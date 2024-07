Carlo Acutis, el influencer que será santo, quería visitar la Argentina

Carlo Acutis, el "influencer de Dios", quería visitar la Argentina (Ilustración: Andy Scott)

Carlo Acutis es reconocido como el Santo Patrón de Internet debido a su habilidad para utilizar la tecnología en la difusión de la fe católica. Durante su vida, el joven italiano se dedicó a investigar los principales Milagros Eucarísticos que ocurrieron en diferentes momentos alrededor del mundo. Estaba especialmente interesado en estas manifestaciones y tenía la intención de visitar Buenos Aires para conocer más sobre el Milagro Eucarístico de la parroquia porteña de Santa María. Sin embargo, su vida fue breve y no pudo concretar este viaje. Carlo Acutis había establecido contacto con la Iglesia argentina para profundizar en este tema que lo movilizaba desde pequeño.

“El influencer de Dios”

Carlo falleció en Italia el 12 de octubre de 2006, con apenas 15 años, debido a una leucemia diagnosticada unas semanas antes de su muerte. Cuando supo que padecía esta enfermedad ofreció sus sufrimientos “al Señor, al Papa y a la Iglesia”. Desde el 6 de abril de 2019, sus restos descansan en el Santuario del Despojo de Asís. El Papa Francisco lo nombró Beato el 10 de octubre de 2020.

Desde muy pequeño, Carlo mostró una gran devoción por la Eucaristía. Era un chico común que realizaba diversas actividades solidarias, tocaba el saxofón, jugaba al fútbol y disfrutaba de los videojuegos.

Carlo estaba muy interesado en los Milagros Eucarísticos

Carlo era un experto en informática, con conocimientos que abarcaban desde la programación informática hasta la edición de películas y la creación de sitios web y periódicos digitales, empleando estos conocimientos en la difusión de su fe católica.

Su devoción crecía diariamente gracias a la Comunión. Participaba fervientemente de la misa y era común encontrarlo rezando ante el Santísimo Sacramento.

La vida de Carlo Acutis continúa inspirando a jóvenes y adultos en todo el mundo. Ha sido bautizado como “el influencer de Dios” por hacer uso de las herramientas digitales para fines espirituales y educativos.

Carlo también ha inspirado numerosas iniciativas educativas y religiosas que buscan combinar la fe con el mundo digital. Su ejemplo muestra cómo una vida de fe sólida puede coexistir con el uso responsable y creativo de la tecnología, ofreciendo un modelo para los jóvenes que buscan integrar sus intereses modernos con su espiritualidad.

El cuerpo de Carlo descansa en Asís (Foto: gentileza Vatican News)

Hasta Argentina tras los Milagros Eucarísticos

Carlo Acutis invirtió una parte significativa de su vida en la investigación de Milagros Eucarísticos, dedicándose a recopilar información detallada sobre estos eventos extraordinarios. Su pasión lo llevó a crear un sitio web dedicado exclusivamente a catalogar y compartir esta invaluable colección de historias y testimonios con el mundo. A través de esta plataforma digital, Carlo no solo documentó los milagros, sino que también promovió la fe católica y la devoción eucarística, utilizando la tecnología como una herramienta poderosa para difundir el mensaje de la Iglesia.

A los 12 años, Carlo entró en contacto con la Conferencia Episcopal Argentina, movilizado por los milagros eucarísticos. Pidió fotos e información para demostrárselo a sus amigos, a los chicos de su misma edad. Él no tenía dudas sobre el milagro eucarístico. En ese entonces manifestó su proyecto de crear una página web en la cual contara los milagros eucarísticos.

En la parroquia porteña de Santa María las misteriosas manifestaciones de una hostia sangrante ocurrieron por primera vez en 1992, luego en 1994 y 1996. Unos años después, en 1999, a pedido del entonces Cardenal Bergoglio -actual papa Francisco- se analizaron científicamente y se confirmó que era tejido de corazón humano vivo.

El 1 de mayo de 1992, después de la misa, el párroco Juan Salvador Carlomagno y un ministro de la comunión encontraron dos pedacitos de hostia en el corporal, que pusieron en un vaso de agua para que se disolvieran. Una semana después, el 8 de mayo, encontraron que la hostia parecía haber explotado, tenía esquirlas adheridas a las paredes del vaso y una masa de carne lustrosa.

Impactados, los sacerdotes informaron al arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Antonio Quarracino. Se les indicó ser prudentes y mantener el hecho en secreto. La hostia se guardó en un sagrario móvil y, sorprendentemente, no se descompuso durante 40 días.

En 1994, durante una misa de niños, apareció una gota de sangre en el corporal. Dos años más tarde, encontraron una hostia sucia en un crucifijo, la cual también mostró signos milagrosos una semana después de ser reservada en el sagrario.

En 1999, con la autorización del Cardenal Bergoglio, se realizaron estudios en dos laboratorios forenses en los Estados Unidos. Se tomaron muestras de las hostias sangrantes de 1992 y 1996. Los análisis, realizados a doble ciego, concluyeron que contenían tejido de miocardio humano vivo y sangre con glóbulos blancos, indicando que el tejido estaba vivo. Se determinó que el corazón pertenecía a una persona bajo estrés extremo, con grupo sanguíneo AB, coincidente con la Sábana Santa. Desde 1999, el Cardenal Bergoglio permitió la difusión de estos eventos, que se narran mensualmente en la parroquia Santa María.

Carlo será canonizado por el papa Francisco

“Tu hijo Carlo, morirá muy pronto, pero lo hará siendo considerado muy alto en la Iglesia”

Carlo no llegó a visitar la Argentina, pero sí llegó a crear una página web para describir los Milagros Eucarísticos del mundo.

En 2021 llegó a la Argentina la exposición ideada por Carlo. Presentaba una amplia variedad de fotografías y descripciones históricas que destacaban algunos de los principales milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de los siglos en varios países, reconocidos por la Iglesia. Mediante paneles interactivos, se podía explorar virtualmente los lugares donde estos eventos milagrosos tuvieron lugar. Esta muestra, disponible en varios idiomas, recorrió más de 500 parroquias en Italia y más de 10.000 en otros países.

La madre de Carlo, Antonia Acutis se expresó en Aci Prensa: “Los milagros eucarísticos, sobre todo el de Buenos Aires, uno de los milagros de ustedes, el de México y el de Polonia, entre otros, son todos signos, porque allí Jesús nos muestra su corazón, la parte del miocardio, aquel músculo que hace latir el corazón”.

También la madre de Acutis relató al portal de noticias: “Hace algunos años, tuve un sueño con Carlo, quien me dijo: ‘Seré beatificado pronto y poco después canonizado’. Cuando se estaba muriendo, la última semana de su vida, soñé con San Francisco de Asís, que es el santo patrono de nuestra familia, y me dijo: ‘Tu hijo, Carlo, morirá muy pronto, pero lo hará siendo considerado muy alto en la Iglesia. Entonces vi a Carlo en una iglesia muy grande, en lo alto, cerca del techo, y no entendí entonces. Por supuesto que ahora sí”, relató Antonia Acutis.

Carlo Acutis no solo dejó un legado a través de sus acciones y devociones, sino también a través de su innovador uso de la tecnología para promover y compartir su fe, convirtiéndose en un verdadero “santo influencer” de nuestros tiempos.