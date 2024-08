Imágenes impactantes: una cámara grabó el momento en el que una moto atropelló a una niña en Tucumán

El siniestro ocurrió este miércoles a la tarde, cuando la menor salía del colegio. Quedó internada en el Hospital de Niños por politraumatismos

La puerta de una escuela de Tucumán se convirtió este miércoles en el escenario de un impactante siniestro vial que tuvo como víctima a una alumna de siete años, quien fue atropellada por una moto que circulaba a alta velocidad por las inmediaciones del establecimiento educativo.

El episodio tuvo lugar cerca de las 18 horas, en el momento del egreso de los estudiantes y profesores de un colegio ubicado en la esquina de la avenida Cristo Rey y Río de la Plata, en la localidad de El Manantial.

A las 18.05, una de las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior de la institución captó el momento en el que una niña se retiraba del lugar junto a una amiga de su misma edad. Caminaron unos pocos metros juntas cargando sus mochilas hasta llegar al cordón de la vereda, donde ocurrió el hecho.

Ya en la intersección de las avenidas, las dos frenaron su caminata y miraron para los costados como si estuvieran buscando a su familiar. En cuestión de segundos, la menor que estaba peinada con dos colitas de pelo parece visualizar a alguien y, tras chequear brevemente a ambos lados de la calle, cruzó a las corridas.

El momento en el que la niña fue embestida

Sin embargo, en el preciso instante en el que la niña emprendió el cruce, una moto que venía desde el lado izquierdo y a alta velocidad la embistió de lleno, levantándola por el aire y arrastrándola unos metros por el asfalto.

La situación ocurrió justo frente a los ojos de su compañerita de clase, quien en la filmación se ve cómo se queda inmóvil ante el accidente y comienza a dar vueltas en el lugar cubriéndose la cara mientras intenta, con gestos, pedir ayuda. Luego se sentó sola en las escaleras del colegio y se puso a llorar.

El primero en movilizarse para dar ayuda fue un hombre que se encontraba a bordo de una moto gris estacionada sobre la vereda. Estaba a punto de arrancar cuando ocurrió el impacto y, frente al suceso, descendió velozmente del vehículo y corrió a asistir a la niña. Lo mismo hicieron otras dos personas que se encontraban atrás de él, sobre un rodado color rojo.

De rosa, la compañera de la víctima que presenció el choque

Según las primeras informaciones policiales consignadas por el diario La Gaceta, la persona que manejaba la moto y que provocó el choque sería menor de edad. Este también habría caído suelo sufriendo algunas heridas luego de embestir a la nena.

El accidente fue comunicado de urgencia a los números de emergencias locales y en cuestión de minutos arribó al lugar la policía junto con una ambulancia para brindarle asistencia a la menor, quien fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona a fin de auxiliarla y descartar lesiones de gravedad.

Más allá del fuerte impacto que sufrió, medios locales aseguraron que la pequeña se encuentra fuera de peligro. No obstante, hasta este jueves se encontraba en observación bajo la supervisión de los profesionales del Hospital de Niños.

La menor cuenta con varias heridas producto del impactante choque que sufrió, aunque ninguna de estas requirió alguna atención especial ni puso en peligro su vida, de acuerdo a lo indicado.

Con respecto al hecho puntual, la Policía de Tucumán informó que se presentó una denuncia por lesiones graves, y que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias en las que se desarrolló el siniestro.

Una mujer y su hija resbalaron mientras cruzaban la calle y fueron atropelladas

Ocurrió en Tucumán, frente a la Maternidad.

Un impactante incidente vial tuvo lugar este miércoles por la mañana en la provincia de Tucumán, donde una mujer y una niña fueron atropelladas por un auto luego de resbalarse mientras cruzaban una transitada avenida.

El hecho, que afortunadamente no terminó en tragedia, ocurrió en la capital provincial, que había amanecido con mucha humedad producto de las condiciones climáticas de estos últimos días y una leve llovizna.

Todo ocurrió frente al hospital de Maternidad del municipio tucumano, más precisamente en la avenida Mate de Luna, entre Lucas Córdoba y pasaje Centenario, donde una madre que cruzaba la calle junto a su hija perdió el equilibrio y cayó al suelo junto a la menor en el momento en el que avanzaban los autos.

Uno de los vehículos no pudo frenar a tiempo. Se trata de un Volkswagen Up rojo, que las arrolló tras no poder detener la marcha con anticipación. Al darse cuenta de la situación, el conductor rápidamente frenó y retrocedió a fin de auxiliarlas.