buscan un respiro de la rutina laboral y escolar. Sin embargo, el mes de septiembre sigue ofreciendo la posibilidad de disfrutar de eventos locales y festividades que, aunque no implican días no laborables, enriquecen el calendario cultural del país.

Para aquellos que buscan el próximo feriado, tendrán que esperar hasta el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que marca el siguiente descanso oficial en el calendario argentino.

¿El Día del Maestro y el Día del Estudiante son feriados?

El 11 y 21 de septiembre no son feriados nacionales. Septiembre es el único mes que no hay feriados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Maestro y el Día del Estudiante, que coincide con el Día de la Primavera, son fechas de conmemoración importantes en Argentina, pero no son considerados feriados nacionales.

El Día del Maestro, celebrado cada 11 de septiembre en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, es un día en el que tradicionalmente se suspenden las clases en todos los niveles educativos. Aunque no es un feriado nacional, este día es un asueto educativo, lo que significa que los docentes, personal educativo y alumnos no tienen actividades escolares.

Por otro lado, el Día del Estudiante, que se conmemora el 21 de septiembre y coincide con el Día de la Primavera, tampoco es un feriado nacional. Sin embargo, se establece un asueto para las escuelas secundarias, permitiendo a los estudiantes disfrutar de esta jornada, que es reconocida como una festividad juvenil en plazas y espacios verdes. Pero este feriado cae sábado.

Cuál será el próximo feriado después del 17 de agosto

En Argentina, el próximo feriado será el viernes 11 de octubre, designado como feriado con fines turísticos. Este día ofrecerá a los argentinos la posibilidad de disfrutar de un descanso prolongado, permitiendo planificar viajes y actividades recreativas.

El sábado 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que invita a reflexionar sobre la riqueza y variedad de las culturas que existen en el país. Este día recuerda la importancia de valorar y respetar la diversidad cultural y fomentar la convivencia armónica entre las diversas comunidades que forman parte de la nación argentina.

Los días no laborables previstos para lo que resta de este año, representan una oportunidad clave para que sectores como la gastronomía y la hotelería reciban un impulso significativo. (Freepik)

Cómo sigue el calendario de feriados

En el calendario de feriados de Argentina, se destacan las siguientes fechas:

Octubre : Jueves 3 y viernes 4: Año Nuevo Judío Viernes 11 de octubre: Feriado con fines turísticos Sábado 12 de octubre: Día del Perdón Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre: Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable al lunes 18)

Diciembre: Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Miércoles 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)