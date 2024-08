Video: una mujer y su hija resbalaron mientras cruzaban la calle y fueron atropelladas

Ocurrió en Tucumán, frente a la Maternidad.

Un impactante incidente vial tuvo lugar este miércoles por la mañana en la provincia de Tucumán, donde una mujer y una niña fueron atropelladas por un auto luego de resbalarse mientras cruzaban una transitada avenida.

El hecho, que afortunadamente no terminó en tragedia, ocurrió en la capital provincial, que había amanecido con mucha humedad producto de las condiciones climáticas de estos últimos días y una leve llovizna.

Ante esta situación, las autoridades locales advirtieron -como suelen hacer- tanto a transeúntes como a automovilistas para que tuvieran cierta precaución al circular. Esto es debido a que las calzadas están mojadas y hay mayores probabilidades de que suceda algún accidente.

Sin embargo, un episodio de este estilo no pudo evitarse frente al hospital de Maternidad del municipio tucumano, más precisamente en la avenida Mate de Luna, entre Lucas Córdoba y pasaje Centenario, donde una madre que cruzaba la calle junto a su hija perdió el equilibrio y cayó al suelo junto a la menor en el momento en el que avanzaban los autos.

Uno de los vehículos no pudo frenar a tiempo. Se trata de un Volkswagen Up rojo, que las arrolló tras no poder detener la marcha con anticipación. Al darse cuenta de la situación, el conductor rápidamente frenó y retrocedió a fin de auxiliarlas.

El momento del hecho

La secuencia quedó registrada por las cámaras de monitoreo de la zona, las cuales registraron el episodio completo desde que las víctimas comienzan a cruzar la calle hasta que finalmente son atropelladas, cerca de las 9.10, de acuerdo al detalle de las filmaciones.

En los videos se ve que había una hilera de autos que se encontraba frenada y que comienza lentamente a avanzar. La mujer, a punto de cruzar, se percata de este movimiento de los vehículos y, aunque amagó con apurarse, luego se ve que se termina arrepintiendo y busca retroceder. Sin embargo, su intento fue fallido dado que, al tratar de dar marcha atrás, se visualiza cómo se resbala y cae junto a la niña, que estaba de su mano.

En los registros fílmicos también quedó grabada la desesperación posterior desatada en el lugar, en la que varios peatones que se encontraban en las inmediaciones del choque corrieron a ayudar a las dos afectadas y a constatar que no hayan sufrido heridas de gravedad.

El auto que no logró a frenar antes del impacto

El hecho fue alertado a las emergencias locales y minutos más tarde arribó al lugar un patrullero, mientras que personal médico del Hospital de Maternidad se acercaron al lugar para brindarles asistencia inmediata a las víctimas.

En este sentido, debido al despliegue que se generó en la avenida por lo sucedido, se provocó una interrupción momentánea del tránsito que generó demoras y desvíos en un horario en el que suele haber bastante tránsito en la capital tucumana.

Tras ser sometidas a diferentes estudios y chequeos de rutina luego del impacto sufrido, desde el centro de salud en el que fueron atendidas por los profesionales médicos señalaron que ambas se encontraban sin peligro de vida.

Si bien estuvieron un tiempo en observación dentro del hospital, al cabo de unas horas las dos regresaron a su hogar. Tanto la mujer como la menor de edad sufrieron lesiones, pero ninguna fue de gravedad ni requirió alguna intervención quirúrgica o procedimientos similares para su tratamiento.