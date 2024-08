Tiene 61 años, una trayectoria como atleta y se postuló para ser la Reina Nacional de la Nieve

El video presentación de Susana Polgi (@municipalidaddebariloche)

La Fiesta Nacional de la Nieve, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de Agosto en San Carlos de Bariloche, volverá a elegir a su Reina, un evento que no se realizaba desde 2015 y que, a diferencia de otras selecciones, en esta ocasión no tuvo límite de edad entre las candidatas.

Esta inédita situación sirvió para que una reconocida vecina de la ciudad rionegrina se presentase. Es Susana Polgi, quien con 61 años, posee una amplia trayectoria deportiva y, según consignaron varios medios de comunicación zonales, un gran compromiso con la comunidad.

“Tengo 61 años y los tengo recontra asumidos. Pero la gente critica por criticar y hay que eliminar todos los prejuicios”, dijo al diario Río Negro, insistiendo en que su edad no debe ser un impedimento. Y agregó a Canal 3 de Bariloche: “Es algo inolvidable, porque yo le voy a contar a mis hijos y a mis nietos, que en el 2024 la abuela se postuló para el reinado. Es algo muy loco pero yo estoy acá, feliz, porque cuando me enteré que no había límite de edad, dije, ´a mi juego me llamaron´ porque me encantan los desafíos”, agregó.

Susana Polgi, de anteojos junto a las otras candidatas y el intendente de Bariloche, Walter Cortés (@municipalidaddebariloche)

Ella -oriunda de Bahía Blanca pero que vive en Bariloche desde 1983- se jubiló hace siete meses como portera de la Escuela de Educación Especial 19 y, además, está muy identificada con el servicio comunitario y la solidaridad. Se involucró en diversas iniciativas para mejorar plazas públicas, como por ejemplo, la colocación de juegos para niños con discapacidad en la plaza San Ceferino de la ciudad barilochense. “Lo mío es todo lo que sea comunitario y estoy muy agradecida a la escuela en donde aprendí la lengua de señas. Siempre me involucré en lo que respecta al deporte, la gente vulnerable, porque hay muchas cosas por ver por el otro. Hay que pelear para que todos seamos iguales. Dios me puso para esto, para lo social, para ayudar, no hay que quedarse”, comentó al canal zonal.

Con cinco hijos y siete nietos, ella vive en el Barrio 169 viviendas junto a Carlos, su pareja, se levanta cada mañana a las 5, entrena y, además, cuida a un señor no vidente. Y aclaró, que “quien sea reina o princesa, debe poner un granito de arena para sacar esto adelante”, señaló en una entrevista con Bariloche 2000.

Susana Polgi, quien con 61 años corre y anda en rollers (Facebook)

Los comentarios en redes sociales con respecto a su postulación son de amplia aprobación resaltando el carácter solidario y espíritu de lucha de la mujer. Después de sufrir un grave accidente en 2001 mientras corría, que casi le impide volver a caminar, retomó su vida con más fuerza y dedicación. “Nunca es tarde y hay que levantarse”, expresó.

Hoy ella recorre a diario la ruta que conduce a El Bolsón y -según consignó el diario Río Negro- se prepara para una nueva carrera en La Pampa donde tiene previsto competir en 200 metros y salto largo. Por eso, entrena todo los días y además es guía de personas no videntes en carreras.

Polgi manifestó en varias ocasiones la difícil situación que enfrentan algunos de sus vecinos y se sensibiliza ante la desigualdad y desamparo. “Ayer fui a comprar y mi compañero me decía no llores, porque esto no se va a arreglar de un día para el otro”, agregó en conversación con Bariloche 2000, al recordar como un hombre en situación de calle revolvía la basura para encontrar comida.

Madre de cinco hijos y abuela de siete nietos, ha sido un ejemplo de perseverancia para muchos vecinos de la zona.“Hay gente que se está dedicando a otras cosas, que se meten en el alcohol o en ciertos vicios y yo les hablo del deporte. Les explico que es salud. Es vida”, comentó al medio local.

Otra de las fotos de las candidatas junto a Susana Polgi, la inédita participante (@municipalidaddebariloche)

Volviendo al concurso, y pese a las críticas que ha recibido el evento por parte de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Bariloche, que consideran el evento de elección de la Reina Nacional de la Nieve como una forma de violencia simbólica, Polgi defendió su retorno luego de varios años de ausencia. “Sin dudas, apoyo esto... Soy una representante de las mujeres y tenemos que tirar todas para adelante”, declaró al diario rionegrino.

En ese marco, el secretario de Turismo local, Sergio Herrero, apoyó la decisión de la vuelta del certamen y señaló que es algo que “tiene que ver con una tradición de muchísimos años”. La elección se llevará a cabo el domingo 25 de agosto a las 18 horas en el Centro Cívico de Bariloche.

Para cerrar, Polgi resaltó el excelente vínculo con las demás candidatas, describiéndolas como “re amorosas” y enfatizando la unión entre ellas. “Yo quisiera ser reina porque quiero representarlas a todas ustedes”, indicó.

Por último, en su video de presentación compartido por la Municipalidad de Bariloche en sus redes sociales, Susana se mostró orgullosa de representar a su comunidad. “Me gustaría que mi Bariloche cambie, que tenga más inclusión. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como incluir el deporte. Espero el voto de todos”, finalizó.

El cronograma de la Fiesta Nacional de la Nieve

Viernes 23 de agosto

15hs Carrera de Mozos (desde Elflein entre Villegas y Rolando hasta el Centro Cívico)

15hs Área Dance - Show en vivo

15hs Concurso de Tortas (BEC)

15.30hs Concurso del Pullover

16hs Tronador - Show en vivo

16hs Bartenders sobre calle Mitre

16hs Toy - Show en vivo

18hs Reconocimiento a Deportistas Invernales en el Puerto San Carlos.

18.30hs Tiziano El Bombón de la Cumbia - Show en vivo

19hs NOVOX – Show en vivo

20hs Emanero – Show en vivo

21hs Desfile Náutico por el Nahuel Huapi

Sábado 24 de agosto

10hs Ballet Tolkeyen - Show en vivo.

10hs a 15hs. Tejido Solidario

11hs a 15hs. Concurso de Hacheros

16hs Ballet Tolkeyen - Show en vivo.

16hs Las Candidatas Desfilan los Pullovers Ganadores

17hs DJs Sessions

18hs Monster Winter Jam - Exhibición de freestyle motocross

20hs Tobi – Show en vivo

21hs Trueno – Show en vivo

Domingo 25 de agosto

11hs Competencia de Bomberos

14hs Dar Arte - Show en vivo

14.30 hs Tango Brujo - Show en vivo

15.30hs Tradición Sureña - Show en vivo

16hs Agrupación El Antiguo - Show en vivo

17hs D.C. Danza Urbana

18hs Elección de la Reina Nacional de la Nieve

19.30hs El Rejunte - Show en vivo.

20hs Tu Mambo - Show en vivo

20.30hs Show Sorpresa