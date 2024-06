La familia del jubilado desaparecido en Entre Ríos apuntó contra el dueño del campo donde pidió ayuda: “Tocó la puerta equivocada”

Enrique Héctor Fabiani, el santafesino jubilado que desapareció hace casi un mes en Entre Ríos (Facebook)

La familia de Enrique Héctor Fabiani, el santafesino jubilado que desapareció hace casi un mes en Entre Ríos, pidió que investiguen al dueño del campo en donde pidió ayuda. “Tocó la puerta equivocada”, dijo su hija.

Según pudo saber Infobae en una conversación anterior con Melisa, la hija de Fabiani, el hombre salió a cazar con otros dos amigos el pasado 4 de junio a un campo ubicado en la zona de Villa Alcaraz, departamento de Villaguay, Entre Ríos.

En un momento, el jubilado se separó de sus dos amigos cerca de las 18 horas de ese día. Sin embargo, durante la noche, fue visto por unos maquinistas que estaban trillando por la zona. La investigación pudo comprobar que cerca de la medianoche Fabiani tocó la puerta de la casa de Julio Lodi. “Tiene una conversación, no supo pedirle ayuda, este hombre lo trató muy mal, dio su testimonio ante el fiscal y dijo que lo echó de su casa. A pesar de haberlo echado, dijo que se dio cuenta de que era buena persona porque mi papá cuando se iba le dijo ‘disculpe, señor’”, relató Melisa en ese momento.

Ahora, la mujer apuntó directamente contra el hombre durante un diálogo con La Mañana de La Red, al decir: “Mi papá no está perdido en Alcaraz, está desaparecido. Mi papá después de estar cuatro horas perdido, encontró la salida del monte a una calle y luego a una casa. Golpeó la puerta de esa casa, pero golpeó en la casa equivocada”.

De esta manera, continuó con sus planteos y comentó que “los habitantes dicen que, si estas personas ven a alguien en su campo, le disparan”. “Incluso el hermano de esta persona se lo dijo al fiscal. Es normal para ellos escuchar a la gente de Alcaraz y es escalofriante”, agregó.

La búsqueda de Enrique Fabiani

Lodi, luego de echar de su casa al hombre, se comunicó con los abigeatos —policías rurales de la zona— y denunció que había un cazador en su campo. Al respecto, Melisa enfatizó: “Este hombre dice ‘me di cuenta que es una buena persona porque me dijo disculpe señor’. La pregunta que me hago es, entonces, por qué llamó y lo denunció a Abigeato”.

Sobre esa comunicación, la mujer también mencionó que al hombre “no se le entendía nada porque estaba nervioso”. “Las cámaras detectan que llegan cuatro personas de Abigeato a la casa de Julio Lodi y los perros de la policía caminan en círculo delante de su tranquera”, narró y luego cuestionó: “¿Son ciegos ante eso? No puede ser que estamos a 21 días y todavía no se allanó la casa de Lodi y no se investigó a los cuarto de Abigeato”.

Según el relato de la familia Fabiani, los abigeatos demoraron 35 minutos en hacer un recorrido que solo demora 10. Incluso, anteriormente, destacaron a este medio que “Ese camino, para ir hasta la casa de Julio Lodi, donde las cámaras de seguridad detectan al abigeato, justo es el punto donde los perros de la Policía pierden el rastro”. Por esto mismo, desde hace dos semanas, la familia exige que se le tome declaración a los de Abigeato para poder tener precisiones sobre lo que sucedió esa noche.

Hasta el momento, solo se le tomó el testimonio del jefe y el subjefe que estaban a cargo esa noche. Así, Melisa se quejó de los tiempos de la investigación. “La justicia es muy lenta y se pierden horas valiosas. Mi papá puede estar tirado a cuarenta o cincuenta metros de ahí y puede estar agonizando”, sostuvo a pocos días de cumplirse un mes de la desaparición de su padre.